Lidl Ελλάς: Επιπρόσθετη παροχή 350€ για κάθε μέλος της ομάδας της

Ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς, η εταιρεία έχει προγραμματίσει να καταβάλει τον Ιανουάριο έκτακτη επιπρόσθετη παροχή ύψους 350€ μικτά σε κάθε μέλος της ομάδας της (με τη μορφή διατακτικών τροφίμων).
Η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη της δέσμευσης της Lidl προς τους ανθρώπους της: αναγνώριση, στήριξη και ανταπόδοση της καθημερινής τους προσπάθειας. Γιατί στη Lidl οι επιτυχίες γιορτάζονται πάντα «μαζί».
«Το 2025 ήταν μια χρονιά που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της ομάδας μας. Οι άνθρωποί μας σε καταστήματα, logistics centers