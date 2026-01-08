ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Lidl Ελλάς: Επιπρόσθετη παροχή 350€ για κάθε μέλος της ομάδας της
Επιχειρήσεις
12:08 - 08 Ιαν 2026

Lidl Ελλάς: Επιπρόσθετη παροχή 350€ για κάθε μέλος της ομάδας της

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια ακόμη χρονιά γεμάτη ουσιαστικές επιτυχίες ολοκληρώθηκε για τη Lidl Ελλάς. Στο επίκεντρο αυτής της πορείας βρίσκονται οι άνθρωποί της, που με καθημερινή προσπάθεια, αφοσίωση και ομαδικότητα στηρίζουν την ανάπτυξη και την πρόοδο της εταιρείας.

Ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς, η εταιρεία έχει προγραμματίσει να καταβάλει τον Ιανουάριο έκτακτη επιπρόσθετη παροχή ύψους 350€ μικτά σε κάθε μέλος της ομάδας της (με τη μορφή διατακτικών τροφίμων).

Η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη της δέσμευσης της Lidl προς τους ανθρώπους της: αναγνώριση, στήριξη και ανταπόδοση της καθημερινής τους προσπάθειας. Γιατί στη Lidl οι επιτυχίες γιορτάζονται πάντα «μαζί».

«Το 2025 ήταν μια χρονιά που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της ομάδας μας. Οι άνθρωποί μας σε καταστήματα, logistics centers και γραφεία είναι ο λόγος που συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε και να πετυχαίνουμε υψηλούς στόχους προσφέροντας στον Έλληνα καταναλωτή την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Με αυτή την έκτακτη επιπρόσθετη παροχή θέλουμε να πούμε ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» για όλα όσα προσφέρουν. Μαζί συνεχίζουμε, με την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος.», δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης Lidl Ελλάς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δένδιας: Αλλαγές σε βαθμούς, μετατάξεις και Εθνοφυλακή στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ
Ειδήσεις

Δένδιας: Αλλαγές σε βαθμούς, μετατάξεις και Εθνοφυλακή στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

Ιράν: Κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για απόπειρα αποσταθεροποίησης
Ειδήσεις

Ιράν: Κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για απόπειρα αποσταθεροποίησης

Ο Βαρουφάκης τους ευγνωμονεί…
Ανεμοδείκτης

Ο Βαρουφάκης τους ευγνωμονεί…

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού
ΕΜΠΟΡΙΟ

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού

ΠΑΣΟΚ: Γιατί η κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει σε ποια προϊόντα «παγώνουν» οι τιμές;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Γιατί η κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει σε ποια προϊόντα «παγώνουν» οι τιμές;

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Ο Μητσοτάκης κρατά για έκπληξη τους κωδικούς προϊόντων με σταθερές τιμές
Πολιτική

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Ο Μητσοτάκης κρατά για έκπληξη τους κωδικούς προϊόντων με σταθερές τιμές

ΠΑΣΟΚ: Άνθρακες ο θησαυρός με τις μειωμένες τιμές
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Άνθρακες ο θησαυρός με τις μειωμένες τιμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
21/07/2026 - 14:14

ΠΑΣΟΚ: Οι βασικοί εθνικοί στόχοι του σχεδίου για δίκαιη και ανθεκτική ενεργειακή μετάβαση

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:13

Ναυτικό ατύχημα στη Σούδα - Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 14:11

Ford Kuga Full Hybrid: Τα τέσσερα σημεία που ξεχωρίζει το πολυτελές SUV με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία

Οικονομία
21/07/2026 - 14:09

Politico: Το σχέδιο Πιερρακάκη να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΕ από τον «αέρα»

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:43

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

Νομίσματα
21/07/2026 - 13:30

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:30

Βρετανία: Σταθεροποιείται η αγορά εργασίας – Σε χαμηλό εξαετίας η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 13:27

Ενισχύονται οι τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 90$ το Brent

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 13:25

Οι επιθέσεις κατά ελλήνων εφοπλιστών από ΕΕ και Ουκρανία και η στάση της Ελλάδας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 13:09

Το Nissan Qashqai ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη και συνεχίζει να γράφει ιστορία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:00

Μπέρναμ: Ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:58

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πολιτική
21/07/2026 - 12:39

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
21/07/2026 - 12:37

ΕΕΤΤ: Εντείνει τους ελέγχους για ασφαλέστερες ψηφιακές υπηρεσίες

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:16

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 12:12

Μπρατάκος: Ανάγκη για ρεαλιστικό χρόνο και μεταβατική περίοδο για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:03

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 12:02

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

Πολιτική
21/07/2026 - 11:51

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:49

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/07/2026 - 11:40

Protergia Open: Ενέργεια χωρίς περιορισμούς

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:40

Η EOS Capital Partners και το Latsco Family Office επενδύουν στη Nova ICT

ΜΕΤΑΛΛΑ
21/07/2026 - 11:35

Η Eldorado Gold ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: Πρώτη θραύση μεταλλεύματος στις Σκουριές

Ακίνητα
21/07/2026 - 11:25

Παράταση για τους κτηματολογικούς πίνακες σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/07/2026 - 11:24

Διορισμοί στο Δημόσιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:22

Πελοπόννησος: Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:09

Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:56

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πολιτική
21/07/2026 - 10:53

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ