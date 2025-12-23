Χατζής (ΠΟΞ): «Καμπανάκι» για τον τουρισμό από τα μπλόκα – Ανάγκη για άμεση λύση

Την παρέμβαση του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γιάννη Χατζή, προκάλεσαν τα κυκλοφοριακά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τα μπλόκα των αγροτών και το κλείσιμο κεντρικών κόμβων μετά τις εντολές της Τροχαίας, οδηγώντας σε ακυρώσεις κρατήσεων σε χειμερινούς προορισμούς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Χατζής, «δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για την αλγεινή κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οι μόνοι όμως που σίγουρα δεν φταίνε είναι οι πελάτες μας, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοί μας.

Ζητούμε μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει βρεθεί λύση και να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην τεράστια ταλαιπωρία που βιώνουν οι συμπολίτες μας και να περιοριστεί κατά το δυνατόν η οικονομική ζημιά που υφίστανται τα μέλη μας. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν», σημειώνει ακόμη.

{https://x.com/hatzis_/status/2003431538365477350}