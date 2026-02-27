Trastor: Στις 20 Μαρτίου η ΓΣ για διανομή μερίσματος και ΑΜΚ

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Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Trastor την 20ης Μαρτίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Εταιρείας επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 80 στην Αθήνα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025, καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2025 καθώς και προηγουμένων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2025 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2026.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2025.

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2026 και παροχή εξουσιοδότησης.

7. Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2026 και παροχή εξουσιοδότησης.

8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

9. Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.

10. Διαπίστωση μη υλοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δυνάμει της από 28/03/2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης - Ανάκληση της σχετικής απόφασης και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

11. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 εδ. β και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.

13. Λήψη απόφασης αναφορικά με το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

14. Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025.

15. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους αναφορικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

16. Άλλα θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαρτίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Εταιρείας επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 80 στην Αθήνα.