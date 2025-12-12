ΕΕ: Απόφαση για πάγιο δασμό €3 στα μικροδέματα αξίας κάτω των €150 από 1η/7/2026

Συμφωνία για την εφαρμογή πάγιου δασμού ύψους €3 σε μικρές αποστολές αξίας κάτω των €150 που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου επιτεύχθηκε στην Ευρώπη. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2026 και αφορά κυρίως αγαθά που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, το προσωρινό αυτό μέτρο ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση όπου τα συγκεκριμένα δέματα εισέρχονται στην ΕΕ ατελώς. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε σειρά προβλημάτων, όπως αθέμιτο ανταγωνισμό για τους πωλητές εντός ΕΕ, κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το προσωρινό μέτρο θα ισχύσει μέχρι την εφαρμογή της μόνιμης ρύθμισης που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Οι λεπτομέρειες του μέτρου

Πιο αναλυτικά, όπως αποφασίστηκε, από την 1η Ιουλίου 2026:

Όλα τα αγαθά σε μικρές αποστολές αξίας κάτω των €150 που εισέρχονται στην ΕΕ θα υπόκεινται σε πάγιο δασμό €3.

Ο συντελεστής θα εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ και για τα οποία οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενωσιακό σύστημα εισαγωγών IOSS (One-Stop Shop) για σκοπούς ΦΠΑ.

Το μέτρο καλύπτει περίπου το 93% όλων των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ.

Το μέτρο είναι ξεχωριστό από την προτεινόμενη «χρέωση διαχείρισης», η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση στο πλαίσιο της δέσμης μεταρρύθμισης των τελωνείων και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Προσωρινή λύση για επείγον ζήτημα

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη δέσμευση του Συμβουλίου της ΕΕ τον Νοέμβριο του 2025 να εφαρμοστεί μια απλή, προσωρινή λύση για την επιβολή τελωνειακών δασμών στα συγκεκριμένα αγαθά το συντομότερο δυνατόν εντός του 2026.

Το προσωρινό μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την εφαρμογή της μόνιμης λύσης, η οποία προβλέπει την πλήρη κατάργηση του ορίου απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς. Από τη στιγμή που η μόνιμη λύση τεθεί σε εφαρμογή, όλα τα αγαθά αξίας κάτω των €150 θα υπόκεινται σε κανονικούς ενωσιακούς δασμολογικούς συντελεστές ανά προϊόν.

Μελλοντικές αξιολογήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί τακτικά κατά πόσον ο συντελεστής των €3 θα πρέπει να επεκταθεί και στα αγαθά που πωλούνται από εμπόρους μη εγγεγραμμένους στο IOSS και εισέρχονται στην ΕΕ. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ισότητα μεταξύ των πωλητών εντός και εκτός ΕΕ και να αντιμετωπιστούν οι κινήσεις που προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλους κινδύνους για την ενωσιακή αγορά.