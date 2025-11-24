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Ισχυρή παρουσία της ALTUS-LSA με προηγμένα drones στην στρατιωτική άσκηση «Αίσιος Οιωνός 2025»
Ειδήσεις
16:00 - 24 Νοε 2025

Ισχυρή παρουσία της ALTUS-LSA με προηγμένα drones στην στρατιωτική άσκηση «Αίσιος Οιωνός 2025»

Reporter.gr Newsroom
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 Η ALTUS-LSA, κορυφαία ελληνική εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής μη επανδρωμένων συστημάτων (drones), συμμετείχε με απόλυτη επιτυχία στην τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «Αίσιος Οιωνός–25», που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στον Έβρο.  

Με ομάδα 21 στελεχών και με 3 κατηγορίες προηγμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UCAV και UAV), η ALTUS-LSA έλαβε μέρος σε ασκήσεις στο πεδίο μαζί με τμήματα του Ελληνικού Στρατού βάσει επιχειρησιακών σεναρίων, καθώς και σε δοκιμές νέων τεχνολογιών υπό πραγματικές συνθήκες.

Ο κ. Ζαχαρίας Σαρρής, Διευθύνων Σύμβουλος της ALTUS-LSA, δήλωσε ότι «Στην ALTUS-LSA είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμμετείχαμε στην «Αίσιος Οιωνός–25», μία άσκηση-ορόσημο για την εθνική άμυνα καθώς έφερε, για πρώτη φορά, την αμυντική τεχνολογία και κυρίως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο επίκεντρο. Ταυτόχρονα, είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τεχνολογική υπεροχή των drones αλλά και τη δυνατότητά μας να υποστηρίζουμε κρίσιμες επιχειρησιακές ανάγκες στο πεδίο».

Κατά τη διάρκεια της «Αίσιος Οιωνός–25», τα προηγμένα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών της ALTUS-LSA εκτέλεσαν επιτυχώς μία σειρά από αποστολές υψηλού επιχειρησιακού επιπέδου:

  1. Επιχειρησιακή μεταφορά δύο αντιαρματικών συστημάτων από το UCAV KERVEROS αξιοποιώντας το υψηλό ωφέλιμο φορτίο και τον προηγμένο σχεδιασμό του

Το σύστημα KERVEROS (τύπου UCAV) πραγματοποίησε τακτικούς ελιγμούς, κατάδειξη στόχων και εικονικές βολές επιδεικνύοντας τη δυνατότητά του μεταφέρει ταυτόχρονα δύο αντιαρματικά συστήματα (AKERON-MP) της MBDA.

2. Αερομεταφορά υγειονομικού υλικού με το βαρέως τύπου ATLAS 8

Το ATLAS 8 Heavy Lifter της ALTUS-LSA ολοκλήρωσε αεροπορική μεταφορά κρίσιμου ιατροφαρμακευτικού υλικού του Ελληνικού Στρατού, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητές του ως drone βαρέως τύπου.

  1. Μετάδοση επιχειρησιακής εικόνας σε πραγματικό χρόνο από το ATLAS 204 N22 μέσω του λογισμικού M3NTOR της ALTUS-LSA

Το ATLAS 204 N22 εκτέλεσε αποστολή αναμετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο από το πεδίο στο Κέντρο Ελέγχου, μέσω του λογισμικού M3NTOR. Σημειώνεται ότι το M3NTOR αποτελεί λογισμικό αυτόνομου ελέγχου πτήσης που έχει αναπτύξει η ALTUS-LSA στο πλαίσιο των συνεχών επενδύσεών της στην τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια των πτήσεων.

4. Στατική επίδειξη για το KERVEROS

Στο πλαίσιο της άσκησης, πραγματοποιήθηκε στατική επίδειξη του KERVEROS με δύο δοκιμαστικά AKERON-MP της MBDA και δύο RVTs/Remote Video Terminals.

Η συμμετοχή της ALTUS-LSA, μιας εταιρίας με σημαντικές συνεργασίες σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, στην άσκηση «Αίσιος Οιωνός–25» ανέδειξε την επιχειρησιακή αξία των ελληνικών μη επανδρωμένων συστημάτων της αλλά και το ρόλο της ως αξιόπιστου παρόχου καινοτόμων λύσεων που υποστηρίζουν σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 17:21
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