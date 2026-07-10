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TÜV NORD Hellas: Πρώτη πιστοποίηση ISO/IEC 42001 στον χρηματοπιστωτικό κλάδο
Επιχειρήσεις
15:00 - 10 Ιουλ 2026

TÜV NORD Hellas: Πρώτη πιστοποίηση ISO/IEC 42001 στον χρηματοπιστωτικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
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Η TÜV NORD Hellas απονέμει στην Τράπεζα Πειραιώς την πρώτη πιστοποίηση ISO/IEC 42001:2023 σε ελληνική συστημική τράπεζα, επιβεβαιώνοντας την πρωτοπορία της στον χώρο της υπεύθυνης αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η πιστοποίηση αφορά το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Τεχνητής Νοημοσύνης (AIMS) της Τράπεζας και καλύπτει τόσο το συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης όσο και δύο παραγωγικές εφαρμογές AI — τον Digital Assistant και τον Employee Assistant — οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, της λογοδοσίας και της διαφάνειας.

Το ISO/IEC 42001, το πρώτο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για υπεύθυνη διακυβέρνηση AI, ενισχύοντας την ετοιμότητα των οργανισμών απέναντι στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού AI Act και υποστηρίζοντας την ασφαλή, αξιόπιστη και διαφανή αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Hellas, κα Βασιλική Καζάζη, δήλωσε: «Η πιστοποίηση της Πειραιώς κατά το πρότυπο ISO/IEC 42001 αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο τόσο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και για την ευρύτερη ελληνική αγορά. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εξέλιξη που αποδεικνύει ότι η καινοτομία μπορεί να συνδυάζεται με την υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση δεν είναι το τέλος της διαδρομής αλλά η αφετηρία μιας συνεχούς διαδικασίας βελτίωσης. Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται διαρκώς, όπως και το κανονιστικό περιβάλλον που τη διέπει. Για τον λόγο αυτό, οι οργανισμοί καλούνται να επενδύσουν σε ισχυρά συστήματα διακυβέρνησης που θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των εφαρμογών τους σε βάθος χρόνου. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη διότι η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποκτά μεγαλύτερη αξία, καθώς αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στη μακρόχρονη συνεργασία της TÜV NORD Hellas με την Τράπεζα Πειραιώς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πιστοποιήσει σειρά κρίσιμων συστημάτων και διαδικασιών της Τράπεζας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ποιότητας, ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης. Η επέκταση της συνεργασίας μας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης αντανακλά την κοινή μας προσήλωση στη συνεχή βελτίωση, την καινοτομία και την υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Πειραιώς και βασικό μοχλό του ψηφιακού μας μετασχηματισμού. Η πιστοποίηση κατά ISO/IEC 42001 επιβεβαιώνει ότι αναπτύσσουμε και αξιοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα από ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, με διαφάνεια, λογοδοσία και υπευθυνότητα. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε τεχνολογίες που δημιουργούν ουσιαστική αξία για τους πελάτες μας, ενδυναμώνουν τους ανθρώπους μας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος των τραπεζικών υπηρεσιών»

Ως μέλος του διεθνούς Ομίλου TÜV NORD, η TÜV NORD Hellas διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να υποστηρίξει οργανισμούς κάθε κλάδου στην πιστοποίηση κατά ISO/IEC 42001, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας υπεύθυνης αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα και διεθνώς.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2026 - 15:06
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