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Ισχυρές πιέσεις στα κρυπτονομίσματα: Το Bitcoin σε χαμηλό 19 ημερών, κάτω από τα $90000
Νομίσματα
13:19 - 21 Ιαν 2026

Ισχυρές πιέσεις στα κρυπτονομίσματα: Το Bitcoin σε χαμηλό 19 ημερών, κάτω από τα $90000

Reporter.gr Newsroom
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Τα κέρδη που κατέγραψε η αγορά των κρυπτονομισμάτων τις πρώτες εβδομάδες του νέου έτους εξανεμίστηκαν μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, καθώς η τιμή του Bitcoin υποχώρησε νωρίτερα σήμερα (21/1) κάτω από τα 88.000 δολάρια, σημειώνοντας χαμηλό 19 ημερών.

Επισημαίνεται επίσης ότι τα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα (altcoins) βρίσκονται σε έντονη καθοδική πορεία το τελευταίο διάστημα, με τις τελευταίες 24 ώρες να αποδεικνύονται ιδιαίτερα σκληρές για ορισμένα από αυτά, όπως τα XMR, HYPE και πολλά ακόμη.

Το Bitcoin παραμένει κάτω από τα 90.000 δολάρια

Μόλις πριν από μία εβδομάδα, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα βρισκόταν σε ιδιαίτερα ανοδική τροχιά, αγγίζοντας τα 98.000 δολάρια για πρώτη φορά έπειτα από αρκετούς μήνες. Η επενδυτική κοινότητα έστρεψε γρήγορα την προσοχή της στο ορόσημο των 100.000 δολαρίων, καθώς η απληστία κυριάρχησε στο επενδυτικό κλίμα.

Παρότι η ζώνη των εξαψήφιων τιμών παρέμεινε άπιαστο όνειρο, το Bitcoin διαπραγματευόταν πάνω από τα 95.000 δολάρια για αρκετές ημέρες, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όταν η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών κλιμακώθηκε περαιτέρω. Ωστόσο, αυτή η σταθερότητα ανατράπηκε τη Δευτέρα το πρωί με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών και ορισμένων αγορών παραγώγων.

Η τιμή του Bitcoin κατρακύλησε από τα 95.500 στα 92.000 δολάρια, επιχείρησε μια σύντομη ανάκαμψη έως τα 93.500, όμως η προσπάθεια ανακόπηκε και την Τρίτη οδηγήθηκε χαμηλότερα, στα 91.000 δολάρια. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω τις τελευταίες 12 ώρες, με το κρυπτονόμισμα να υποχωρεί εκ νέου, αυτή τη φορά κάτω από τα 88.000 δολάρια, επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο από τις 2 Ιανουαρίου.

Σήμερα λοιπόν (21/1), παρότι έχει ανακτήσει μέρος των απωλειών και διαπραγματεύεται πλέον πάνω από τα 89,113.25 δολάρια εξακολουθεί να καταγράφει πτώση 2,24% σε ημερήσια βάση. Η συνολική κεφαλαιοποίησή του έχει μειωθεί στα 1,780 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins ανέρχεται στο 57,56%.

Συνεχίζεται η «απόγνωση» στα altcoins

Το Ethereum έχει υποχωρήσει κάτω από τα 3.000 δολάρια, συγκεκριμένα στα 2,965.57 καταγράφοντας πτώση 4,57%. Το XRP πέρασε από επίπεδα άνω των 2,10 δολαρίων στα περίπου 1,90 δολάρια σήμερα, καταγράφοντας πτώση 1,31%. Το BNB έχασε τη στήριξη των 900 δολαρίων, σημειώνοντας απώλειες 4,29%, ενώ το TRX καταγράφει ημερήσια πτώση 2,48% στα 0,2965 δολάρια.

Σημειώνεται ότι το XMR σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση τις τελευταίες 24 ώρες, χάνοντας περίπου 15% της αξίας του και υποχωρώντας κάτω από τα 500 δολάρια. Το HYPE αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο ημερήσιο χαμένο, με απώλειες άνω του 8% και τιμή γύρω στα 21 δολάρια. Αντίθετα, τα CC (άνοδος 7%) και WLFI (άνοδος 5%) κινούνται ανοδικά, αν και αποτελούν ελάχιστες εξαιρέσεις σε ένα γενικευμένα πτωτικό περιβάλλον.

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει κάτω από τα 3,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko. Αυτό σημαίνει ότι από το πρωί της Δευτέρας η αγορά έχει χάσει πάνω από 250 δισεκατομμύρια δολάρια.

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