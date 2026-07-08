Εργαζόμενοι στην Efood: Στάση εργασίας ανήμερα του τελικού Μουντιάλ - Αιτήματα και διεκδικήσεις

Το Σωματείο Εργαζομένων στην E-Food σε σημερινή του ανακοίνωση (8/7) γνωστοποιεί ότι πρόκειται να προχωρήσει σε στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιουλίου ανήμερα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξηγώντας παράλληλα τους λόγους και τα αιτήματα της κινητοποίησης.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνουν οι εργαζόμενοι η επιλογή μιας μέρας με αυξημένη κίνηση είναι στοχευμένη από τη μεριά τους, καθώς υπενθυμίζει ότι «τίποτα δεν κινείται» χωρίς τους ίδιους, τονίζοντας παράλληλα ότι πρόθεσή τους είναι ο συντονισμός και με τα υπόλοιπα σωματεία του κλάδου.

Ειδικότερα, κεντρική αιχμή των αιτημάτων των εργαζομένων στην efood αποτελεί η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, διεκδικώντας ταυτόχρονα ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, αυξήσεις και διαφάνεια στις αμοιβές. Παράλληλα, το Σωματείο κάνει λόγο και για εντατικοποίηση των συνθηκών εργασίας στα efood market.

Κατ' επέκταση, ζητά τη λήψη σειράς μέτρων για την εργασία εν ώρα καύσωνα μεταξύ των οποίων τη διακοπή της λειτουργίας της εφαρμογής κατά την έξαρση ακραίων θερμικών φαινομένων, με σκοπό την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του Σωματείου

«Στη Γενική Συνέλευση της 22ης Ιουνίου αποφασίσαμε τη συνέχιση και την κλιμάκωση των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων με σχέδιο, διάρκεια και προοπτική. Επόμενος σταθμός είναι η στάση εργασίας της Κυριακής 19 Ιουλίου, από τις 19:00 έως τις 00:00, την ώρα που διεξάγεται ο τελικός του Μουντιάλ.

Επιλέγουμε συνειδητά μια ημέρα με αυξημένη εμπορική κίνηση. Γιατί όταν η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τα κέρδη της, εμείς υπενθυμίζουμε ότι τίποτα δεν κινείται χωρίς εμάς, από τον δρόμο, τα γραφεία, τις αποθήκες μέχρι και τα efood market. Στόχος μας είναι οι κινητοποιήσεις να αποκτήσουν πανελλαδικό χαρακτήρα και να συντονιστούν με τα υπόλοιπα σωματεία του κλάδου.

Η Efood εξακολουθεί να αρνείται την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ακόμα και μετά την προσφυγή μας στον ΟΜΕΔ και την συμβιβαστική πρόταση του μεσολαβητή για υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Την ίδια στιγμή επιμένει στο μοντέλο πλειστηριασμών, συμπιέζοντας προς τα κάτω τις αμοιβές, μας αφήνει χωρίς ουσιαστική προστασία ενώ οι τιμές στα βασικά αγαθά, ενοίκια, καύσιμα αυξάνονται ταχύτατα.

Επεκτείνει το καθεστώς των εργολάβων/στολαρχών, δημιουργώντας συνθήκες εκβιασμού και ανασφάλειας, ιδιαίτερα για τους μετανάστες συναδέλφους μας που δε φταίνε σε τίποτα για τις πολιτικές των εταιριών και του κράτους. Επιπρόσθετα, αξιοποιεί τις μαζικές προσλήψεις για να υπονομεύει τις κινητοποιήσεις και να ενισχύει την απεργοσπασία μέσω πρόσκαιρων μπόνους.

Παράλληλα, στα γραφεία επιχειρεί να επιβάλει την επταήμερη εργασία αξιοποιώντας το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, ενώ στα efood market η εντατικοποίηση της δουλειάς γίνεται καθημερινότητα, με αυξανόμενες απαιτήσεις και πίεση στους εργαζόμενους. Αντί να επενδύει σε αξιοπρεπείς όρους εργασίας και ουσιαστική προστασία του προσωπικού της, επιλέγει να μετακυλίει το κόστος στους εργαζόμενους και να αντιμετωπίζει τις συλλογικές μας διεκδικήσεις ως εμπόδιο στα κέρδη της.

Την ίδια στιγμή, εμείς εργαζόμαστε μέσα στον καύσωνα, με αυξημένους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά μας. Απαιτούμε να μπαίνει πάνω από τα κέρδη η ανθρώπινη ζωή: να διακόπτεται η λειτουργία της εφαρμογής σε ακραίες συνθήκες καύσωνα με πλήρη καταβολή των αμοιβών των προκαθορισμένων slots, να υπάρχουν επαρκή διαλείμματα, χώροι ξεκούρασης και διάθεση νερών στα Efood Market.

Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας δεν είναι αποσπασματική. Η απόφαση εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο κλιμάκωσης. Μέχρι το τέλος του έτους, οπότε αναμένεται να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή οδηγία για την εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες, θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο ώστε να αποτυπωθούν οι διεκδικήσεις μας. Θα παρέμβουμε θεσμικά, με την κατάθεση υπομνήματος και συγκεκριμένων προτάσεων προς το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και κινηματικά, με συντονισμένες δράσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες.

Στόχος μας είναι να καταστήσουμε σαφές ότι οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και διεκδικούμε ενεργά ένα πλαίσιο που θα κατοχυρώνει πραγματικά τα δικαιώματά μας.

Η δύναμή μας βρίσκεται στη συμμετοχή. Όσο περισσότεροι είμαστε στη στάση εργασίας και στις συλλογικές διαδικασίες του σωματείου, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην δική μας νίκη και κατάκτηση.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους της Efood

(διανομείς, υπαλλήλους γραφείου, αποθήκες, μάρκετ)

(διανομείς, υπαλλήλους γραφείου, αποθήκες, μάρκετ) Ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, αυξήσεις και διαφάνεια στις αμοιβές, κάλυψη εργατικού ατυχήματος/ δωρεάν παροχή ΜΑΠ για τους freelancers

Μετατροπή όσων το επιθυμούν από freelancers σε μισθωτούς

Έξω οι εργολάβοι – απευθείας προσλήψεις στην Efood

Στις 19 Ιουλίου στέλνουμε το δικό μας μήνυμα: στον τελικό του Μουντιάλ θα παίξουμε για την δική μας φανέλα: την αξιοπρέπειά και την δικαιοσύνη στην εργασία», καταλήγει χαρακτηριστικά το κάλεσμα του Σωματείου.