ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μακρόν για εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur: Μονομερής απόφαση - Δυσάρεστη έκπληξη για τη Γαλλία
Ειδήσεις
16:24 - 27 Φεβ 2026

Μακρόν για εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur: Μονομερής απόφαση - Δυσάρεστη έκπληξη για τη Γαλλία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την έντονη διαφωνία του με την προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur, όπως ανακοινώθηκε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «κακή έκπληξη» τόσο για τη χώρα του όσο και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων στο Παρίσι με τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας Ρόμπερτ Γκόλομπ, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε: «Για τη Γαλλία είναι μια έκπληξη και μια δυσάρεστη έκπληξη. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κακή πρακτική». Παράλληλα, έκανε λόγο για «μονομερή» απόφαση, επισημαίνοντας ότι συνιστά «μεγάλη ευθύνη απέναντι στους αγρότες που έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους», αλλά και «μεγάλη ευθύνη απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες και τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι δεν έτυχαν του δέοντος σεβασμού».

Η Γαλλία έχει εδώ και καιρό διατυπώσει επιφυλάξεις για τη συμφωνία. Μάλιστα, ομάδα ευρωβουλευτών έχει προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο το κείμενο συνάδει με τις ευρωπαϊκές συνθήκες ή αν πρέπει να απορριφθεί. Η εν λόγω προσφυγή «παγώνει» τη διαδικασία κύρωσης για περίπου ενάμιση χρόνο. Ωστόσο, στο διάστημα αυτό η Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι το Παρίσι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις: «Θα είμαστε σε εγρήγορση και θα διασφαλίσουμε ότι όσα διαπραγματευθήκαμε με κόπο τους τελευταίους μήνες θα τηρηθούν: η ενισχυμένη εποπτεία των ευαίσθητων τομέων, η αγροτική ρήτρα διασφάλισης που προωθήσαμε και είναι ιδιαίτερα σημαντική, (…) η υιοθέτηση των "μέτρων-καθρέφτη" (…) και η ενίσχυση των υγειονομικών ελέγχων σε τρίτες χώρες και στα σύνορα της Ένωσης», διαμηνύοντας πως θα είναι «αδιάλλακτος ως προς την τήρηση αυτών των κανόνων».

Καταλήγοντας, ανέφερε: «Η Ευρώπη μας έχει αυστηροποιήσει σημαντικά τους κανόνες για τους παραγωγούς μας τα τελευταία χρόνια. Δεν θα υπερασπιστώ ποτέ μια συμφωνία που είναι ελαστική απέναντι σε ό,τι εισάγουμε και αυστηρή απέναντι σε ό,τι παράγουμε. Αυτό είναι ασυνεπές για τον Ευρωπαίο καταναλωτή και εγκληματικό για την ευρωπαϊκή κυριαρχία».

Στον αντίποδα, θετική ήταν η στάση της Γερμανίας. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Επιτροπής, εκτιμώντας ότι θα ενισχύσει την οικονομική δυναμική και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», σημειώνοντας: «Είναι η ώρα της Ευρώπης (…). Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες και των δύο ηπείρων μπορούν επιτέλους να επωφεληθούν από μεγαλύτερη ευημερία και αυξημένη ανάπτυξη».

Ανάλογη θέση εξέφρασε και η Ισπανία. Ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο δήλωσε ότι η κυβέρνησή του στηρίζει την απόφαση της Επιτροπής, επισημαίνοντας: «Σε έναν κόσμο ολοένα και πιο αβέβαιο, η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να μείνει πίσω. Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον οδικό χάρτη της ΕΕ για να καταστεί πιο αυτόνομη και πιο ανθεκτική».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλία: Βαριά «καμπάνα» 22 εκατ. ευρώ στη Shein – Έντονη αντίδραση της εταιρείας
Ειδήσεις

Γαλλία: Βαριά «καμπάνα» 22 εκατ. ευρώ στη Shein – Έντονη αντίδραση της εταιρείας

Politico: H γαλλική ακροδεξιά εργαλειοποιεί τα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί αποδίδοντάς τα στη μετανάστευση
Ειδήσεις

Politico: H γαλλική ακροδεξιά εργαλειοποιεί τα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί αποδίδοντάς τα στη μετανάστευση

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν
Magazino

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία
Ειδήσεις

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ομόλογα
04/06/2026 - 18:03

BofA: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα βρετανικά ομόλογα παρά την αβεβαιότητα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:00

Ένοπλες δυνάμεις: Ξεκίνησε η εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό

Πολιτική
04/06/2026 - 17:57

Πλεύρης: Η επιτυχία του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης εξαρτάται από τις επιστροφές

Πολιτική
04/06/2026 - 17:50

Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
04/06/2026 - 17:48

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι θεματικές ενότητες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:45

Τραμπ: Προωθεί τον πρώην δικηγόρο του Τοντ Μπλανς για υπουργό Δικαιοσύνης

Σχόλια Αγοράς
04/06/2026 - 17:33

Δεύτερη σερί πτώση στο Euronext Athens - Καθυστέρηση στις αποκοπές μερισμάτων των τραπεζών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
04/06/2026 - 17:28

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει πρεμιέρα με καλεσμένο τον Κώστα Κατσουράνη 

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:25

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:16

Απεβίωσε ο σκιτσογράφος Γιώργος Μυλωνάς

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:10

Κάλας: Η ΕΕ θα διαθέσει επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου

Πολιτική
04/06/2026 - 16:56

Χατζηδάκης: Η ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για τις αιτήσεις τους είναι μια μικρή επανάσταση στο Δημόσιο

Ειδήσεις
04/06/2026 - 16:55

Σε υψηλό τετραμήνου οι νέες αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 16:48

Wall Street: Φρέναρε το τεχνολογικό ράλι – «Πράσινος» μόνο ο Dow Jones

Ειδήσεις
04/06/2026 - 16:38

Τραμπ: «Αντιπατριωτικό» το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών

Πολιτική
04/06/2026 - 16:22

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με την ουσία όσο οι άλλοι κάνουν σόου και επικοινωνία

Πολιτική
04/06/2026 - 16:09

Καλαφάτης: Συνεχίζουμε μια πολιτική συνέπειας και αξιοπιστίας για περισσότερες επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/06/2026 - 16:08

ΕΕ: Τριετής «ανάσα» στις τράπεζες για τους νέους κανόνες trading

Ανεμοδείκτης
04/06/2026 - 15:58

Ποιοι και πόσοι θα έχουν λόγο να ψηφίσουν;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 15:53

DW: Βαρύ πλήγμα στον ΟΗΕ για τη Γερμανία

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
04/06/2026 - 15:46

Έκθεση KPMG: Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ-27 στη μείωση της κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων

Πολιτική
04/06/2026 - 15:25

Μητσοτάκης: «Κλειδί» για Ελλάδα και Βουλγαρία οι ενεργειακές διασυνδέσεις και ο Κάθετος Διάδρομος

Ειδήσεις
04/06/2026 - 15:23

Ρούμπιο για Γροιλανδία: «Προς το παρόν» ανήκει στη Δανία - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
04/06/2026 - 15:11

Καμμένος: Ανοιχτός σε συνεργασία με Καρυστιανού - Λάθος ότι έβγαλε «ΕΛΑΣ» το κόμμα ο Τσίπρας

Οικονομία
04/06/2026 - 14:54

Eurobank: Θετικοί οι δείκτες για την οικονομία, αλλά με προειδοποιητικά σημάδια

Ακίνητα
04/06/2026 - 14:52

Κόκκινα δάνεια: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη - Αλλάζει ο υπολογισμός των τόκων

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 14:38

Βραβείο ψηφιακού μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Πολιτική
04/06/2026 - 14:32

Χαρίτσης: Η θέση της Νέας Αριστεράς οδηγεί σε αδιέξοδο - Δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων

Ναυτιλία
04/06/2026 - 14:29

Qu Shengbin (ΟΛΠ): Σχέδιο για περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών

Ειδήσεις
04/06/2026 - 14:25

Άλσος Βεΐκου: Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από μελίσσια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ