Γερμανία: Ελαφριά βελτίωση του κλίματος στον τομέα κατασκευής κατοικιών

Το κλίμα στον τομέα της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία παρουσίασε μικρή βελτίωση στις αρχές του έτους, με τον σχετικό δείκτη να αυξάνεται τον Ιανουάριο από -22,7 σε -20,9 μονάδες.

Όπως παρατηρεί το ινστιτούτο ifo, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται κάπως πιο ικανοποιημένες από την τρέχουσα δραστηριότητά τους, ενώ και οι προσδοκίες για το μέλλον είναι πιο αισιόδοξες.

«Ο κατασκευαστικός κλάδος εξακολουθεί να βρίσκεται σε στάση αναμονής», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ifo, συμπληρώνοντας, ωστόσο, ότι «θα χρειαστεί υπομονή μέχρι η αύξηση στις οικοδομικές άδειες για κατοικίες να μετατραπεί σε πραγματικές παραγγελίες».

Η παρατήρηση του Wohlrabe επιβεβαιώνεται από το γεγονός πως μέχρι στιγμής καταγράφονται ελάχιστα σημάδια βελτίωσης στην τρέχουσα δραστηριότητα.

Το ποσοστό των εταιρειών κατασκευής κατοικιών που δηλώνουν ότι έχουν ανεπαρκείς παραγγελίες αυξήθηκε από 47,7% σε 49,8%.

Αντίθετα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρουν ακυρώσεις οικοδομικών έργων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, υποχωρώντας οριακά από 11,5% σε 11,1%.

Μεταξύ των παραγόντων που κρατούν στάσιμη την δραστηριότητα στην οικοδομή είναι και ο καιρός, με τον Wohlrabe να σημειώνει ότι «οι καιρικές συνθήκες και το κρύο περιόρισαν, επίσης, την οικοδομική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές τον Ιανουάριο».