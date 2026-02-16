Δωρεάν διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Η διαδικασία
Υγεία
09:24 - 16 Φεβ 2026

Δωρεάν διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Η διαδικασία

Reporter.gr Newsroom
Πέραν των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και της δυνατότητας κατ' οίκον αποστολής των ΦΥΚ, οι ασθενείς μπορούν πλέον να επιλέγουν την παραλαβή των φαρμάκων τους από το φαρμακείο της γειτονιάς τους, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης από τον φαρμακοποιό τους για την ορθή χρήση της αγωγής.

Από σήμερα (16/2) τίθεται σε λειτουργία η σχετική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και 10.500 από τα συνολικά 10.850 φαρμακεία της χώρας θα διαθέτουν συγκεκριμένες κατηγορίες ΦΥΚ. Σε πρώτη φάση δίνεται η δυνατότητα σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο και σκλήρυνση κατά πλάκας να υποβάλλον στην πλατφόρμα τα αιτήματά τους και να παραλαμβάνουν σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα τα φάρμακά τους από το φαρμακείο της επιλογής τους.

Η νέα διαδικασία αντιστοιχεί σε περίπου 23.000 συνταγές μηνιαίως, με στόχο εντός τριμήνου να εξυπηρετούνται 66.000 συνταγές τον μήνα, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο των συνολικών συνταγών ΦΥΚ, που ανέρχονται σε 180.000 μηνιαίως.

Τον επόμενο μήνα θα ενταχθούν βιολογικοί παράγοντες νέκρωσης των όγκων anti- TNF με συνταγές 25.000 και τον μεθεπόμενο μήνα οι πάσχοντες από Ηπατίτιδα Β και D και λαμβάνοντες θεραπεία για το άσθμα με συνταγές 18.000

Οι ασθενείς θα λαμβάνουν τα φάρμακά τους εντελώς δωρεάν, ενώ οι φαρμακοποιοί θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με 20 ευρώ ανά συνταγή για την υπηρεσία εκτέλεσης και χορήγησης. Οι εκτελεσμένες συνταγές υποβάλλονται μηνιαίως στον ΕΟΠΥΥ μαζί με το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ενώ η πληρωμή τους ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα της συλλογικής σύμβασης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Πώς επιλέγει ο ασφαλισμένος το ιδιωτικό φαρμακείο

Ο ασφαλισμένος θα εισέρχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://fyk.eopyy.gov.gr/ και θα αυθεντικοποιεί την είσοδό του κάθε φορά, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet και την καταχώρηση του ΑΜΚΑ του.

Στην πρώτη είσοδο ο ασφαλισμένος καλείται να επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση, ως απαραίτητο στοιχείο επικοινωνίας με τον ΕΟΠΥΥ.

Με την επιτυχή καταχώρηση, εμφανίζονται τα αναλυτικά στοιχεία της συνταγής εφόσον πρόκειται για σκεύασμα ΦΥΚ το οποίο ανήκει στις θεραπευτικές κατηγορίες που προτεραιοποιούνται (σε πρώτη φάση τα φάρμακα για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας εκτός ενδοφλεβίων και τα Αντινεοπλασματικά).

Ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης του φαρμακείου της επιλογής του (μέσω ΤΚ, Διεύθυνσης, Επωνυμίας κλπ).

Προαιρετικά, δύναται να δηλώσει έως τρείς αντιπροσώπους που θα παραλάβουν το Φάρμακο Υψηλού Κόστους αντί του ιδίου (αυτό δεν αναιρεί ότι μπορεί να τα παραλάβει ο ίδιος στο τέλος).

Μετά την επιλογή του ιδιωτικού φαρμακείου, ο ασφαλισμένος επιλέγει «Υποβολή».

Το αίτημα μεταβιβάζεται στον ΕΟΠΥΥ και μετά από τους σχετικούς ελέγχους από ελεγκτές φαρμακοποιούς εγκρίνεται (ή απορρίπτεται) το αργότερο εντός δύο ημερών. Με την έγκριση του αιτήματος χορήγησης ΦΥΚ από τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο έχει υποβάλει ο ίδιος ο ασφαλισμένος, λαμβάνει ενημέρωση στο κινητό/email του.

Στη συνέχεια στον ΕΟΠΥΥ ακολουθεί το στάδιο της προετοιμασίας του δέματος, διαδικασία που διαρκεί επίσης μία ημέρα.

Τα ΦΥΚ συσκευάζονται σε ειδικό σακουλάκι στο οποίο επικολλάται αυτοκόλλητο το οποίο φέρει πάνω του την «Επωνυμία του φαρμακείου» και κρυπτογραφημένα ως πληροφορία στο «Βarcode» τα στοιχεία του Ασφαλισμένου, της Συνταγής και των φαρμάκων που περιέχονται σε αυτό.

Το φαρμακείο ενημερώνεται για την αποστολή με email που έχει δηλωθεί στην Εφαρμογή με αναφορά ότι τα φάρμακα θα παραδοθούν εντός 6 έως 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της έγκρισης, ενώ επίσης μπορεί να παρακολουθεί το αίτημα από την επιλογή «Απεσταλμένα προς Φαρμακείο».

Ο ασφαλισμένος λαμβάνει μηνύματα και κατά την ολοκλήρωση της παραλαβής των σκευασμάτων από το ιδιωτικό φαρμακείο και μετά την εκτέλεση της συνταγής.

