Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου: Προχωρά σε έργο πλωτών κυματοθραυστών και προβλητών

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών κυματοθραυστών και νέων προβλητών, έπειτα από έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 4 Φεβρουαρίου 2026. Το έργο, καρπός πενταετούς συνεχούς προσπάθειας, προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026 και θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ελκυστικότητα του λιμανιού για εμπορικές και τουριστικές δραστηριότητες.

Το λιμάνι του Λαυρίου είχε ήδη μία σημαντική χρονιά το 2025, όταν ολοκληρώθηκε η κατάθεση οικονομικών προσφορών για την ιδιωτικοποίηση του 51% των μετοχών του Ο.Λ.Λ.Α.Ε. Στη διαδικασία συμμετείχαν οκτώ κοινοπραξίες, εκ των οποίων πέντε υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές — μια πρωτοφανής συμμετοχή για ελληνική λιμενική ιδιωτικοποίηση.

Παράλληλα, ο Ο.Λ.Λ.Α.Ε. ενίσχυσε τη θέση του στην αγορά κρουαζιέρας, με έμφαση στο home porting για πλοία μικρού και μεσαίου μεγέθους πολυτελούς και υπερπολυτελούς κρουαζιέρας. Τα bookings για το 2026 ξεπερνούν τα 250, σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 156 του 2025. Η χρήση του 2025 αναδείξε το λιμάνι ως το δεύτερο πιο κερδοφόρο κρατικό λιμάνι της Ελλάδας, με αξιοζήλευτη ρευστότητα και σημαντική κερδοφορία.

Επιπλέον, το 2025 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και ο εξοπλισμός του νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Ελέγχου Ασφαλείας Λιμένα (ΚΕΑΛΕ), που διασφαλίζει πλήρη έλεγχο της λιμενικής εγκατάστασης.

Ο Ο.Λ.Λ.Α.Ε. λειτουργεί ως συντονιστής κοινοπραξίας που περιλαμβάνει θεσμικούς φορείς, εταιρείες μελετών και τρεις ακόμη Οργανισμούς Λιμένων, με στόχο μέχρι το 2030 τα λιμάνια του Λαυρίου, της Κέρκυρας, της Ραφήνας και της Καβάλας να είναι πλήρως ετοιμοπόλεμα ως προς τις υποδομές COLD IRONING, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, εντός Μαρτίου ολοκληρώνεται στο λιμάνι του Λαυρίου ένα σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο συμμετέχουν φορείς από 12 χώρες, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τις διεθνείς συνεργασίες του λιμανιού.

Η φετινή χρονιά αναμένεται να αποτελέσει συνέχεια της επιτυχημένης πορείας του Ο.Λ.Λ.Α.Ε., με έργα υποδομής και στρατηγικές επενδύσεις που θα ενισχύσουν τη δυναμική του λιμανιού στην ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή αγορά.