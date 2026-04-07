Έρευνα: Σταθερή η ικανοποίηση των επισκεπτών Θεσσαλονίκης – Επιμένουν οι οικονομικές προκλήσεις για τα ξενοδοχεία

Πέρυσι για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Θεσσαλονίκη αξιολογήθηκε από τους επισκέπτες της με συνολικό βαθμό 7,8, βαθμολογία αρκετά ικανοποιητική που σίγουρα χρήζει βελτίωσης, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι υπήρξαν χρονιές που η συγκεκριμένη βαθμολογία ξεπερνούσε το 8. Από την άλλη πλευρά, επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά η ισχυρή πιστότητα και η δυναμική σύστασης του προορισμού, αφού το 96% των τουριστών που επισκέφτηκε την περιοχή θα την σύστηνε και σε άλλους, ποσοστό που αγγίζει το «άριστα», ενώ παράλληλα το 91% δήλωσαν ότι θα την επισκέπτονταν ξανά.

Ωστόσο, παρά τη σταθερή ικανοποίηση των επισκεπτών τόσο γενικότερα όσο και από τις ξενοδοχειακές υποδομές της Θεσσαλονίκης, τα οικονομικά στοιχεία των ξενοδοχείων χρήζουν βελτίωσης κυρίως αν κάποιος αναλογιστεί τον καθημερινό πλέον πληθωρισμό. Συγκρίνοντας, δε, τη Θεσσαλονίκη με δέκα αντίστοιχες ευρωπαϊκές πόλεις, η πόλη βρέθηκε την περασμένη χρονιά - για μία ακόμη φορά – σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα αναφορικά τόσο με τη Μέση Τιμή δωματίου (ADR), όσο και με τοΈσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR).

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης πελατών και απόδοσης ξενοδοχείων για το έτος 2025, που διενήργησε η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την εταιρεία "GBR Consulting".

Η παρουσίαση της έρευνας έγινε από τον Managing Consultant της GBR Consulting κ. Stefan Merkenhof, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The Met Hotel. Στην παρουσίαση της έρευνας παρέστησαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, τουριστικών και άλλων φορέων της πόλης, τα μέλη του ΔΣ της ΕΞΘ και ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης, ενώ την παρακολούθησαν και δημοσιογράφοι.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στη Θεσσαλονίκη την περσινή χρονιά υπήρξαν θετικές εξελίξεις στη γενική εικόνα της πόλης. Ήδη στην αξιολόγηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς - κυρίως με την έναρξη λειτουργίας του μετρό, αλλά και της δημόσιας καθαριότητας - φάνηκε μία ανάκαμψη του βαθμού ικανοποίησης που έφθασε στο 6,4 και 5,9 αντίστοιχα. Πέραν όμως των επιμέρους αξιολογήσεων, η πλειοψηφία των επισκεπτών (69%) θεωρεί τη Θεσσαλονίκη έναν φιλόξενο και συμπεριληπτικό προορισμό που σέβεται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζει για τους επισκέπτες της την απόλαυση ισότιμων ευκαιριών ανεξάρτητα από εθνικότητα, εθνότητα, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή αναπηρία.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΕΞΘ κ. Ανδρέας Μανδρίνος επεσήμανε ότι η περιοχή περιμένει από εδώ και στο εξής τα ευχάριστα. Την αποπεράτωση του Flyover και της επέκτασης το μετρό στην Καλαμαριά, τις αναπλάσεις, τη δημιουργία του deck στην παλιά Παραλία και την ολοκλήρωση του Μουσείου Ολοκαυτώματος. Την ολοκλήρωση του DMMO, της διαδικασίας ένταξης της γαστρονομίας της πόλης στον οδηγό Michelin και της προώθησης της Θεσσαλονίκης ως city break προορισμού από τον Όμιλο TUI. Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΞΘ αναφέρθηκε στις επικείμενες νέες πτήσεις από το εξωτερικό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υπερατλαντική απευθείας πτήση με τις ΗΠΑ για την οποία δεσμεύθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά που δυστυχώς δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι Αμερικάνοι επισκέπτες αποτελούν την πρώτη αλλοδαπή εθνικότητα στις διανυκτερεύσεις της περιοχής.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΞΘ κ. Κωνσταντίνος Τορνιβούκας υπογράμμισε ότι ενώ οι αφίξεις τουριστών στο διεθνές αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» αυξήθηκαν σημαντικά την περσινή χρονιά, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία παρέμειναν οριακά ίδιες. «Επομένως αυτό δείχνει ότι μεγάλο κομμάτι των επισκεπτών της πόλης απορροφούν τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης» σημείωσε ο κ. Τορνιβούκας.

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης κ. Στυλιανός Αγγελούδης αναφέρθηκε λεπτομερώς στα δημόσια έργα υποδομής και αναβάθμισης της πόλης, που έχουν ήδη βελτιώσει και θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα της. Ο κ. Αγγελούδης σημείωσε επίσης ότι «ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης εξελίσσεται και περιμένουμε την τελική έγκριση για να γίνει DMMO».

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ κ. Ανδρέας Φιορεντίνος επεσήμανε ότι η ένταξη της Θεσσαλονίκης στον Γαστρονομικό Οδηγό Michelin - αποτέλεσμα μιας επίμονης, συστηματικής προσπάθειας για την ανάδειξη της μοναδικής γαστρονομικής ταυτότητας και κληρονομιάς της πόλης - την καθιστά αυτομάτως ένα μόνιμο προορισμό υψηλής γαστρονομίας. «Στόχος μας είναι να τοποθετήσουμε τη Θεσσαλονίκη στο top 10 των city break πόλεων» ανέφερε ο κ. Φιορεντίνος.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας κατά το χαιρετισμό του στην εκδήλωση, αναφέρθηκε στην επικείμενη αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών των Κήπων και των Ευζώνων η οποία θα επιφέρει σημαντική βελτίωση στις οδικές μετακινήσεις Βαλκάνιων και άλλων επισκεπτών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους επίσης, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της ΠΚΜ κα Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία απηύθυνε και σύντομο χαιρετισμό, ο Διευθυντής και ο Συντονιστής του γραφείου Μακεδονίας του Πρωθυπουργού κ. Μιχάλης Μπεκίρης και Γιάννης Παπαγεωργίου, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης & Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης Γάκης.

Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ευχαριστεί όλους τους επισκέπτες των ξενοδοχείων-μελών της που συμμετείχαν εθελοντικά στην έρευνα, όπως και τα ξενοδοχεία-μέλη της για τη σημαντική υποστήριξή τους και σε αυτό το εγχείρημα που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η ΕΞΘ επιθυμεί να ευχαριστήσει τη διεύθυνση του ξενοδοχείου “The Met Hotel” για την άψογη φιλοξενία, καθώς και τον αποκλειστικό χορηγό αερομεταφορών, την αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines που στηρίζει τις δράσεις της Ένωσης. Ευχαριστεί επίσης τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης για τη χορηγία της εκπόνησης της έρευνας.

Ολόκληρη την έρευνα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης www.tha.travel ή πατήστε εδώ, για να συνδεθείτε άμεσα.