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Κρήτη: Νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στον βόρειο άξονα Χανίων
Επιχειρήσεις
09:50 - 05 Μάι 2026

Κρήτη: Νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στον βόρειο άξονα Χανίων

Γιώργος Αλεξάκης
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Μια σημαντική νέα τουριστική επένδυση δρομολογείται στη βόρεια ακτογραμμή των Χανίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της Κρήτης στον τομέα της φιλοξενίας. Το έργο αφορά την ανάπτυξη πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος δυναμικότητας 499 κλινών, το οποίο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στη θέση «Τζούγκαρη», εκτός του οικισμού Ασπρουλιανών, στον Δήμο Αποκορώνου.  

Η επένδυση ανήκει στην εταιρεία «ΑΝΑΞ Ξενοδοχειακή Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» της οικογένειας Βανταράκη και προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου συγκροτήματος υψηλών προδιαγραφών σε έκταση άνω των 63.000 τ.μ. Το σχέδιο περιλαμβάνει 303 δωμάτια — 139 δίκλινα, 107 μονόκλινα, 52 σουίτες και 5 δωμάτια για ΑμεΑ — διαμορφώνοντας συνολικά 499 κλίνες.

Οι εγκαταστάσεις αναπτύσσονται σε τρεις βασικές ενότητες (Α, Β και Γ), οι οποίες προσαρμόζονται στη φυσική μορφολογία και τις υψομετρικές διαβαθμίσεις του εδάφους. Παράλληλα, προβλέπονται εστιατόρια, χώροι αναψυχής, spa, γυμναστήριο, εμπορικά καταστήματα και εκτεταμένοι χώροι πισινών, συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν που απευθύνεται σε επισκέπτες υψηλών απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ο σχεδιασμός δίνει έμφαση στη βιοκλιματική λειτουργία των κτιρίων και στην αρμονική ένταξή τους στο φυσικό τοπίο. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη μεσογειακή φύτευση, στη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το έργο εντάσσεται στην ανώτερη κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Α1), γεγονός που αντανακλά το μέγεθος και τη σημασία του, ενώ απαιτεί πλήρη αξιολόγηση και έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η επένδυση αντικαθιστά παλαιότερο, μεγαλύτερης κλίμακας σχέδιο που δεν προχώρησε, επιβεβαιώνοντας ωστόσο τη σταθερή επενδυτική αξία της περιοχής. Η νέα προσέγγιση εμφανίζεται πιο στοχευμένη και εναρμονισμένη με τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

Σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας την επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης. Παράλληλα, εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα ποιοτικών επενδύσεων που τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της Κρήτης.

Ο όμιλος Βανταράκη διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στον ξενοδοχειακό κλάδο, με μονάδες όπως τα Anemos Luxury Grand Resort, Mythos Palace Resort & Spa, Eliros Mare Hotel, Pepper Sea Club και Ventale Island Breeze Resort.

Η Vantarakis Hotel Collection ξεκίνησε ως οικογενειακή πρωτοβουλία και μέσα σε 35 χρόνια εξελίχθηκε σε έναν καταξιωμένο όμιλο πολυτελών ξενοδοχείων, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Ιδρυτής της είναι ο Μιχαήλ Βανταράκης, με όραμα την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου, των παραδόσεων και της φυσικής ομορφιάς της Κρήτης. Σήμερα, η οικογένεια συνεχίζει να ηγείται της προσπάθειας, συνδυάζοντας τη σύγχρονη πολυτέλεια με τις αρχές του υπεύθυνου τουρισμού.

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