Jumbo: Έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής «HERALD GREECE 2»

Η JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης των μετόχων της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 12.12.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και της από 12.12.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβούλιου της 100% (μη εισηγμένης) θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «HERALD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2» (εφεξής η «Απορροφώμενη»), αποφάσισαν την εκκίνηση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Εταιρεία (εφεξής η «Συγχώνευση»).

Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού για την Απορροφώμενη ορίσθηκε η 31η.12.2025.

Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 (με εξαίρεση τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19), των άρθρων 30-35 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 5162/2024, όπως ισχύουν.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συγχώνευσης.