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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας
Ειδήσεις
12:32 - 13 Ιουλ 2026

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών της Προεδρίας της Κυβέρνησης και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) υπέγραψαν την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του ΜΕΚΔΕ στο Μέτσοβο, Μνημόνιο Συνεργασίας, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την επιστημονική τεκμηρίωση και την προώθηση δημόσιων πολιτικών για τις ορεινές περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, η Γραμματεία και το ΜΕΚΔΕ θα συνεργαστούν για τη χαρτογράφηση αναγκών και δυνατοτήτων των ορεινών περιοχών, την επιστημονική τεκμηρίωση των σχεδιαζόμενων δημόσιων πολιτικών, τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών για συναφή ζητήματα, τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και εργαστηρίων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και θεσμικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η συνεργασία εκφράζει μια κοινή αντίληψη ότι οι μεγάλες προκλήσεις των ορεινών περιοχών απαιτούν δημόσιες πολιτικές που βασίζονται στη γνώση, την έρευνα και την τεκμηρίωση. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Γραμματεία ενισχύει τον ρόλο της ως ενιαίος, θεσμικός πυλώνας σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών που αφορούν τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Το ΜΕΚΔΕ αποτελεί τον σημαντικότερο ακαδημαϊκό και ερευνητικό φορέα της χώρας με αντικείμενο τη μελέτη και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων. Με πολυετή ερευνητική δραστηριότητα, διεθνείς συνεργασίες και ουσιαστική συμβολή στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης, έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό αποτύπωμα στον σχεδιασμό πολιτικών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τον ορεινό χώρο.

Σε δήλωσή του, ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, Δημήτρης Κυριαζής, ανέφερε: «Οι πολιτικές για τις ορεινές περιοχές οφείλουν να βασίζονται στη γνώση και όχι στις υποθέσεις. Με τη στρατηγική συνεργασία μας με το ΜΕΚΔΕ, τον κατεξοχήν φορέα έρευνας για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών στην Ελλάδα, θέτουμε τα θεμέλια για τη δημιουργία του Κέντρου Γνώσης και Τεκμηρίωσης της Γραμματείας. Στόχος μας είναι να σχεδιάζουμε δημόσιες πολιτικές που στηρίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση, αξιολογούνται με αντικειμενικά δεδομένα και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που επιλέγουν να ζουν και να δημιουργούν στα βουνά της χώρας μας».

Ο Καθηγητής στη Σχολή Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ και Διευθυντής του ΜΕΚΔΕ Δημήτρης Καλιαμπάκος δήλωσε σχετικά: «Οι ορεινές περιοχές, που συνιστούν πάνω από τα 2/3 της επικράτειας, αποτελούν στοιχείο ταυτότητας της Ελλάδας, όπως στο Σύνταγμα αναγνωρίζεται. Η σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών αποτελεί σίγουρα ένα θετικό βήμα. Το κλειδί, ωστόσο, βρίσκεται στον σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων, χωρίς καμιά πλέον καθυστέρηση, που θα ανακόψουν την πορεία παρακμής και εγκατάλειψης των ορεινών περιοχών. Στην επιστημονική τεκμηρίωση τέτοιων προτάσεων και μέτρων θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

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