Η ισότητα ως στρατηγική επιλογή για τις επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Women Forward Summit που διοργάνωσε σήμερα (10/3) ο ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η ενότητα «Επιχειρηματική Ηγεσία με Αξίες: από τη Δέσμευση στην Πράξη» ανέδειξε τον ρόλο των επιχειρήσεων ως καταλυτών αλλαγής. Όπως αναδείχθηκε στη συζήτηση, η ισότητα δεν αποτελεί μόνο ζήτημα συμμόρφωσης ή εταιρικής εικόνας, αλλά στρατηγική επιλογή ηγεσίας που συνδέεται με την αξιοπιστία, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Στην εισαγωγική της ομιλία, η Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος & CEO NN Hellas, Μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας & Συμπερίληψης του ΣΕΒ, τόνισε: «Η ισότητα στην εργασία δεν είναι απλώς θέμα συμμόρφωσης ή εταιρικής εικόνας· είναι δείκτης αξιοπιστίας και πραγματικής ηγεσίας. Πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ δείχνει ότι η παρουσία των γυναικών στην Ελλάδα αξιολογείται θετικά, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, η γυναικεία απασχόληση εξακολουθεί να βρίσκεται 10% χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό ποσοστό. Όμως η πραγματική ισότητα δεν κρίνεται μόνο από την αριθμητική συμμετοχή, αλλά από τις ίσες ευκαιρίες και τις δυνατότητες εξέλιξης κάθε γυναίκας. Μόνο έτσι, μετατρέπεται σε μοχλό ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας.»

Στο πάνελ συζήτησης που ακολούθησε, το οποίο συντόνισε η ίδια, ο Γιάννης Καραγιάννης, Πρόεδρος Olympia Group, Μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ και Πρόεδρος Επιτροπής ESG ΣΕΒ, ανέφερε: «Η ισότητα σε πολλές εταιρείες έχει κατακτηθεί. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες όπου οι γυναίκες αφιερώνουν σχεδόν διπλάσιο χρόνο από τους άνδρες στη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων. Αυτό επηρεάζει άμεσα τη συμμετοχή τους στην εργασία. Για να μπορέσουν οι γυναίκες να κάνουν καριέρα, χρειάζονται πραγματικές υποδομές στήριξης της οικογένειας, από παιδικούς σταθμούς μέχρι υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων. Επίσης, οι εταιρείες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι εργαζόμενες μητέρες έχουν λιγότερο διαθέσιμο χρόνο από τους άνδρες εξ ου και οι μέθοδοι αξιολόγησης δεν πρέπει να βασίζονται σε πόσες ώρες δουλεύει κανείς, αλλά στην ποιότητα της δουλειάς του.»

Η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δήλωσε: «Η Ελλάδα έκανε ένα ουσιαστικό βήμα προόδου στη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Από το 11% το 2019 φτάσαμε, σε συνέχεια της νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση και της πρότασης της ΕΚ για την ποσόστωση, στο 29%, ευθυγραμμισμένοι με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Αυτό αποδεικνύει ότι η νομοθεσία μπορεί πράγματι να επιταχύνει την αλλαγή. Το επόμενο βήμα, όμως, δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμους ούτε να προκύψει από κυβερνητικές αποφάσεις. Προϋποθέτει αλλαγή κουλτούρας μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι να περάσουμε από την τυπική συμμόρφωση στην ουσιαστική ενδυνάμωση των γυναικών σε εκτελεστικούς ρόλους και θέσεις ηγεσίας, όπως οι θέσεις CEO, όπου τα ποσοστά παραμένουν ακόμα χαμηλά, μόλις 7% στην Ελλάδα.Η εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι απλώς ένας νόμος, είναι ο δρόμος για τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα που κάνει μια επιχείρηση πραγματικά ελκυστική στους επενδυτές και ανταγωνιστική.»

Η Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της TITAN S.A., Γενική Γραμματέας Δ.Σ. ΣΕΒ και Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ, επισήμανε: «Η ισότητα των φύλων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως θέμα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, αλλά ως στρατηγικός παράγοντας ανθεκτικότητας, βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις. Δεν αρκούν τα ποσοστά στα διοικητικά συμβούλια. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσθέσουν σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας τους περισσότερες γυναίκες, να θέσουν σαφείς στόχους για την ισότητα και να είναι υπόλογες για την πρόοδο. Το μεγαλύτερο στοίχημα για τις ηγεσίες των επιχειρήσεων είναι η συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων.»

Ο Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture και Μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ, τόνισε: «Στην Accenture, το γεγονός ότι μια γυναίκα βρίσκεται στο τιμόνι μίας από τις πολυπληθέστερες εταιρείες παγκοσμίως αντικατοπτρίζει μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ηγεσία. Από νωρίς, θέσαμε ως οργανισμός ξεκάθαρους και μετρήσιμους στόχους για τη συμπερίληψη, επιβεβαιώνοντας ότι η ισότητα δεν αποτελεί απλώς αξία, αλλά βασικό μοχλό επιχειρηματικής επιτυχίας. Σήμερα, δεν χτίζουμε ομάδες μόνο βάσει δεξιοτήτων, αλλά με γνώμονα τη συμπληρωματικότητα των ατόμων συνδυάζοντας, για παράδειγμα, ανθρώπους με στρατηγική σκέψη, προσανατολισμό στη δράση ή έμφαση στην εκτέλεση. Παράλληλα, καθώς εισερχόμαστε στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, βλέπουμε τη δυναμική της στην ενθάρρυνση της γυναικείας συμμετοχής, όμως η ευθύνη παραμένει σε εμάς: δεν μπορούμε να εκχωρήσουμε την ηθική και τη συμπερίληψη στην τεχνολογία· η αλλαγή κουλτούρας απαιτεί ανθρώπινη ηγεσία και προσωπική δέσμευση.»

Η Αγάπη Σμπώκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος PHAEA και Αντιπρόεδρος ΣΕΤΕ, δήλωσε: «Το ερώτημα δεν είναι αν οι γυναίκες συμμετέχουν στον Τουρισμό. Συμμετέχουν μαζικά. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν ανεβαίνουν ιεραρχικά, αν έχουν πρόσβαση σε ρόλους ευθύνης και αν υπάρχει σαφές career path.» Στη συνέχεια επισήμανε πως: «στη χώρα μας το 85% των γυναικών έχει δεχθεί περιστατικά παρενόχλησης και μόνο το 6% το αναφέρει. Εμείς ως εταιρεία απαντάμε με αριθμούς: 91% των γυναικών μας αισθάνονται σωματικά ασφαλείς, 86% ψυχολογικά. Το gender pay gap είναι 1,5%, έναντι 13,5% του εθνικού μέσου όρου. Και όταν μια γυναίκα λαμβάνει άδεια μητρότητας, δεν βγαίνει από το οργανόγραμμα. Γιατί η ισότητα είναι μια συνειδητή επιλογή που γίνεται κάθε μέρα, με μικρές πράξεις που μετράνε.»

Η συζήτηση κατέδειξε ότι η ισότητα στις επιχειρήσεις προχωρά όταν η ηγεσία μετατρέπει τις αξίες σε διαδικασίες και τις δεσμεύσεις σε καθημερινές πρακτικές.

Με αυτό το μήνυμα, το Women Forward Summit συνεχίζεται με ενότητες αφιερωμένες στην καινοτομία, τις πρακτικές ενδυνάμωσης στον χώρο εργασίας και τη σύνδεση δημόσιων πολιτικών και επιχειρηματικών πρακτικών για την ισότητα.