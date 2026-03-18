Ο Χάρης Τολούμης αναλαμβάνει 2ος Διευθύνων Σύμβουλος στην TÜV NORD Ελλάδας

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Η TÜV NORD Ελλάδας ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου ο κ. Χάρης Τολούμης ανέλαβε καθήκοντα 2ου Διευθύνοντος Συμβούλου, πλαισιώνοντας τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Βασιλική Καζάζη στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της διοικητικής δομής της εταιρείας.

Η ενίσχυση της διοικητικής ομάδας εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της TÜV NORD Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια, με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη διεύρυνση της παρουσίας του οργανισμού σε δυναμικούς τομείς της επιθεώρησης και πιστοποίησης.

Ο κ. Χάρης Τολούμης διαθέτει ισχυρό διεθνές υπόβαθρο και πολυετή εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών λύσεων.

Από τον Οκτώβριο του 2024 ήταν επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Κτιρίων της Siemens Ελλάδος, ενώ προηγουμένως διετέλεσε διευθυντής ψηφιακών λύσεων και υπεύθυνος στρατηγικών πελατών, με ευθύνη την ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής πλατφόρμας Siemens Xcelerator.

Κατά τη διάρκεια της 15ετούς πορείας του στη Siemens, , κατείχε σειρά επιτελικών θέσεων στα κεντρικά του τομέα των υποδομών στην Ελβετία, με τελευταία αυτή του επικεφαλής προϊόντων λογισμικού, αποκτώντας εκτενή εμπειρία στη διαχείριση διεθνών ομάδων, στην ανάπτυξη προϊόντων και στον τεχνολογικό μετασχηματισμό οργανισμών.

Είναι κάτοχος International Executive MBA από το University of St. Gallen, MSc. in Energy Engineering από το ETH Zurich και Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Με τη διεύρυνση της διοικητικής της ομάδας, η TÜV NORD Ελλάδας ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας στη γνώση, την τεχνογνωσία και την καινοτομία. Παράλληλα, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής της, με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Λίγα λόγια για την TÜV NORD Ελλάδας

Η TÜV NORD Ελλάδας αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους πυλώνες τεχνικής ακεραιότητας στη χώρα.

Από το 1987 λειτουργεί ως ο ανεξάρτητος τεχνικός συνεργάτης που εγγυάται ποιότητα, ασφάλεια και βιώσιμη ανάπτυξη σε κάθε κρίσιμη υποδομή και σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

Ως μέλος του διεθνούς Ομίλου TÜV NORD, συνδυάζει παγκόσμια τεχνογνωσία με βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς.

Η εμπειρία αποτυπώνεται σε:

15.000+ πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης ,

100.000+ πιστοποιημένους επαγγελματίες ,

70.000+ στελέχη που αναβάθμισαν τις δεξιότητές τους μέσα από τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και θυγατρικές σε Κύπρο και Αίγυπτο, η TÜV NORD Ελλάδας αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου που δρα σε περισσότερες από 100 χώρες.

Η αποστολή της TÜV NORD Ελλάδας είναι σταθερή:

Να διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια όπου η τεχνολογία, οι άνθρωποι και το περιβάλλον συναντιούνται.

Να ενισχύει την εμπιστοσύνη.

Να υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Να συμβάλλει στην πρόοδο — με τον τρόπο που μόνο η TÜV NORD μπορεί.