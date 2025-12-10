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ALTUS-LSA: Σημαντική διάκριση για τα drones από τα Χανιά
Επιχειρήσεις
12:53 - 10 Δεκ 2025

ALTUS-LSA: Σημαντική διάκριση για τα drones από τα Χανιά

Reporter.gr Newsroom
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Η ALTUS-LSA με έδρα τα Χανιά  βραβεύτηκε για την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) τεχνολογίας αιχμής στους κλάδους της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Πολιτικής Προστασίας σε Ελλάδα, Ευρώπη και διεθνώς.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η ALTUS-LSA βραβεύτηκε για την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) τεχνολογίας αιχμής στους κλάδους της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Πολιτικής Προστασίας σε Ελλάδα, Ευρώπη και διεθνώς.

Ο Ζαχαρίας Σαρρής, Διευθύνων Σύμβουλος της ALTUS-LSA, δήλωσε σχετικά «Η διάκριση αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική αναγνώριση για το έργο και τους ανθρώπους μας. Ενθαρρύνει τις επενδύσεις μας σε προηγμένη τεχνολογία συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) καθώς αποδεικνύει ότι η αμυντική τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου αλλά και να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της χώρας μας».

Ο Νίκος Κιόρογλου, επικεφαλής BusinessDevelopmentτης ALTUS-LSA, που παρέλαβε το βραβείο, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή αντανακλά την προσπάθεια που καταβάλλουμε καθημερινά για να προσφέρουμε λύσεις υψηλής τεχνολογίας με πραγματικό αποτύπωμα στην ασφάλεια και την επιχειρησιακή υπεροχή. Είναι τιμή μας να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ελληνικής τεχνογνωσίας και στη διεθνή της αναγνώριση».

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικής ηγεσίας της χώρας.

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