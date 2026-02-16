ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επ. Ανταγωνισμού: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε εταιρεία παραγωγής ραδιοφαρμάκων
Επιχειρήσεις
10:08 - 16 Φεβ 2026

Επ. Ανταγωνισμού: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε εταιρεία παραγωγής ραδιοφαρμάκων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) προχώρησε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως ισχύει, στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή της διερεύνησης συγκεκριμένων πρακτικών επιχείρησης δραστηριοποιούμενης στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ραδιοφαρμάκων υπό το πρίσμα της πιθανής κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά της παραγωγής και προμήθειας ραδιοφαρμάκου που χρησιμοποιείται σε απεικονιστικές εξετάσεις για την ανίχνευση όγκων σε ασθενείς.

Συγκεκριμένα, η ΕΑ διερευνά κατά πόσο οι πρακτικές που μετήλθε η εμπλεκόμενη επιχείρηση έναντι των πελατών της και των αρμόδιων δημόσιων φορέων απέκλιναν από τον αξιοκρατικό ανταγωνισμό και είχαν την ικανότητα να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη του μοναδικού ανταγωνιστή της, και μάλιστα σε μια περίοδο αυξανόμενης ζήτησης του ραδιοφαρμάκου στην χώρα.

Οι πρακτικές αυτές διερευνώνται στο πλαίσιο υποβληθείσας καταγγελίας για ενδεχόμενες παραβάσεις του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», ως ισχύει, καθώς και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Για το σκοπό της έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διεξήγαγε αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο στην εν λόγω εταιρεία και απέστειλε ερωτηματολόγια σε εταιρείες του κλάδου.

Νομικό πλαίσιο

Η ΕΑ, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του Ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

Τα άρθρα 1 του Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Το άρθρο 1Α του Ν. 3959/2011 απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές.

Τα άρθρα 2 του Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Επόμενα βήματα

Η ανάθεση σε Εισηγητή σημαίνει ότι η έρευνα της ΕΑ βρίσκεται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης, ωστόσο δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της ΕΑ. Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερμανία: Ελαφριά βελτίωση του κλίματος στον τομέα κατασκευής κατοικιών
Ειδήσεις

Γερμανία: Ελαφριά βελτίωση του κλίματος στον τομέα κατασκευής κατοικιών

Προϋπολογισμός: Ποδαρικό στο 2026 με φορο-έσοδα €6,2 δισ. - Πρωτογενές πλεόνασμα €3,5 δισ.
Οικονομία

Προϋπολογισμός: Ποδαρικό στο 2026 με φορο-έσοδα €6,2 δισ. - Πρωτογενές πλεόνασμα €3,5 δισ.

Δωρεάν διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Η διαδικασία
Υγεία

Δωρεάν διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Η διαδικασία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις
Οικονομία

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν
Ειδήσεις

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ