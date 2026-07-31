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Στα «πράσινα» και οι ευρωαγορές μετά τα κέρδη στη Wall Street
Χρηματιστήρια
10:37 - 31 Ιουλ 2026

Στα «πράσινα» και οι ευρωαγορές μετά τα κέρδη στη Wall Street

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σε θετικό έδαφος το πρωί της Παρασκευής (31/7) ακολουθώντας τα χθεσινά κέρδη που κατέγραψαν οι αμερικανικές μετοχές στη Wall Street.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,86% στις 655,53 μονάδες, με τους περισσότερους κλασικούς δείκτες και τα βασικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να ξεκινούν επίσης τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γερμανικός DAX κερδίζει 1,13% στις 25,871.64 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο βρετανικός FTSE ο οποίος σημειώνει άνοδο 0,74% στις 10,979.44 μονάδες. Την ίδια ώρα, κέρδη καταγράφει και ο γαλλικός CAC ο οποίος ανεβαίνει 0,94% στις 8,565.08 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει άνοδο 0,83% στις 19,922.03 μονάδες, ενώ στα πράσινα κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου με αντίστοιχη άνοδο 0,89% στις 52,570.00 μονάδες.

Στο μέτωπο των εταιρικών εξελίξεων, σημειώνεται ότι τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει ο κλάδος των βασικών πρώτων υλών, με κέρδη 1,27%, ενώ ο τεχνολογικός κλάδος ακολουθεί με άνοδο 1,17%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των εταιρειών του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής, καθώς και οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης, υποχωρούν σχεδόν κατά 1% στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας.

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