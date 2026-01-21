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Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Εθνικός στόχος, η ισχυρή ανάκαμψη της παραγωγικότητας
Επιχειρήσεις
13:24 - 21 Ιαν 2026

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Εθνικός στόχος, η ισχυρή ανάκαμψη της παραγωγικότητας

Reporter.gr Newsroom
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Ανταποκρινόμενος όπως αναφέρει ανακοίνωση,  στην ανάγκη των επιχειρήσεων να ενημερωθούν για τα τρέχοντα εργασιακά θέματα και, ειδικότερα,για το περιεχόμενο της Τριμερούς Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αφενός, καιγια τις νέες δυνατότητες που προσφέρει το νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ στη λειτουργία της αγοράς εργασίαςαφετέρου, ο ΣΕΒ διοργάνωσε το πρώτο Γενικό Συμβούλιο για το 2026.

«Η υπογραφή της Τριμερούς Κοινωνικής Συμφωνίας αποδεικνύει έμπρακτα την ικανότητα των εθνικών κοινωνικών εταίρων να συνεργαζόμαστε και να συμφωνούμε», ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Η συμφωνία υπεγράφη τον περασμένο Νοέμβριο από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και την Υπουργό Εργασίας και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία των μερών για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου κοινωνικού διαλόγου.

«Εθνικός στόχος όλων μας πρέπει να είναι η ισχυρή ανάκαμψη της παραγωγικότητας της οικονομίας μας. Αυτόν τον κεντρικό στόχο, ο ΣΕΒ έχει θέσει έντονα και εμφατικά το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο διάλογο. Η υποχρέωσή μας ως εργοδότες είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητα μέσω των επενδύσεών μας, κάτι που θα επιτρέψει την αύξηση των εισοδημάτων και ταυτόχρονα να συμβάλουμε και εμείς με τις δυνάμεις μας στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας,οι οποίες θα καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων», τόνισε ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος.«Αξιοποιώντας ένα πολύ σημαντικό εργαλείο κοινωνικού προόδου, τον κοινωνικό διάλογο, έχουμε να συν-διαμορφώσουμε, εργοδότες και εργαζόμενοι, με τη συνδρομή της πολιτείας, τον εργασιακό χάρτη του μέλλοντος, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ευημερία της χώρας», ολοκλήρωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ.

Στη δεύτερη ενότητα του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, τα μέλη του συνδέσμου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τη νέα λειτουργία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή έως 16 Φεβρουαρίου, από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσα από μία διαδραστική συζήτηση πάνω σε τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα του συστήματος.

Ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκος Μηλαπίδης,επισήμανε ότι «Με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ που παρουσιάζουμε σήμερα περνάμε σε μια νέα φάση της ψηφιακής εποχής για την αγορά εργασίας: Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και ένα κράτος που λειτουργεί ως σύμμαχος και όχι ως εμπόδιο. Το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ από σύστημα καταγραφής εργασιακών γεγονότων μετατρέπεται σε ζωντανό μητρώο απασχόλησης, που αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο την εργασιακή πραγματικότητα της χώρας. Για πρώτη φορά, το κράτος διαθέτει ένα ψηφιακό “μητρώο” κάθε θέσης εργασίας, από την πρόσληψη έως τη λήξη της. Στη σημερινή εκδήλωση του ΣΕΒ συνομιλούμε με τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας για να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση στη νέα αυτή εποχή θα είναι ομαλή, χωρίς αναταράξεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους».

«Για τον ΣΕΒ, το νέο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά εργασίας, αλλά στόχος του πρέπει να είναι να μειώσει πραγματικά τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις και να υποστηρίξει την ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, χωρίς πολλαπλές ή επικαλυπτόμενες υποχρεώσεις. Ζητούμενο δεν είναι απλώς η ψηφιοποίηση, αλλά η ψηφιοποίηση με τρόπο λειτουργικό, αναλογικό και φιλικό προς τον χρήστη. Κρίσιμης σημασίας είναι η ολοκλήρωση της διασύνδεσης με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της αγοράς εργασίας, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η γραφειοκρατία και να βελτιωθούν οι χρόνοι,αλλά και η ποιότητα ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της δημόσιας διοίκησης», τόνισε η κα Κατερίνα Δασκαλάκη, Διευθύντρια του Τομέα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου του ΣΕΒ.

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