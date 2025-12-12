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ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τον Γιώργο Ξυλούρη μετά την άρνησή του να καταθέσει στην εξεταστική
Ειδήσεις
15:20 - 12 Δεκ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τον Γιώργο Ξυλούρη μετά την άρνησή του να καταθέσει στην εξεταστική

Reporter.gr Newsroom
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση μετά από εντολή της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ», ο οποίος αρνήθηκε χθες να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, παρότι δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Η εισαγγελία αντέδρασε άμεσα, μόλις έλαβε τα σχετικά έγγραφα από τη Βουλή, και παρήγγειλε την άμεση έναρξη ποινικής έρευνας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο ο Γ. Ξυλούρης, με τη στάση του κατά τη δεύτερη κλήτευσή του σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να έχει διαπράξει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης ενώπιον της επιτροπής.

Η παραγγελία της Εισαγγελίας προβλέπει ότι η προκαταρκτική διαδικασία διεξάγεται με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος. Εφόσον προκύψουν στοιχεία που στοιχειοθετούν τέλεση του αδικήματος, θα εφαρμοστεί η διαδικασία του αυτοφώρου, οδηγώντας σε σύλληψη του Γ. Ξυλούρη.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το αυτόφωρο λήγει απόψε τα μεσάνυχτα. Αν έως τότε έχει ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση, οι αρχές θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη σύλληψη. Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, έπειτα από σχετική εντολή του εισαγγελέα.

Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η Βουλή, μέσω της εξεταστικής επιτροπής, είχε επίσης τη δυνατότητα να ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία, καθώς από το νόμο διαθέτει αρμοδιότητες εισαγγελικού οργάνου όταν διαπιστώνεται άρνηση κατάθεσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 15:33
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