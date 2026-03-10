ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
METLEN: Καλεί νέες και νέους μηχανικούς στο πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας
Επιχειρήσεις
12:02 - 10 Μαρ 2026

METLEN: Καλεί νέες και νέους μηχανικούς στο πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για 2η συνεχόμενη χρονιά, η METLEN με βάση σχετική της ανακοίνωση,  υλοποιεί το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων», ένα στοχευμένο, έμμισθο πρόγραμμα πρακτικής εργασίας διάρκειας 12 μηνών για νέες και νέους μηχανικούς που επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα στη σύγχρονη, τεχνολογικά εξελιγμένη και διεθνοποιημένη βιομηχανία των μετάλλων.

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του θεσμού «Μηχανικοί στην Πράξη», που ξεκίνησε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2014 και έχει πλέον συμπληρώσει εννέα επιτυχημένους κύκλους. Περισσότεροι από 260 νέοι μηχανικοί έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στο ευρύτερο πρόγραμμα, με την πλειονότητα των συμμετεχόντων να απορροφάται από την αγορά εργασίας σε λιγότερο από τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ 125 εξ αυτών εργάζονται σήμερα στη METLEN.

Το πρόγραμμα Μηχανικοί στην Πράξη Κλάδος Μετάλλων” αναδεικνύει τη νέα πραγματικότητα της βιομηχανίας των μετάλλων, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι προηγμένες παραγωγικές τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του σύγχρονου μηχανικού.

Οι συμμετέχοντες εντάσσονται στις βιομηχανικές δραστηριότητες της METLEN στη Βοιωτία, τη Φωκίδα και τα Οινόφυτα, αποκτώντας άμεση και επί της ουσίας πρόσβαση σε ένα απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου η τεχνογνωσία συναντά την πράξη.

Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι νέοι μηχανικοί αναλαμβάνουν ρόλο σε πραγματικά projects διεθνούς εμβέλειας μέσα από τα οποία καλούνται να διαχειριστούν σύνθετες τεχνικές και οργανωτικές προκλήσεις, αναπτύσσοντας κρίσιμες δεξιότητες και αποκτώντας ουσιαστική κατανόηση του σύγχρονου βιομηχανικού και ενεργειακού οικοσυστήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι το ποσοστό ικανοποίησης των συμμετεχόντων στο ευρύτερο πρόγραμμα παραμένει σταθερά πάνω από 90%.

Ο Κλάδος Μετάλλων της METLEN λειτουργεί τη μοναδική στην Ευρώπη πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου, με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις. Το ιστορικό εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους βιομηχανικούς οργανισμούς στη χώρα. Την ίδια στιγμή η METLEN αναπτύσσει νέα παραγωγική δραστηριότητα στον τομέα του γαλλίου, ενός κρίσιμου υλικού για τις τεχνολογίες αιχμής και τη βιομηχανική αυτονομία της Ευρώπης, αξιοποιώντας τη μακρά μεταλλουργική της τεχνογνωσία και την πρόσβαση σε πρώτες ύλες.

Εάν θέλετε να κάνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα στη βιομηχανία και πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις,μπορείτε να γίνετε Μηχανικοί στην Πράξη στον Κλάδο Μετάλλων της METLEN:

Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο ως μηχανικοί (Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Χημικοί Μηχανικοί και Μεταλλειολόγοι)
Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται η METLEN μέσω του κλάδου Μετάλλων: Βοιωτία, Φωκίδα και Οινόφυτα
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους
Νέοι απόφοιτοι με μέγιστη επαγγελματική εμπειρία 2 ετών
Άριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων έως τις 6 Απριλίου, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.metlen.com/el/oi-anthrwpoi-mas/mixanikoi-sti-praksi/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Μηχανικοί στη Πράξη:

careers@metlen.com

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο διαμελισμός του Ιράν θα έφερνε χάος – Το εθνοτικό μωσαϊκό και οι γεωπολιτικές συνέπειες
Ειδήσεις

Ο διαμελισμός του Ιράν θα έφερνε χάος – Το εθνοτικό μωσαϊκό και οι γεωπολιτικές συνέπειες

Κόστα: Μόνο η Ρωσία επωφελείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Κόστα: Μόνο η Ρωσία επωφελείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Κιούσης (Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας): Προτείνουμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κιούσης (Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας): Προτείνουμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BofA για Metlen: Τιμή-στόχος στα €52 – Γάλλιο και κρίσιμα μέταλλα στο επίκεντρο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

BofA για Metlen: Τιμή-στόχος στα €52 – Γάλλιο και κρίσιμα μέταλλα στο επίκεντρο

Morgan Stanley: Έως €150 εκατ. επιπλέον EBITDA για Metlen από το ευρωπαϊκό σχέδιο πρώτων υλών
Αναλύσεις

Morgan Stanley: Έως €150 εκατ. επιπλέον EBITDA για Metlen από το ευρωπαϊκό σχέδιο πρώτων υλών

Βραβεία ΕΒΕΑ: Το μήνυμα για το νέο παραγωγικό μοντέλο – Η διάκριση της Metlen
Επιχειρήσεις

Βραβεία ΕΒΕΑ: Το μήνυμα για το νέο παραγωγικό μοντέλο – Η διάκριση της Metlen

Metlen: Στις 16 Ιουλίου η διανομή μερίσματος, ύψους 1 ευρώ/ μετοχή
Ανακοινώσεις

Metlen: Στις 16 Ιουλίου η διανομή μερίσματος, ύψους 1 ευρώ/ μετοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:00

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
14/06/2026 - 21:15

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ