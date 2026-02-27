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Bloomberg: Η Μελόνι προτείνει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
16:15 - 27 Φεβ 2026

Bloomberg: Η Μελόνι προτείνει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς η Ευρώπη συνεχίζει να αναλύει τον αντίκτυπο της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, με την οποία ακυρώθηκε ένα ευρύ φάσμα αμερικανικών δασμών, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζώρτζια Μελόνι έχει μια πρόταση για να επανέλθουν οι σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ σε τροχιά: τη δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των δύο εμπορικών κολοσσών.    

«Θεωρώ ότι οι δασμοί μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ είναι λάθος», δήλωσε η Μελόνι στο Bloomberg σε συνέντευξη αυτή την εβδομάδα. «Πρέπει να κινηθούμε προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Να προχωρήσουμε προς μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου».

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, ΕΕ και ΗΠΑ εγκατέλειψαν τις διαπραγματεύσεις για μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου το 2016, έπειτα από προσπάθειες για σημαντική μείωση των δασμών και περιορισμό των μη δασμολογικών φραγμών που προκάλεσαν αντιδράσεις σε αρκετά κράτη-μέλη. Μεταξύ των αγκαθιών εκείνων των συνομιλιών, γνωστών ως Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), ήταν ο αγροτικός τομέας.

Σημειώνεται επίσης ότι η πρόταση της Μελόνι διατυπώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει «παγώσει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ που συμφωνήθηκε πέρυσι, αν και οι Βρυξέλλες δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένες σε αυτήν. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να συζητήσει το ζήτημα με τον Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον.

«Όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η γερμανική κυβέρνηση θέλει να παραμείνει στη συμφωνία δασμών ΕΕ–ΗΠΑ», δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο ο εκπρόσωπος Sebastian Hille.

Η Μελόνι δήλωσε επιπλέον στο Bloomberg ότι ο ρόλος της κυβέρνησης στην Banca Monte dei Paschi di Siena έχει πλέον ολοκληρωθεί, υποδεικνύοντας ότι η κυβέρνησή της δεν θα εμπλακεί στη μελλοντική διακυβέρνηση και στις στρατηγικές αποφάσεις της τράπεζας.

Ήταν «ένας από εκείνους τους σύνθετους φακέλους που κληρονομήσαμε και τους οποίους διαχειριστήκαμε με επιτυχία», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη διάσωση και την αναδιάρθρωση της τράπεζας ως «πολύ φιλόδοξες». Η τράπεζα πλέον είναι «ένας ισχυρός οργανισμός», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις της έρχονται σε μια ευαίσθητη χρονική συγκυρία, καθώς η τράπεζα προετοιμάζεται για την ανανέωση του διοικητικού της συμβουλίου, μια διαδικασία που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την επόμενη στρατηγική της φάση. Η Monte Paschi ανακοίνωσε σήμερα (27/2) ότι σχεδιάζει να επιστρέψει περίπου 16 δισ. ευρώ στους επενδυτές έως το 2030, επιδιώκοντας να αποκομίσει οφέλη από την εξαγορά της Mediobanca SpA.

Τέλος, η Μελόνι δήλωσε ότι, παρότι παραμένει υπέρ της δημιουργίας ενός «τρίτου τραπεζικού πόλου» στην Ιταλία, ώστε να εξισορροπηθούν οι μεγαλύτεροι δανειστές της χώρας, ένα τέτοιο αποτέλεσμα «δεν εξαρτάται από εμάς», δεδομένης της μειωμένης συμμετοχής του κράτους και της απόφασής του να μην διατηρήσει τον έλεγχο.

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