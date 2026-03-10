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Στρατηγική συνεργασία της FinTHESIS με την LAMDA Development: Οι στόχοι
Επιχειρήσεις
12:46 - 10 Μαρ 2026

Στρατηγική συνεργασία της FinTHESIS με την LAMDA Development: Οι στόχοι

Reporter.gr Newsroom
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Η FinTHESIS, μέλος του Ομίλου DoValue S.p.A. και εξειδικευμένη εταιρεία διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων, ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη LAMDADevelopment , κορυφαία εταιρεία στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Στόχος της συνεργασίας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και η κάλυψη των αναγκών κάθε ενδιαφερόμενου για αγορά κατοικίας, μέσα από εξατομικευμένη υποστήριξη και πρόσβαση σε λύσεις χρηματοδότησης. 

Η FinTHESIS αναλαμβάνει τον ρόλο του αποκλειστικού συμβούλου - διαμεσολαβητή για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων στους ενδιαφερόμενους για αγορά κατοικίας στο «THE ELLINIKON», τη νέα «έξυπνη» και «πράσινη» πόλη της Αθηναϊκής Ριβιέρας και το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, το οποίο ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Μέσω της συνεργασίας, οι υποψήφιοι αγοραστές απολαμβάνουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και υποστήριξη από πιστοποιημένους συμβούλους, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης σε δάνεια προσαρμοσμένα στις προσωπικές και επενδυτικές τους ανάγκες, από το στάδιο της αίτησης έως την τελική εκταμίευση του δανείου.

Η FinTHESIS προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης χρηματοδοτικής λύσης κατάλληλου στεγαστικού δανείου, ενώ η LAMDA Development διευκολύνει την εύρεση του ακινήτου που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες κάθε ενδιαφερόμενου, καθιστώντας την εμπειρία αγοράς κατοικίας στο «THE ELLINIKON» ολοκληρωμένη αλλά και μοναδική.

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