Ο ΣΕΛΠΕ αποχαιρετά τον Γιώργο Γεράρδο
Επιχειρήσεις
18:25 - 11 Φεβ 2026

Με βαθιά θλίψη, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του ΣΕΛΠΕ, αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο, ιδρυτή και Πρόεδρο Δ.Σ. της Πλαίσιο και διαχρονικό μέλος της κοινότητας του ελληνικού λιανεμπορίου.

Ο Γιώργος Γεράρδος υπήρξε μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Με διορατικότητα, συνέπεια και αφοσίωση, συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση και την εξέλιξη του σύγχρονου λιανεμπορίου στη χώρα μας. Δημιούργησε μία από τις πιο δυναμικές και καινοτόμες επιχειρήσεις του κλάδου, συνδέοντας τη στρατηγική της πορεία με την τεχνολογία και την ανάπτυξη.

Η παρουσία του στον ΣΕΛΠΕ υπήρξε διαχρονική, υπηρετώντας τον Σύνδεσμο από θέσεις ευθύνης ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος, με ενεργή και ουσιαστική συμβολή τόσο στη διαμόρφωση των θέσεων του κλάδου όσο και στην ενίσχυση της θεσμικής του φωνής επί σειρά ετών.

Η διαδρομή και το έργο του αποτελούν σημείο αναφοράς για το ελληνικό λιανεμπόριο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Κώστα Γεράρδο και στην οικογένειά του.

