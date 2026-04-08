Ο Κωνσταντίνος Σύρος νέος Chief Commercial Officer της Edenred Ελλάδος

Η Edenred Ελλάδος ανακοινώνει σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, την ανάληψη της θέσης του Chief Commercial Officer από τον Κωνσταντίνο Σύρο, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της διοικητικής της ομάδας και της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Ο Κωνσταντίνος Σύρος διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία, έχοντας αναλάβει θέσεις αυξημένης ευθύνης στους τομείς των πωλήσεων, στους κλάδους του Retail και των Logistics. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Edenred Ελλάδος το 2019, αναλαμβάνοντας αρχικά τη θέση του Key Account Manager. Στη συνέχεια προήχθη σε Head of Sales, ενώ διετέλεσε και Interim Commercial Director.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του στην εταιρεία, έχει συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής, καταγράφοντας διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης επί σειρά ετών. Παράλληλα, είχε ουσιαστική συμβολή στον ανασχεδιασμό της εμπορικής λειτουργίας, με έμφαση στην ενίσχυση του συμβουλευτικού ρόλου της ομάδας πωλήσεων και στην περαιτέρω ανάπτυξη του πελατολογίου.

Ο Κωνσταντίνος Σύρος είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος MBA με κατεύθυνση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η Μαρία Βερούχη, CEO της Edenred Ελλάδος, δήλωσε:

«Ο Κωνσταντίνος Σύρος έχει αποδείξει διαχρονικά την ικανότητά του να ηγείται με συνέπεια, στρατηγική σκέψη και ουσιαστική προσήλωση στις ανάγκες των πελατών μας. Είμαστε βέβαιοι ότι, από τη θέση του Chief Commercial Officer, θα συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της Edenred Ελλάδος και στην ενίσχυση της εμπορικής μας στρατηγικής».

Με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο Κωνσταντίνος Σύρος δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αναλαμβάνω τον ρόλο του Chief Commercial Officer στην Edenred Ελλάδος. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε μαζί με την ομάδα μας να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, χτίζοντας πάνω στη δυναμική πορεία της εταιρείας».

Από τη νέα του θέση, ο Κωνσταντίνος Σύρος θα έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης της εμπορικής στρατηγικής της Edenred Ελλάδος, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, την ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες και συνεργάτες της, καθώς και τη συνεχή δημιουργία αξίας για το σύνολο του οικοσυστήματός της.