Χατζηγεωργίου (ΕΤΑΔ): Νέα εποχή για το Μαρούσι και την Πάρνηθα μέσα από το Project VORIA

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, παρουσίασε το Project VORIA ως μια σημαντική επένδυση αστικής ανάπλασης που υπερβαίνει τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι.

Όπως ανέφερε, το έργο θα δημιουργήσει νέες υποδομές φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, χώρους πρασίνου και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα της περιοχής, ενισχύοντας παράλληλα τη δυναμική του Αμαρουσίου σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ.

Η ΕΤΑΔ, με συμμετοχή περίπου 49%, θεωρεί τη συμμετοχή της στρατηγική, καθώς διατηρεί τη σύνδεσή της με το ακίνητο μέσω του δικαιώματος επιφανείας και συμμετέχει στην αναπτυξιακή αξία που θα παραχθεί.

Παράλληλα, η κ. Χατζηγεωργίου αποκάλυψε ότι η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα του Mont Parnes, μετά τη μετεγκατάσταση του καζίνο, εξετάζοντας τρόπους αξιοποίησης του ακινήτου με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής. Σύμφωνα με την ίδια, το VORIA αποτελεί αφετηρία μιας ευρύτερης αναπτυξιακής πορείας για το Μαρούσι και την Πάρνηθα, με στόχο τη δημιουργία αξίας για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

Πιο αναλυτικά, η τοποθέτηση της κυρίας Χατζηγεωργίου έχει ως εξής:

«Κυρίες και κύριοι,

Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.

Η σημερινή παρουσίαση του Ρroject VORIA σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση μιας επένδυσης με ιδιαίτερη αναπτυξιακή σημασία. Για την ΕΤΑΔ, η οποία συμμετέχει με ποσοστό περίπου 49%, το VORIA αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την οικονομία, για τις τοπικές κοινωνίες και για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

Το Project VORIA δεν αφορά απλώς τη μετεγκατάσταση τον Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι. Αφορά ένα συνολικό έργο αστικής ανάπλασης, που έρχεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά την περιοχή και να δημιουργήσει ένα νέο σημείο αναφοράς στον βόρειο τομέα της Αθήνας.

Ένα έργο που περιλαμβάνει σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, κοινόχρηστους χώρους που αποδίδονται στην πόλη, παρεμβάσεις πρασίνου, καθώς και έργα που θα συμβάλουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Η σημασία του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε συνάρτηση με τη δυναμική που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου και με την ανάπλαση και την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, όπου συνδυαστικά πλέον δημιουργείται ένας ευρύτερος πόλος αθλητισμού, φιλοξενίας, αναψυχής και πολιτισμού.

Για την ΕΤΑΔ, η συμμετοχή στο έργο αυτό αποτυπώνει και κάτι ακόμη: τη σύγχρονη προσέγγισή μας στην αξιοποίηση.

Η συμμετοχή μας στο Ρrοject VORIA δεν είναι τυπική. Είναι στρατηγική. Επιλέξαμε να συμμετάσχουμε ενεργά σε μια μεγάλη ανάπτυξη, στην οποία πιστεύουμε, εστιάζοντας στο αντικείμενο που γνωρίζουμε καλύτερα: τη γη και την αξία που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από την αξιοποίησή της.

Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή της ΕΤΑΔ πραγματοποιείται μέσω της σύστασης δικαιώματος επιφανείας και της εισφοράς του έναντι της μετοχικής μας συμμετοχής. Με αυτό το μοντέλο, η ΕΤΑΔ διατηρεί το μακροπρόθεσμο δεσμό της με το ακίνητο, συμμετέχει και δεν αποξενώνεται από την αναπτυξιακή δυναμική του έργου και διασφαλίζει ότι η αξία που δημιουργείται παραμένει συνδεδεμένη με το περιουσιακό στοιχείο.

Ταυτόχρονα, θέτουμε τις βάσεις και για ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό κεφάλαιο: την επόμενη ημέρα της Πάρνηθας.

Όπως γνωρίζετε, μετά τη μετεγκατάσταση, το ακίνητο του Mont Parnes επιστρέφει στην ΕΤΑΔ. Πρόκειται για ένα μοναδικά περιουσιακό στοιχείο, με ιδιαίτερα φυσικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, σε μια περιοχή εξαιρετικής περιβαλλοντικής σημασίας για την Αττική. Και ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του, δεν περιμένουμε παθητικά ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει συστηματικά τη διερεύνηση για τη βέλτιστη αξιοποίησή του, με οργανωμένο σχεδιασμό και με στόχο να εξεταστούν οι επενδυτικές δυνατότητες που θα μπορέσουν να αναδείξουν περαιτέρω την αξία του ακινήτου αυτού. Πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα της περιοχής, στον Εθνικό Δρυμό, στην ιστορία τον ακινήτου και στην ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Για εμάς, λοιπόν, το VORIA δεν είναι μόνο ένα σημαντικό έργο του σήμερα. Είναι και η αφετηρία για μια ευρύτερη αναπτυξιακή διαδρομή, τόσο για το Μαρούσι όσο και για την Πάρνηθα.

Η πραγματική αξία ενός ακινήτου δεν βρίσκεται μόνο σε αυτό που είναι σήμερα. Βρίσκεται κυρίως στις δυνατότητες πού μπορεί να ξεκλειδώσει για το μέλλον - αρκεί αυτό να γίνεται με σχέδιο, ευθύνη και σεβασμό στον τόπο.

Αυτό είναι και το όραμα της ΕΤΑΔ:

να αναδεικνύει τις δυνατότητες της δημόσιας ακίνητης περιουσίας,

να δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες,

να συνεργάζεται με αξιόπιστους εταίρους και

να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Χώρας και των τοπικών κοινωνιών.

Σας ευχαριστώ πολύ».