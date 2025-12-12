ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΕΚΕΕ: Ενεργή συμμετοχή στο Techstars Startup Weekend 2025
Επιχειρήσεις
15:44 - 12 Δεκ 2025

ΣΕΚΕΕ: Ενεργή συμμετοχή στο Techstars Startup Weekend 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος) υποστήριξε ενεργά το Techstars Startup Weekend Thessaloniki 2025, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το τριήμερο 5–7 Δεκεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη. 

Το Techstars Startup Weekend, μετά από επιτυχημένες διοργανώσεις σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη, έφτασε φέτος για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας τον παλμό της παγκόσμιας καινοτομίας στη Βόρεια Ελλάδα.

Η διοργάνωση, μία από τις μεγαλύτερες του είδους της στην Ευρώπη, φιλοξενήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για τρεις ημέρες, η Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε έναν ζωντανό κόμβο τεχνολογίας, δημιουργίας και συνεργασίας, φιλοξενώντας 160 συμμετέχοντες, με περισσότερους από 80 νέους να παρουσιάζουν τις ιδέες τους στο αρχικό στάδιο του pitching και 19 ομάδες να διακρίνονται για τη δημιουργικότητα και τη δυναμική τους, με τη στήριξη 50 έμπειρων μεντόρων και 10 διακεκριμένων κριτών.

Ο ΣΕΚΕΕ συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση — όχι μόνο ως υποστηρικτής, αλλά και και με ουσιαστικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Ο Μάνος Μακρομάλλης, Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, και ο Γιώργος Μαρκατάτος, Αντιπρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, προσέφεραν mentoringσε ομάδες συμμετεχόντων, μεταφέροντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους σε νέους επιχειρηματίες που δοκίμασαν για πρώτη φορά τη δυναμική μιας startup.

Κορυφαίο δώρο της συμμετοχής του ΣΕΚΕΕ ήταν η παροχή, στην πρώτη νικήτρια ομάδα, της συμμετοχής στο MWC Barcelona 2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στον τομέα της τεχνολογίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως, στο πλαίσιο της ελληνικής αποστολής που διοργανώνει ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με το EnterpriseGreeceκαι το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Μια μοναδική ευκαιρία για τους νέους επιχειρηματίες να παρουσιάσουν το έργο τους στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τεχνολογίας, με πάνω από 110.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Πέραν του βασικού επάθλου, ο ΣΕΚΕΕ προσέφερε πληθώρα δώρων στις συμμετέχουσες ομάδες, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για την ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς επιχειρηματιών.Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Μάνος Μακρομάλλης:«Η υποστήριξη του Techstars Startup Weekend αποτελεί φυσική συνέχεια της αποστολής του ΣΕΚΕΕ: να ενισχύει το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης. Η ενέργεια και η δημιουργικότητα που είδαμε στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό νέων ανθρώπων έτοιμων να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Το δώρο της συμμετοχής στο MWC Barcelona 2026 δεν είναι απλά ένα βραβείο — είναι μια πραγματική γέφυρα προς τη διεθνή αγορά και μια ευκαιρία για την ομάδα Zenia-X να δικτυωθεί με τους μεγαλύτερους παίκτες της τεχνολογίας παγκοσμίως.»

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Γιώργος Μαρκατάτος, τόνισε:«Η εμπειρία του mentoring στο Techstars Startup Weekend ήταν εξαιρετικά εμπνευσμένη. Οι νέοι επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης έδειξαν όχι μόνο τεχνική κατάρτιση, αλλά και πραγματικό πάθος για την καινοτομία. Ο ΣΕΚΕΕ δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί πιστεύουμε ότι η επόμενη μεγάλη ελληνική startup μπορεί να γεννηθεί από ένα τέτοιο τριήμερο. Η σύνδεση της Αθήνας με τη Θεσσαλονίκη και η ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα είναι στρατηγική προτεραιότητα για τον Σύνδεσμό μας.»

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου πραγματοποιήθηκαν πέντε εξειδικευμένα workshops και δύο πάνελ συζητήσεων με τη συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών όπως η Microsoft, η PwC Greece, η Deloitte και η Netcompany, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εμπειρία επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΕ: Απόφαση για πάγιο δασμό €3 στα μικροδέματα αξίας κάτω των €150 από 1η/7/2026
Ειδήσεις

ΕΕ: Απόφαση για πάγιο δασμό €3 στα μικροδέματα αξίας κάτω των €150 από 1η/7/2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τον Γιώργο Ξυλούρη μετά την άρνησή του να καταθέσει στην εξεταστική
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τον Γιώργο Ξυλούρη μετά την άρνησή του να καταθέσει στην εξεταστική

Καλαφάτης: Περισσότερα από €370 εκατ. από το Υπ. Ανάπτυξης για αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών
Πολιτική

Καλαφάτης: Περισσότερα από €370 εκατ. από το Υπ. Ανάπτυξης για αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στη θάλασσα, σε βάθος 28 μέτρων
Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στη θάλασσα, σε βάθος 28 μέτρων

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα
Ειδήσεις

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξανά στις «ράγες» από το Σάββατο (20/6) – Τι ισχύει για τις κάρτες
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξανά στις «ράγες» από το Σάββατο (20/6) – Τι ισχύει για τις κάρτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:16

Ισλανδία: Η αντιπολίτευση εναντιώνεται στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:00

Μεντβέντεφ: Ετοιμάζουμε αντίμετρα σε περίπτωση δήμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό 

Πολιτική
24/06/2026 - 17:59

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:50

Δίκη Τεμπών: Την Τρίτη (24/6) η εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 17:44

Οριακή πτώση στο Χρηματιστήριο - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν στις τραπεζικές πιέσεις

Πολιτική
24/06/2026 - 17:38

Καρυστιανού: Πολεμούν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», άρα τα πάμε καλά

Φορολογία
24/06/2026 - 17:38

ΑΑΔΕ: Νέος δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από Temu, Shein - Πώς υπολογίζεται

Πολιτική
24/06/2026 - 17:31

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο

Φορολογία
24/06/2026 - 17:13

Πώς βάζει τέλος η ΑΑΔΕ στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:12

ΠΟΥ: Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα που «σαρώνει» την Ευρώπη

Πολιτική
24/06/2026 - 16:54

Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Να αποφύγουμε τα τηλεδικαστήρια – Όταν μας καλούν οι Αρχές, πηγαίνουμε

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 16:50

Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών 

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:47

Restart για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στην Κύπρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/06/2026 - 16:44

BYD: θα παρουσιάσει συνολικά οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood Festival of Speed 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:26

Μύκονος: Επιχείρηση του «Ελληνικού FBI» για εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Πέντε συλλήψεις

Πολιτική
24/06/2026 - 16:20

Θεοδωρικάκος: Διάλογος με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ ώστε να μειωθούν οι τιμές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:18

Bloomberg: Οι όροι της ΕΕ για την έγκριση εξαγοράς της Warner Bros από την Paramount

Ανακοινώσεις
24/06/2026 - 16:05

PREMIA: Πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού των €100 εκατ.

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:04

ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι της Ευρώπης στο πλευρό των εργαζομένων στη DW

Πολιτική
24/06/2026 - 15:54

Trafficking: 881 νέες περιπτώσεις το 2025 - Οι 108 αφορούσαν ανήλικους

Ειδήσεις
24/06/2026 - 15:47

Τραμπ: Καμία χρέωση για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ – Τι ανέφερε για τα ιρανικά κεφάλαια

Ειδήσεις
24/06/2026 - 15:43

Κατς: Το Ισραήλ δε θα αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το ζητήσουν οι ΗΠΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/06/2026 - 15:29

Mercedes-Benz: 100 χρόνια ιστορία για το πιο εμβληματικό αστέρι

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/06/2026 - 15:23

Γ. Σαμαράς στο “Out of the Box Stories” by Pamestoixima.gr: «Δεν ξέρω τι όνειρο είδε ο Santos και με επέλεξε για το πέναλτι το 2014»

Πολιτική
24/06/2026 - 15:08

Real Polls: Η ΕΛΑΣ εδραιώνεται δεύτερη δύναμη – Τα «κλειδιά» της ανόδου του Τσίπρα

Οικονομία
24/06/2026 - 14:51

ΟΔΔΗΧ: Υπερκάλυψη 2,70 φορές στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €400 εκατ.

Ναυτιλία
24/06/2026 - 14:46

ΠΕΝΕΝ: Τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή (26/6) στα πλοία της Ραφήνας

Πολιτική
24/06/2026 - 14:38

«Αποδεκατίζεται» το κόμμα Καρυστιανού – Και δεύτερη αποχώρηση σε μία ημέρα

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 14:13

Η… ιστορία μπούρδα του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Νομίσματα
24/06/2026 - 14:13

Crypto: Το Bitcoin αναζητά στήριξη, το ενδιαφέρον στρέφεται στα altcoins

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ