ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τον Γιώργο Ξυλούρη μετά την άρνησή του να καταθέσει στην εξεταστική

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση μετά από εντολή της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ», ο οποίος αρνήθηκε χθες να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, παρότι δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Η εισαγγελία αντέδρασε άμεσα, μόλις έλαβε τα σχετικά έγγραφα από τη Βουλή, και παρήγγειλε την άμεση έναρξη ποινικής έρευνας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο ο Γ. Ξυλούρης, με τη στάση του κατά τη δεύτερη κλήτευσή του σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να έχει διαπράξει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης ενώπιον της επιτροπής.

Η παραγγελία της Εισαγγελίας προβλέπει ότι η προκαταρκτική διαδικασία διεξάγεται με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος. Εφόσον προκύψουν στοιχεία που στοιχειοθετούν τέλεση του αδικήματος, θα εφαρμοστεί η διαδικασία του αυτοφώρου, οδηγώντας σε σύλληψη του Γ. Ξυλούρη.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το αυτόφωρο λήγει απόψε τα μεσάνυχτα. Αν έως τότε έχει ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση, οι αρχές θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη σύλληψη. Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, έπειτα από σχετική εντολή του εισαγγελέα.

Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η Βουλή, μέσω της εξεταστικής επιτροπής, είχε επίσης τη δυνατότητα να ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία, καθώς από το νόμο διαθέτει αρμοδιότητες εισαγγελικού οργάνου όταν διαπιστώνεται άρνηση κατάθεσης.