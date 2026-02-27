Μακρόν για εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur: Μονομερής απόφαση - Δυσάρεστη έκπληξη για τη Γαλλία

Την έντονη διαφωνία του με την προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur, όπως ανακοινώθηκε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «κακή έκπληξη» τόσο για τη χώρα του όσο και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων στο Παρίσι με τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας Ρόμπερτ Γκόλομπ, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε: «Για τη Γαλλία είναι μια έκπληξη και μια δυσάρεστη έκπληξη. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κακή πρακτική». Παράλληλα, έκανε λόγο για «μονομερή» απόφαση, επισημαίνοντας ότι συνιστά «μεγάλη ευθύνη απέναντι στους αγρότες που έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους», αλλά και «μεγάλη ευθύνη απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες και τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι δεν έτυχαν του δέοντος σεβασμού».

Η Γαλλία έχει εδώ και καιρό διατυπώσει επιφυλάξεις για τη συμφωνία. Μάλιστα, ομάδα ευρωβουλευτών έχει προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο το κείμενο συνάδει με τις ευρωπαϊκές συνθήκες ή αν πρέπει να απορριφθεί. Η εν λόγω προσφυγή «παγώνει» τη διαδικασία κύρωσης για περίπου ενάμιση χρόνο. Ωστόσο, στο διάστημα αυτό η Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι το Παρίσι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις: «Θα είμαστε σε εγρήγορση και θα διασφαλίσουμε ότι όσα διαπραγματευθήκαμε με κόπο τους τελευταίους μήνες θα τηρηθούν: η ενισχυμένη εποπτεία των ευαίσθητων τομέων, η αγροτική ρήτρα διασφάλισης που προωθήσαμε και είναι ιδιαίτερα σημαντική, (…) η υιοθέτηση των "μέτρων-καθρέφτη" (…) και η ενίσχυση των υγειονομικών ελέγχων σε τρίτες χώρες και στα σύνορα της Ένωσης», διαμηνύοντας πως θα είναι «αδιάλλακτος ως προς την τήρηση αυτών των κανόνων».

Καταλήγοντας, ανέφερε: «Η Ευρώπη μας έχει αυστηροποιήσει σημαντικά τους κανόνες για τους παραγωγούς μας τα τελευταία χρόνια. Δεν θα υπερασπιστώ ποτέ μια συμφωνία που είναι ελαστική απέναντι σε ό,τι εισάγουμε και αυστηρή απέναντι σε ό,τι παράγουμε. Αυτό είναι ασυνεπές για τον Ευρωπαίο καταναλωτή και εγκληματικό για την ευρωπαϊκή κυριαρχία».

Στον αντίποδα, θετική ήταν η στάση της Γερμανίας. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Επιτροπής, εκτιμώντας ότι θα ενισχύσει την οικονομική δυναμική και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», σημειώνοντας: «Είναι η ώρα της Ευρώπης (…). Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες και των δύο ηπείρων μπορούν επιτέλους να επωφεληθούν από μεγαλύτερη ευημερία και αυξημένη ανάπτυξη».

Ανάλογη θέση εξέφρασε και η Ισπανία. Ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο δήλωσε ότι η κυβέρνησή του στηρίζει την απόφαση της Επιτροπής, επισημαίνοντας: «Σε έναν κόσμο ολοένα και πιο αβέβαιο, η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να μείνει πίσω. Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον οδικό χάρτη της ΕΕ για να καταστεί πιο αυτόνομη και πιο ανθεκτική».