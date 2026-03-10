Women Forward Summit του ΣΕΒ: Προσωπικές εμπειρίες γυναικών που ξεπέρασαν στερεότυπα

Το Women Forward Summit που διοργάνωσε ο ΣΕΒ την Τρίτη (10/3) Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχε στόχο να αναδείξει ότι η ισότητα αποτελεί στρατηγική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και ότι η πραγματική πρόοδος απαιτεί μετάβαση από μεμονωμένες επιτυχημένες διαδρομές σε συστημικές λύσεις με μετρήσιμο αντίκτυπο.

Μετά τις εναρκτήριες ομιλίες, το πρόγραμμα του Συνεδρίου συνεχίστηκε με δύο πάνελ που ανέδειξαν τόσο την ανθρώπινη διάσταση της ισότητας όσο και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που τη στηρίζει. Από προσωπικές ιστορίες γυναικών που αμφισβήτησαν στερεότυπα και ξεπέρασαν εμπόδια, έως τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη μισθολογική διαφάνεια και τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία, η συζήτηση ανέδειξε ότι η ισότητα δεν αφορά μόνο τις ατομικές διαδρομές, αλλά και τα συστήματα που διαμορφώνουν τις ευκαιρίες.

Στο πάνελ έμπνευσης «Ιστορίες Θάρρους, Ανθεκτικότητας και Δυνατοτήτων: Από την Προσωπική Υπέρβαση στη Συλλογική Πρόοδο», γυναίκες που αμφισβήτησαν τα στερεότυπα και ξεπέρασαν τα εμπόδια στον τομέα τους μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, αναδεικνύοντας ότι η ατομική πρόοδος πρέπει να γίνεται παράγοντας εξέλιξης για την κοινωνία και την οικονομία. Το πάνελ συντόνισε ο δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς.

Η Ρία Βαγκλή, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Ελληνικός Χρυσός, τόνισε: «Κατά την επαγγελματική μου πορεία, συνάντησα προκλήσεις αλλά και ανθρώπους που με βοήθησαν να εξελιχθώ. Και κατάφερα να εξελιχθώ όταν δε χρειάστηκε να πιέσω το χώρο να με δεχτεί. Αυτό χτίστηκε μέσω της αξιοπιστίας. Είναι σημαντικό οι εταιρείες να αφήνουν χώρο στους ανθρώπους τους να εξελιχθούν και ο Ελληνικός Χρυσός το κάνει. Έχουμε πολλά προγράμματα αυτή τη στιγμή για γυναίκες, τόσο στην ηγεσία όσο και τεχνικές θέσεις και αυτό βοηθά να προσελκύσουμε περισσότερες επαγγελματίες.»

Η Ελευθερία Μπερνιδάκη-Άλντους, Καθηγήτρια Deree και Αντιπρόεδρος Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, Μέλος Επιτροπής Ισότητας & Συμπερίληψης ΣΕΒ, ανέφερε: «Το ασυνήθιστο με μένα είναι ότι παρόλο που από μικρή ηλικία δεν έβλεπα, η ζωή μου όλη είναι μια σειρά από εμπειρίες που πλέον μεταλαμπαδεύω στα παιδιά. Αυτό που μαθαίνω στους μαθητές μου είναι πως είναι απίστευτο το τι μπορεί να κάνει κάποιος που στερείται μιας τόσο βασικής αίσθησης όπως η όραση. Το πιο έντονο στερεότυπο που έχω αντιμετωπίσει είναι το ότι ένας τυφλός άνθρωπος συνδέεται με αναπηρία και με την αίσθηση πως είναι ανήμπορος να κάνει πράγματα. Οι δάσκαλοι που συνάντησα ήταν φωτισμένοι άνθρωποι και με έκαναν κι εμένα να πιστεύω ότι όλα είναι δυνατά. Έτσι κυνήγησα την υποτροφία. Αυτά που εγώ τράβηξα στην προσπάθειά μου να διεκδικήσω το δικαίωμα στην εκπαίδευση, προσπάθησα να τα δώσω, ως παράδειγμα ζωής και διδασκαλίας. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και σε όλες τις εκφάνσεις του βίου.»

Η Ευαγγελία Νέλλα, Σμήναρχος (Μηχανικός Ηλεκτρονικών), Διευθύντρια Επιτελικού Γραφείου Επιτελάρχη Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, μοιράστηκε: «Σε κάθε νέα γυναίκα που σκέφτεται να ακολουθήσει έναν δρόμο που “δεν είναι συνηθισμένος”, θέλω να πω: Μην περιμένεις να εξαφανιστούν τα στερεότυπα για να ξεκινήσεις. Ξεκίνα, και με την πορεία σου θα τα μετακινήσεις. Και σε κάθε οργανισμό, σε κάθε ηγετική ομάδα: Ακούστε διαφορετικές φωνές. Γιατί μέσα από τη διαφορετικότητα γεννιέται η καινοτομία, και μέσα από την καινοτομία η πρόοδος. Σήμερα, τιμούμε τις γυναίκες που άνοιξαν δρόμους πριν από εμάς. Αλλά έχουμε και ευθύνη: να αφήσουμε πίσω μας ένα περιβάλλον πιο δίκαιο, πιο ανοιχτό, πιο τολμηρό. Ως αξιωματικός, ως μηχανικός, ως γυναίκα, πιστεύω βαθιά ότι η δυνατότητα δεν έχει φύλο. Η ηγεσία δεν έχει φύλο. Το θάρρος δεν έχει φύλο. Υπάρχει όμως επιλογή. Και κάθε φορά που επιλέγουμε να προχωρήσουμε, να ηγηθούμε, να στηρίξουμε η μία την άλλη, να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά.»

Η Αικατερίνη Παπαγεωργίου, Σκηνοθέτις, δήλωσε: «Η ματαίωση είναι δομικό κομμάτι της τέχνης. Εμείς οι καλλιτέχνες, επειδή ταυτιζόμαστε με το έργο μας, η προσωπική αποτυχία πολλές φορές μεταφράζεται και σε επαγγελματική αποτυχία. Το βασικότερο είναι να δουλεύεις με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, ώστε να επιμερίζεται το βάρος και της αποτυχίας αλλά και της επιτυχίας. Τα τελευταία χρόνια λειτουργούμε θεατρικό εργαστήρι αρχαίου δράματος στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι κρατούμενοι έρχονται στο εργαστήρι με μεγάλο ενδιαφέρον και αν και τα ποσοστά αναλφαβητισμού είναι υψηλά, έχουμε επίσης υψηλή συμμετοχή. Κάνοντας αυτή την υπέρβαση και συμμετέχοντας, οι κρατούμενοι ζητούν από εμάς να μην τους κρίνουμε για αυτό που έκαναν χθες αλλά για αυτό που θέλουν αν είναι σήμερα.»

Η Τατιάνα Σταματελοπούλου, Captain A320 AEGEAN Airlines, επισήμανε: «Όταν μου είπαν ότι δεν μπορώ να εισαχθώ στη Σχολή Ικάρων γιατί δεν δέχονταν γυναίκες, έπρεπε να ακολουθήσω τον δρόμο της Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν ήταν μια πράξη επανάστασης, αλλά μια συνειδητή επιλογή να βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο που ταίριαζε στις δεξιότητες μου και στην ιδιοσυγκρασία μου και να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ. Και έπρεπε μέσα στα χρόνια να κάνω το κάτι παραπάνω, για να αποδείξω ότι δικαιούμαι να είμαι σε αυτό το χώρο.»

Στο πάνελ συζήτησης «Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ισότητα: Τι Ισχύει και τι Αλλάζει», η συζήτηση εστίασε στα ευρωπαϊκά πλαίσια για την ισότητα, από τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων ως τις πολιτικές απασχόλησης και τη μισθολογική διαφάνεια, και στις προϋποθέσεις ώστε οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις να μετατρέπονται σε εφαρμόσιμες πολιτικές με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο. Το πάνελ συντόνισε η Ράνια Αικατερινάρη, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒ.

Η Christa Schweng, Chair of Permanent Group on Equality της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (EESC), σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά της τόνισε: «Η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία αποτελεί θεμέλιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ήδη από τη Συνθήκη της Ρώμης. Παρά την πρόοδο όμως, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει. Η νέα Οδηγία για τη Μισθολογική Διαφάνεια φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, όμως η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει ότι η κοινωνική της φιλοδοξία θα συμβαδίζει με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της.»

Η Thérèse de Liedekerke, Deputy Director General BusinessEurope, τόνισε πως «οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες για την Ευρώπη είναι σαφείς: περισσότερη οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, αντιμετώπιση των στερεοτύπων και επένδυση σε δεξιότητες και εκπαίδευση που οδηγούν σε πραγματικές ευκαιρίες». Όπως τόνισε, «αν θέλουμε πραγματική πρόοδο, πρέπει να χτυπήσουμε το πρόβλημα εκεί που ξεκινά: στα στερεότυπα, στην unequal κατανομή της φροντίδας και στην άνιση πρόσβαση των γυναικών στις δεξιότητες του μέλλοντος.»

Η Maureen Walsh, Vice Chair Irish Business and Employers Confederation και Managing Director DeCare, δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις έχουν καθοριστικό ρόλο στο να ανοίξουν περισσότερες διαδρομές για τις γυναίκες — από τις δεξιότητες και την τεχνολογία μέχρι την ηγεσία. Οι νέες γενιές ζητούν περισσότερα από έναν εργοδότη: ζητούν σκοπό, αξίες και πραγματικές ευκαιρίες εξέλιξης. Αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να προσεγγίζουν την ισότητα. Η εμπειρία της Ιρλανδίας δείχνει ότι η πρόοδος έρχεται όταν υπάρχει διαφάνεια, λογοδοσία και συνεργασία κράτους και επιχειρήσεων. Δεν χρειάζονται πάντα ποσοστώσεις· χρειάζεται συνέπεια, μέτρηση και δέσμευση.»