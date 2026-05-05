ElvalHalcor: Πώς απάντησε στην κρίση – Οι προοπτικές του 2026

Ο βιομηχανικός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με διαρκείς κρίσεις και προκλήσεις, ωστόσο με μια σειρά κινήσεων αλλά και με ένα στρατηγικό πλαίσιο δημόσιων πολιτικών η θωράκιση μπορεί να γίνει πράξη, όπως επισήμανε η διοίκηση της ElvalHalcor (Όμιλος Viohalco) κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Πιο συγκεκριμένα περιγράφοντας τη συγκυρία ο Νικόλαος Ψυράκης (Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου), ο Άγγελος Γιαζιτζόγλου (Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής) και ο Θεοδωρακάτος (Υπεύθυνος Ενοποίησης και Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων) παρουσίασαν μια σειρά ενεργειών της εταιρείας που ενισχύουν την «ασπίδα προστασίας», τονίζοντας, παράλληλα, ότι το 2026 χαρακτηρίζεται από αυξημένες προκλήσεις και έντονη αβεβαιότητα έναντι της οποίας η ElvalHalcor, με το 95% της παραγωγής της να κατευθύνεται σε εξαγωγές, έχει προχωρήσει σε στοχευμένες κινήσεις.

Το 2026

Όπως, χαρακτηριστικά, ανέφερε ο Άγγελος Γιαζιτζόγλου, η προετοιμασία για το 2026 ξεκίνησε ήδη από τα τέλη του 2025, με ενίσχυση των αποθεμάτων πρώτων υλών, ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε κρίσιμη, καθώς το νέο έτος ξεκίνησε με νέα γεωπολιτική κρίση που επηρέασε τις διεθνείς ροές εφοδιασμού.

Παρά τις συνθήκες, η εταιρεία εξασφάλισε εναλλακτικές λύσεις προμήθειας και διατήρησε την παραγωγή της, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση ενισχύεται και το Μουντιάλ δημιουργεί προσδοκίες για αύξηση της κατανάλωσης σε προϊόντα συσκευασίας.

Η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι δεν αναμένονται σημαντικές ανατροπές τουλάχιστον στο πρώτο εξάμηνο. Η στρατηγική επικεντρώνεται στη σταθερότητα και στις μακροχρόνιες συνεργασίες με πελάτες.

Κυκλική οικονομία

Η κυκλική οικονομία παράλληλα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής. Περίπου το 75% των κουτιών αλουμινίου που έχουν παραχθεί εξακολουθούν να βρίσκονται σε χρήση, ενώ μπορούν να επιστρέψουν στην παραγωγή μέσα σε μόλις 60 ημέρες. Η αξιοποίηση ανακυκλωμένων υλικών ενισχύει τόσο τη βιωσιμότητα όσο και την ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, προωθείται η χρήση ενιαίου κράματος αλουμινίου στις συσκευασίες, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από πρώτες ύλες όπως το μαγνήσιο και την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων μετάλλων.

Στο μεταξύ, οι επενδύσεις συνεχίζονται, με κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των 89 εκατ. ευρώ, αν και με πιο προσεκτικό ρυθμό λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας. Η εταιρεία δίνει έμφαση στη βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, διατηρώντας τον έλεγχο της ανάπτυξής της.

Ενέργεια

Το ενεργειακό κόστος παραμένει κρίσιμος παράγοντας. Όπως σημείωσε ο Άγγελος Γιαζιτζόγλου, επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, χωρίς όμως να αποτελεί τον μοναδικό καθοριστικό παράγοντα της αποδοτικότητας. Τόνισε την ανάγκη για ένα πιο ισορροπημένο θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, που θα διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού.

Το 2025

Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά. Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν από 25% σε 50% για το αλουμίνιο. Αρχικά η επίδραση ήταν περιορισμένη, αλλά η περαιτέρω αύξηση δημιούργησε αναταράξεις τόσο στις αγορές όσο και στις πρώτες ύλες. Παρά τις πιέσεις, η εταιρεία επέδειξε ανθεκτικότητα, με μικρή μόνο μείωση πωλήσεων (2–3%) σε αλουμίνιο και χαλκό.

Ιδιαίτερη ένταση καταγράφηκε στην αγορά scrap το δεύτερο εξάμηνο, λόγω μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων προς ΗΠΑ και Ασία, προκαλώντας ελλείψεις στην Ευρώπη. Η εταιρεία, αξιοποιώντας την εμπειρία της από προηγούμενες κρίσεις, εξασφάλισε νέες πηγές και διατήρησε την παραγωγή της.

Το ενεργειακό κόστος και ο πληθωρισμός επιβάρυναν περαιτέρω τα αποτελέσματα, αυξάνοντας τα λειτουργικά έξοδα.

Οι «άμυνες»

Η διαφοροποίηση δραστηριοτήτων λειτούργησε ως βασικός παράγοντας σταθερότητας. Στο αλουμίνιο, η συσκευασία (65% των πωλήσεων) παραμένει ισχυρή, ενώ μεταφορές και κατασκευές συνεχίζουν να συνεισφέρουν σημαντικά. Στον χαλκό, οι πωλήσεις κατανέμονται πιο ισορροπημένα, με έμφαση στην ενέργεια και τα data centers.

Η παρουσία σε πάνω από 90 χώρες και η ισχυρή θέση στην Ευρώπη ενισχύουν την ανθεκτικότητα της εταιρείας απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Οικονομικά αποτελέσματα

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα της εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,1% στα €3,61 δισ., ενώ ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 2,6%.

Η λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ τα καθαρά κέρδη διατηρήθηκαν στα €109,5 εκατ., χάρη στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Η εταιρεία διατήρησε ικανοποιητικά επίπεδα αποδοτικότητας, με καθαρό περιθώριο περίπου 3% και απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 9–10%.