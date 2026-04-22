Με αμφιθυμία υποδέχτηκαν οι επιχειρηματικοί φορείς τα νέα κυβερνητικά μέτρα

Με αμφιθυμία υποδέχτηκαν σήμερα (22/4) την ανακοίνωση των νέων μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση οι επιχειρηματικοί φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια νέα δέσμη μέτρων στήριξης μετά τα στοιχεία της Eurostat για το υπερπλεόνασμα 12,1 δισ. για το 2025.

Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι το πακέτο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αγγίζουν βασικά πέντε κατηγορίες πολιτών -από οικογένειες με παιδιά και συνταξιούχους έως αγρότες και ενοικιαστές- ενώ παράλληλα εισάγονται σημαντικές διευκολύνσεις για τη ρύθμιση ιδιωτικών οφειλών.

Από την πλευρά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), υποδέχτηκε θετικά τα νέα κυβερνητικά μέτρα. Ειδικότερα, ο πρόεδρός του Γιάννης Μπρατάκος σημείωσε:

«Η παράταση της επιδότησης στο diesel, η συνέχιση της στήριξης στον πρωτογενή τομέα, αλλά κυρίως οι παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της ρύθμισης οφειλών, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι προβλέψεις για τη διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, για τη νέα δυνατότητα 72 δόσεων και για την άρση δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις, καθώς μπορούν να δώσουν πραγματική ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις».

Επεσήμανε ωστόσο την ανάγκη εξεύρεσης πιο μόνιμων λύσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων, γεγονός που όπως είπε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή τους πορεία.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο κ. Μπρατάκος πρότεινε ότι «το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η επιτάχυνση των ρυθμίσεων για το ιδιωτικό χρέος και η διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, αίτημα του ΕΒΕΑ παραμένει η επαναφορά της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις, ώστε να στηριχθεί η ρευστότητα και η αναπτυξιακή προοπτική βιώσιμων επιχειρήσεων».

ΕΣΑ: Κανένα ουσιαστικό μέτρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από την πλευρά του, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ), σημείωσε ότι παρόλο που κάθε μέτρο στήριξης των πολιτών είναι ευπρόσδεκτο, «δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, δεν ακούστηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αγωνίζονται καθημερινά να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού, παρότι υπάρχουν παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χωρίς δημοσιονομικό κόστος».

Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επανέλαβε την πρότασή του για ρύθμιση έως 120 δόσεις με δυνατότητα ένταξης και των ήδη ρυθμισμένων χρεών έως σήμερα χωρίς περιορισμούς. «Αυτό θα αποτελέσει πραγματική ανάσα για την αγορά» τόνισε και πρόσθεσε ότι «είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 στα 1.800 € μηνιαίως και ακόμη υψηλότερα για τους ιδιώτες, με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή. Το 2014 δεν είναι 2026», σημείωσε χαρακτηριστικά.

ΕΕΑ: Θετικά τα μέτρα - Ζητά προσωρινή μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Την ίδια ώρα, ως θετική απολογίζει τη νέα δέσμη μέτρων και το Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), μέσω του προέδρου του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί αισθητά εάν η κυβέρνηση προχωρούσε, έστω και προσωρινά, σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, κυρίως τρόφιμα. Όπως επισήμανε, πρόκειται για πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχημένο τρόπο σε άλλες χώρες, φέρνοντας ως παράδειγμα την Κύπρο.