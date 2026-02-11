ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
DECA: Απόκτηση στρατηγικής μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρία Σχολές Δέλτα Βορείου Ελλάδος
Επιχειρήσεις
10:59 - 11 Φεβ 2026

DECA: Απόκτηση στρατηγικής μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρία Σχολές Δέλτα Βορείου Ελλάδος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H εταιρεία DECAInvestments ΑΕΔΟΕΕ (“Deca”), αποκλειστικός διαχειριστής του DioramaInvestmentsIIRAIF, S.C.A. (“DioramaII”) ανακοινώνει την υπογραφή της πέμπτης επένδυσης του DioramaII,η οποία περιλαμβάνει την απόκτηση στρατηγικής μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρία Σχολές Δέλτα Βορείου Ελλάδος (“ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360°” ή «Εταιρεία»). 

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρίας κ. Ιωάννης Καρανταλής θα διατηρήσει πλειοψηφική συμμετοχή και θα συνεχίσει να διοικεί την Εταιρεία. Στο πλαίσιο της συναλλαγής το DioramaII θα επενδύσει αφενός με απόκτηση υφιστάμενων μετοχών και, αφετέρου, με απόκτηση νέων μετοχών στο πλαίσιο κάλυψης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενισχύοντας την κεφαλαιακή δομή της Εταιρείας και υποστηρίζοντας την υλοποίηση των αναπτυξιακών της σχεδίων.

Οι ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360° είναι ένας τεχνολογικά πρωτοπόρος εκπαιδευτικός όμιλος επαγγελματικής κατάρτισης με διαδρομή 5 δεκαετιών, που αναβαθμίζει τον θεσμό των ΣΑΕΚ προσφέροντας πρακτικές σπουδές, εξειδίκευση και εκπαίδευση με τις συνθήκες της πραγματικής αγοράς. Με παρουσία σε 8 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ξάνθη, Καλαμάτα, Βόλο και Χανιά), και μέσω 12 κέντρων επενδύει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια, έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 91 ειδικοτήτων. Παράλληλα, ενισχύει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας και στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες επιχειρήσεις, με στόχο την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών του. Η DECA στοχεύει στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Εταιρείας μέσω της επέκτασης των δραστηριοτήτων τόσο στα υφιστάμενα αλλά και σε νέα κέντρα.

Η συμμετοχή στις ΣΑΕΚ Δέλτα συνάδει απόλυτα με την στρατηγική του DioramaII, να πραγματοποιεί επενδύσεις σε κερδοφόρες, δυναμικές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Η συναλλαγή υπόκειται στον έλεγχο και την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
19/05/2026 - 13:25

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ με την ευρεία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:15

Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
19/05/2026 - 13:11

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν 

Αναλύσεις
19/05/2026 - 13:07

Citi για ΔΕΗ: Στο «τεστ τιμολόγησης» η ΑΜΚ των €4 δισ. – Ισχυρή σύσταση αγοράς

Πολιτική
19/05/2026 - 12:56

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα κονδύλια μεταναστευτικών δομών στην Ελλάδα

Τεχνολογία
19/05/2026 - 12:48

Μόλις μία στις τρεις οικογένειες φροντίζει για την ψηφιακή ασφάλεια των συσκευών της

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:47

Σύλληψη του γιου του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

Πολιτική
19/05/2026 - 12:39

Χρηστίδης: Η υπόθεση των «πόθεν έσχες» γυρνάει μπούμερανγκ στη ΝΔ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στην κίνηση στα μουσεία τον Ιανουάριο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Τζαβέλλας: Δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Μανιάτης: Να διερευνηθεί αν η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 12:30

Κάπρος: Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση είναι η μόνη λύση - Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω

Πολιτική
19/05/2026 - 12:24

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία

Οικονομία
19/05/2026 - 12:20

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:18

Νέα Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Λαμία λόγω έργων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/05/2026 - 12:09

Πού πάνε κείνα τα παιδιά;

Οικονομία
19/05/2026 - 12:07

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη

Πολιτική
19/05/2026 - 12:05

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές

Πολιτική
19/05/2026 - 11:58

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κρατά σε ομηρία όσους λαμβάνουν συντάξεις χηρείας

Πολιτική
19/05/2026 - 11:54

Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:51

Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:40

Υπόθεση Κυριακής Γρίβα: Η εισαγγελέας ζητά παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση μέσω παράλειψης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:34

Ζεύγος Mirage αντικαθιστά τους Patriot στην Κάρπαθο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:27

Worldline: Eξαγορά του υπόλοιπου 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι €72 εκατ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:22

Συναγερμός για τον Έμπολα στο Κονγκό – Πάνω από 130 νεκροί και φόβοι για ευρύτερη εξάπλωση

Πολιτική
19/05/2026 - 11:20

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:14

Αυστραλία: Συμφωνία με την Κίνα για 600.000 βαρέλια κηροζίνης εν μέσω φόβων για ενεργειακές ελλείψεις

Αναλύσεις
19/05/2026 - 11:12

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες

Τεχνολογία
19/05/2026 - 11:09

Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:06

Βολές Φάμελλου κατά Πολάκη: Προσβλητική η επίθεση εναντίον μου, χωρίς κανένα στοιχείο αλήθειας 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ