METLEN: Καλεί νέες και νέους μηχανικούς στο πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του θεσμού «Μηχανικοί στην Πράξη», που ξεκίνησε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2014 και έχει πλέον συμπληρώσει εννέα επιτυχημένους κύκλους. Περισσότεροι από 260 νέοι μηχανικοί έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στο ευρύτερο πρόγραμμα, με την πλειονότητα των συμμετεχόντων να απορροφάται από την αγορά εργασίας σε λιγότερο από τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ 125 εξ αυτών εργάζονται σήμερα στη ME
Το πρόγραμμα “Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων” αναδεικνύει τη νέα πραγματικότητα της βιομηχανίας των μετάλλων, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι προηγμένες παραγωγικές τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του σύγχρονου μηχανικού.
Οι συμμετέχοντες εντάσσονται στις βιομηχανικές δραστηριότητες της METLEN στη Βοιωτία, τη Φωκίδα και τα Οινόφυτα, αποκτώντας άμεση και επί της ουσίας πρόσβαση σε ένα απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου η τεχνογνωσία συναντά την πράξη.
Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι νέοι μηχανικοί αναλαμβάνουν ρόλο σε πραγματικά projects διεθνούς εμβέλειας μέσα από τα οποία καλούνται να διαχειριστούν σύνθετες τεχνικές και οργανωτικές προκλήσεις, αναπτύσσοντας
Ο Κλάδος Μετάλλων της METLEN λειτουργεί τη μοναδική στην Ευρώπη πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτ
Εάν θέλετε να κάνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα στη βιομηχανία και πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις,μπορείτε να γίνετε Μηχανικοί στην Πράξη στον Κλάδο Μετάλλων της METLEN:
Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων έως τις 6 Απριλίου, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.metlen.com/el/
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Μηχανικοί στη Πράξη:
careers@metlen.com