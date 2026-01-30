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Βράβευση της ALTUS-LSA από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)
Επιχειρήσεις
14:31 - 30 Ιαν 2026

Βράβευση της ALTUS-LSA από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)

Reporter.gr Newsroom
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Η ALTUS-LSA, κορυφαία ελληνική εταιρία ανάπτυξης και κατασκευής Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ, UAV/S), έλαβε σημαντική διάκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency – EDA) για τη συμβολή της στην OPEX 2025 – Operational Experimentation Campaign, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2025 στην Ιταλία, με βάση το Κέντρο Πειραματισμού του Ιταλικού Στρατού (CEPOLISPE) στο Montelibretti, κοντά στη Ρώμη.  

Η ALTUS-LSA ήταν η μοναδική ελληνική εταιρία και μία από τις λίγες ευρωπαϊκές που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην OPEX 2025, την κορυφαία ευρωπαϊκή άσκηση πειραματισμού του EDA στον τομέα των Αυτόνομων Συστημάτων για Cross-Domain Logistics. Στο πλαίσιο της άσκησης, η εταιρία επιχείρησε με το εξελιγμένο UAV βαρέως τύπου ATLAS-8 Heavy Lifter, το οποίο εκτέλεσε πλήθος αποστολών σε απαιτητικές και ρεαλιστικές επιχειρησιακές συνθήκες, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα, μεταφορά κρίσιμου πολεμικού υλικού στα πλαίσια των τακτικών ασκήσεων καθώς και επιχειρησιακή τεχνογνωσία.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο που διοργάνωσε πρόσφατα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA), όπου ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALTUS-LSA, Ζαχαρίας Σαρρής, είχε επίσης την ευκαιρία να συναντήσει την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Kaja Kallas, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή του EDA, André Denk.

«Η διάκριση αυτή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την ALTUS-LSA», δήλωσε ο Ζαχαρίας Σαρρής, Διευθύνων Σύμβουλος της ALTUS LSA. «Στην OPEX 2025 είχαμε την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι το ATLAS-8 Heavy Lifter αποτελεί ένα UAV που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες σε αποστολές logistics. Στο σύγχρονο περιβάλλον, όπου η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η τεχνολογική αυτονομία έχουν κρίσιμη σημασία, η ALTUS-LSA συνεχίζει να επενδύει σε ανάπτυξη προϊοντικών λύσεων που κάνουν τη διαφορά στο πεδίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η διάκριση αναδεικνύει το ρόλο της ALTUS-LSA στη διαμόρφωση ενός πιο συνεκτικού, σύγχρονου και τεχνολογικά ισχυρού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος άμυνας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου του EDA τέθηκε ακόμη πιο έντονα η ανάγκη για κοινά πλαίσια πειραματισμού και μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών-μελών.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/01/2026 - 18:08
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