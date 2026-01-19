Project VORIA: Στην MGallery του Ομίλου ACCOR, η διαχείριση του Ξενοδοχείου 5* στο Μαρούσι

Τη διεθνή αλυσίδα ξενοδοχειακών μονάδων πολυτελείας MGallery Collection του Ομίλου ACCOR επέλεξε η North Star Entertainment του Ομίλου Regency Entertainment για τη διαχείριση του Ξενοδοχείου πολυτελείας που θα λειτουργήσει στο υπό κατασκευή συγκρότημα Φιλοξενίας και Ψυχαγωγίας VORIA, στο Μαρούσι Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση, η σχετική μακροχρόνια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας θα θέσει το Ξενοδοχείο υπό τη σκέπη ενός εκ των πλέον διακεκριμένων και δημοφιλών διεθνών Brands του Ομίλου ACCOR, στο οποίο εντάσσονται boutique μονάδες με ιδιαίτερα πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και με μοναδικό concept, το καθένα.

Όπως αναφέρεται, το Ξενοδοχείο θα είναι δυναμικότητας 170 δωματίων και σουιτών, θα διαθέτει υπερσύγχρονο spa 2.000 τ.μ., χώρους εστίασης και αναψυχής, meeting venues, εσωτερική καθώς και εξωτερική πισίνα, ενώ ο σχεδιασμός του προβλέπει την ενσωμάτωση καινοτόμων εφαρμογών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στον διεθνή τομέα της Φιλοξενίας.

Το πολυδύναμο συγκρότημα VORIA, προϋπολογισμού άνω των 380 εκ. Ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση στα βόρεια προάστια της Αττικής εδώ και δεκαετίες. Οι εργασίες κατασκευής του, που εκτελούνται από τη ΜΕΤΚΑ έχουν ήδη ξεκινήσει, με ορίζοντα ολοκλήρωσης και πλήρους λειτουργίας τον Μάιο του 2028.

Σύμφωνα με την εταρεία που τρέχει το πλάνο VORIA, τη North Star Entertainment του Ομίλου Regency Entertainment «η επένδυση αφορά στη δημιουργία ενός προορισμού υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας που έρχεται να καλύψει σημαντικές ανάγκες σε υποδομές φιλοξενίας και διασκέδασης. Πέραν του Ξενοδοχείου, θα προσφέρει πληθώρα επιλογών ψυχαγωγίας και εστίασης, χώρους για πολιτιστικές εκδηλώσεις και events και καζίνο, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν αλλά και την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής και της Αθήνας, γενικότερα.»

«Η συμφωνία με τον Όμιλο ACCOR και την αλυσίδα MGallery Collection είναι μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Εταιρεία μας και αποτελεί ένα ακόμα καθοριστικό βήμα στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της μεγάλης επένδυσης. Εκπληρώνεται έτσι ο στόχος μας, το ξενοδοχείο του VORIA, να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα ενός διεθνούς hotel operator εγνωσμένου κύρους, δημιουργώντας ένα ξενοδοχείο που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα standards, θα ξεχωρίζει με την αισθητική και την ποιότητα των υπηρεσιών του και θα αναβαθμίζει συνολικά την περιοχή ως προορισμό», δήλωσε ο κ. Γιάννης Τσιρίκος, CEO των Regency Entertainment και North Star.

«Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια φέρνουμε το brand MGallery στη δυναμικά ανερχόμενη περιοχή του Αμαρουσίου μέσω του έργου VORIA. Αυτό το ξενοδοχείο αποτελεί όχι μόνο μια αξιοσημείωτη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό μας, αλλά και ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας και της τοπικής συνάφειας της MGallery στην Αθήνα. Κάθε ξενοδοχείο MGallery είναι σχεδιασμένο για να αφηγείται μια μοναδική ιστορία, και είμαστε ενθουσιασμένοι που δημιουργούμε έναν προορισμό που υμνεί τον πολιτισμό, την αισθητική και το πνεύμα της τοπικής κοινότητας, προσφέροντας παράλληλα αξέχαστες εμπειρίες στους επισκέπτες μας. Έργα όπως το VORIA αντικατοπτρίζουν τη συνεχή δέσμευσή μας για την παροχή διακεκριμένης πολυτελούς φιλοξενίας με βαθιές πολιτιστικές ρίζες σε κάθε αγορά που δραστηριοποιούμαστε.» δήλωσε η κα Maud Bailly, CEO των Sofitel Legend, Sofitel, MGallery and Emblems.

Σημειώνεται ότι το MGallery στο Μαρούσι, θα είναι το τρίτο μέλος της αλυσίδας στην Αττική, μετά το Athens Capital-MGallery και το Athens Capital Suites-MGallery Collection του Ομίλου «Λάμψα», που από το 2024 αποτελεί έναν εκ των βασικών μετόχων της Regency Entertainment. Το Athens Capital, μάλιστα, έχει αναδειχθεί σε ένα από τα Ξενοδοχεία MGallery που καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως.

Η Regency Entertainment

Με βάση την ανακοίνωση, η Regency Entertainment, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιχειρηματικών Ομίλων στην Ελλάδα, διαθέτοντας ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο Φιλοξενίας και Ψυχαγωγίας, το οποίο περιλαμβάνει το εμβληματικό Regency Casino Mont Parnes – που θα μεταφερθεί στις νέες εγκαταστάσεις στο Μαρούσι - της North Star Entertainment στην Αθήνα, το πολυδιάστατο συγκρότημα Διασκέδασης και Πολιτισμού Regency Casino Thessaloniki και το υπερπολυτελές Hyatt Regency Hotel Thessaloniki, στη Θεσσαλονίκη.

Η MGallery Hotel Collection

Η MGallery Hotel Collection επιλέγει και επιμελείται ξεχωριστά ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας μία μοναδική συλλογή από boutique καταλύματα με ιδιαίτερη ταυτότητα, όπου οι επισκέπτες βιώνουν και μοιράζονται μοναδικές εμπειρίες. Αυτά τα περισσότερα από 120 boutique ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο απολαμβάνουν μια μοναδική ιστορία, εμπνευσμένη είτε από το ιστορικό παρελθόν του κτηρίου που τα φιλοξενεί, είτε από τον προορισμό στον οποίο βρίσκονται, προσφέροντας αξέχαστες και αυθεντικές στιγμές φιλοξενίας.

Τα μέλη της MGallery Collection είναι ξενοδοχεία στα οποία οι επισκέπτες, όπως αναφέρει η εταιρεία «ζουν μια καθηλωτική εμπειρία, που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικούς εσωτερικούς χώρους, μια τέχνη mixology που ξυπνά όλες τις αισθήσεις και μια ευεξία επικεντρωμένη στην ισορροπία στην καθημερινή ζωή και στην ενσυνείδηση. Είναι ένα brand αφοσιωμένο στις Γυναίκες αλλά και στις τοπικές κοινότητες, προωθώντας την τεχνογνωσία των ντόπιων τεχνιτών και παραγωγών.

Οι πελάτες της MGallery Collection φεύγουν με μια άνευ όρων επιθυμία να ανακαλύψουν τα άλλα κοσμήματα του δικτύου για να ζήσουν μια νέα μοναδική εμπειρία. Τα πιο γνωστά ξενοδοχεία σε αυτή τη συλλογή περιλαμβάνουν το Hotel Molitor Paris στη Γαλλία, το Municipal Liverpool στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Santa Teresa Hotel στο Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, το Manly Pacific στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία, το Athens Capital στην Ελλάδα ή το Hotel des Arts Saigon στο Βιετνάμ.

Η MGallery Collection αποτελεί μέρος της Accor, ενός κορυφαίου ομίλου φιλοξενίας παγκοσμίως που αριθμεί πάνω από 5.700 ακίνητα σε περισσότερες από 110 χώρες και συμμετέχει στο ALL Accor, ένα πρόγραμμα επιβράβευσης lifestyle που παρέχει πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία ανταμοιβών, υπηρεσιών και εμπειριών.»