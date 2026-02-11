TREK Development: Ανάληψη έργου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από την ΕΤΕπ

Εταιρική Ανακοίνωση της TREK Development AE για ανάληψη έργου Συμφωνίας-Πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η πρόσφατα εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών TREK Development ανακοινώνει την ανάληψη έργου Συμφωνίας-Πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, υποστηρίζοντας στρατηγικές δράσεις εθνικής και περιφερειακής σημασίας της ΕΤΕπ σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι δράσεις αυτές αφορούν σε τέσσερα εμβληματικούς τομείς:

Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition) Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις (Climate Resilient Cities) Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων (Project Advisory Support Service Agreement – PASSA) με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ - Ελλάδα) Ανάπτυξη Υποδομών μεγάλης κλίμακας.

Η χρονική διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται σε 48 μήνες (με προαίρεση για επέκταση κατά 12 μήνες επιπλέον), ενώ εκτιμάται ότι από τον συνολικό προϋπολογισμό της η TREK Development θα αναλάβει εκτελεστικές συμβάσεις συνολικού καθαρού ύψους 4.500.000 ευρώ κατά μέγιστο.

Η ενεργοποίηση επιμέρους αναθέσεων θα πραγματοποιείται βάσει των επιχειρησιακών αναγκών της ΕΤΕπ και η εισηγμένη