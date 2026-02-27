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Τραυλού: Το πρόγραμμα υποτροφιών μας εκφράζει τη διαχρονική του δέσμευση στη νέα γενιά
Επιχειρήσεις
16:32 - 27 Φεβ 2026

Τραυλού: Το πρόγραμμα υποτροφιών μας εκφράζει τη διαχρονική του δέσμευση στη νέα γενιά

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, διαχρονικά, θέτει στο επίκεντρο του κοινωνικού της έργου τον τομέα της Παιδείας και τη χορήγηση υποτροφιών, στηρίζοντας ουσιαστικά τη νέα γενιά.        

Το πρόγραμμα υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για την Παιδεία», ενισχύεται και διευρύνεται κάθε χρόνο, αποτυπώνοντας έμπρακτα πως η ελληνική ναυτιλία και η ελληνική κοινωνία είναι πάντα μαζί!

Για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με βάση ανακοίνωση, προσέφερε 130 υποτροφίες, υποστηρίζοντας νέες και νέους, καθώς και τις οικογένειές τους, από 21 περιοχές της Ελλάδας, συνδράμοντας να ακολουθήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, σε 10 επιστημονικά πεδία, σε 11διαφορετικές χώρες και 49 Πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό σύμφωνα με την επιλογή τους.

Συνεχίζοντας δυναμικά, προσφέρει και για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, περισσότερες από 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, καθώς και την υποτροφία με τη συμβολική ονομασία «Αριστεία», η οποία απονέμεται σε υποψήφιο/α που έχει επιτύχει άριστα στη βαθμολογία του/της, για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε μεταπτυχιακά προγράμματα προδιδακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς ή διετούς φοίτησης με φυσική παρουσία.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε η έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΕΕΕ, μέσω των www.ugs.gr και www.syn-enosis.gr.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μελίνα Τραυλού δήλωσε σχετικά:

«Το Πρόγραμμα Υποτροφιών μας εκφράζει τη διαχρονική δέσμευση της Ναυτιλίας των Ελλήνων να στηρίζει αποφασιστικά τη νέα γενιά. Ένα πρόγραμμα που μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, αγκαλιάζοντας ολοένα και περισσότερους αριστούχους. Καλούμε νέες και νέους, από κάθε γωνιά της χώρας και από κάθε ακαδημαϊκό πεδίο, να γίνουν μέλη της οικογένειας των υποτρόφων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό».

Το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών είναι το πλέον διευρυμένο της χώρας, αποτελώντας ισχυρό πυλώνα του διαχρονικού ανθρωπιστικού αποτυπώματός της, το οποίο επικεντρώνεται στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της επισιτιστικής βοήθειας, των έργων δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς και της αντιμετώπισης κρίσεων, προσφέροντας πάνω από 130.000.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια.

Για πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβληθούν έως την 31η Μαρτίου 2026, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να ενημερωθούν στις ιστοσελίδες www.ugs.gr και www.syn-enosis.gr.

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