ΣΕΚΕΕ: Ενεργή συμμετοχή στο Techstars Startup Weekend 2025

Ο ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος) υποστήριξε ενεργά το Techstars Startup Weekend Thessaloniki 2025, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το τριήμερο 5–7 Δεκεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη.

Το Techstars Startup Weekend, μετά από επιτυχημένες διοργανώσεις σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη, έφτασε φέτος για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας τον παλμό της παγκόσμιας καινοτομίας στη Βόρεια Ελλάδα.

Η διοργάνωση, μία από τις μεγαλύτερες του είδους της στην Ευρώπη, φιλοξενήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για τρεις ημέρες, η Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε έναν ζωντανό κόμβο τεχνολογίας, δημιουργίας και συνεργασίας, φιλοξενώντας 160 συμμετέχοντες, με περισσότερους από 80 νέους να παρουσιάζουν τις ιδέες τους στο αρχικό στάδιο του pitching και 19 ομάδες να διακρίνονται για τη δημιουργικότητα και τη δυναμική τους, με τη στήριξη 50 έμπειρων μεντόρων και 10 διακεκριμένων κριτών.

Ο ΣΕΚΕΕ συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση — όχι μόνο ως υποστηρικτής, αλλά και και με ουσιαστικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Ο Μάνος Μακρομάλλης, Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, και ο Γιώργος Μαρκατάτος, Αντιπρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, προσέφεραν mentoringσε ομάδες συμμετεχόντων, μεταφέροντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους σε νέους επιχειρηματίες που δοκίμασαν για πρώτη φορά τη δυναμική μιας startup.

Κορυφαίο δώρο της συμμετοχής του ΣΕΚΕΕ ήταν η παροχή, στην πρώτη νικήτρια ομάδα, της συμμετοχής στο MWC Barcelona 2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στον τομέα της τεχνολογίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως, στο πλαίσιο της ελληνικής αποστολής που διοργανώνει ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με το EnterpriseGreeceκαι το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Μια μοναδική ευκαιρία για τους νέους επιχειρηματίες να παρουσιάσουν το έργο τους στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τεχνολογίας, με πάνω από 110.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Πέραν του βασικού επάθλου, ο ΣΕΚΕΕ προσέφερε πληθώρα δώρων στις συμμετέχουσες ομάδες, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για την ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς επιχειρηματιών.Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Μάνος Μακρομάλλης:«Η υποστήριξη του Techstars Startup Weekend αποτελεί φυσική συνέχεια της αποστολής του ΣΕΚΕΕ: να ενισχύει το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης. Η ενέργεια και η δημιουργικότητα που είδαμε στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό νέων ανθρώπων έτοιμων να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Το δώρο της συμμετοχής στο MWC Barcelona 2026 δεν είναι απλά ένα βραβείο — είναι μια πραγματική γέφυρα προς τη διεθνή αγορά και μια ευκαιρία για την ομάδα Zenia-X να δικτυωθεί με τους μεγαλύτερους παίκτες της τεχνολογίας παγκοσμίως.»

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Γιώργος Μαρκατάτος, τόνισε:«Η εμπειρία του mentoring στο Techstars Startup Weekend ήταν εξαιρετικά εμπνευσμένη. Οι νέοι επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης έδειξαν όχι μόνο τεχνική κατάρτιση, αλλά και πραγματικό πάθος για την καινοτομία. Ο ΣΕΚΕΕ δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί πιστεύουμε ότι η επόμενη μεγάλη ελληνική startup μπορεί να γεννηθεί από ένα τέτοιο τριήμερο. Η σύνδεση της Αθήνας με τη Θεσσαλονίκη και η ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα είναι στρατηγική προτεραιότητα για τον Σύνδεσμό μας.»

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου πραγματοποιήθηκαν πέντε εξειδικευμένα workshops και δύο πάνελ συζητήσεων με τη συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών όπως η Microsoft, η PwC Greece, η Deloitte και η Netcompany, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εμπειρία επιχειρηματικής ανάπτυξης.