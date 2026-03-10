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ExxonMobil: Ξεκίνησε την απομάκρυνση στελεχών της από την Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
18:35 - 10 Μαρ 2026

ExxonMobil: Ξεκίνησε την απομάκρυνση στελεχών της από την Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Η Exxon Mobil προχώρησε στην απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού από τη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντάρεν Γουντς σε συνέντευξή του στο Reuters.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ορισμένες δραστηριότητες περιορίστηκαν προσωρινά, προκειμένου να διαχειριστεί η εταιρεία τα επίπεδα των αποθεμάτων, καθώς η διέλευση των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με το Reuters, η Exxon κατέχει μειοψηφικό μερίδιο σε πετρελαϊκά πρότζεκτ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, γεγονός που περιορίζει τον άμεσο έλεγχο της στις τοπικές παραγωγές αλλά την καθιστά ευάλωτη σε διαταραχές στη ναυσιπλοΐα της περιοχής.

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