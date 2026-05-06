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Η Qualco Technology λανσάρει νέα σουίτα λογισμικού Agentic AI που μετατρέπει τα δεδομένα σε επιχειρησιακή δράση σε πραγματικό χρόνο
Επιχειρήσεις
09:55 - 06 Μάι 2026

Η Qualco Technology λανσάρει νέα σουίτα λογισμικού Agentic AI που μετατρέπει τα δεδομένα σε επιχειρησιακή δράση σε πραγματικό χρόνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Qualco Technology, 100% θυγατρική του ομίλου Qualco, παρουσίασε νέα fintech σουίτα λογισμικού Data, Machine Learning και Agentic AI, σχεδιασμένη να μετατρέπει τα δεδομένα σε αποφάσεις και αυτές σε άμεση επιχειρησιακή δράση. Η καινοτόμος αυτή λύση βασίζεται σε ένα ενιαίο αλλά ευέλικτο οικοσύστημα προϊόντων που καλύπτει όλη τη διαδρομή, από τη διαχείριση δεδομένων και την ανάλυση έως την εκτέλεση.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, παρουσία στελεχών της αγοράς, πελατών και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης. Στην εκδήλωση, ο CEO της Qualco Technology και Group Deputy CEO του ομίλου Qualco, κ. Σπύρος Ρέτζεκας, αναφέρθηκε στη σημασία της σύνδεσης δεδομένων, αποφάσεων και εκτέλεσης, ενώ ο κ. Σπύρος Μάργαρης, Venture Capitalist και keynote speaker, παρουσίασε τις διεθνείς τάσεις στο AI και το fintech. Ο κ. Αλέξανδρος Τζίτζερας, Senior Director of AI & Analytics και ο κ. Δημήτρης Σωτηρίου, AI/ML Technical Lead, παρουσίασαν εφαρμογές και επιχειρησιακά σενάρια χρήσης της σουίτας.

Πέρα από το AI: μια σουίτα που φέρνει τα δεδομένα σε δράση

Η νέα λύση της Qualco Technology αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες πλατφόρμες λογισμικού, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά. Παράλληλα, ενσωματώνονται πλήρως, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα υφιστάμενα συστήματα και λύσεις, προσφέροντας ευελιξία χωρίς περιορισμούς. H σουίτα περιλαμβάνει τα Qualco Data Studio, Qualco ML Studio και Qualco Agentic Studio, καλύπτοντας ενιαία τη διαχείριση δεδομένων, την ανάλυση και την εκτέλεση ενεργειών, χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων.

Από την απόφαση στο αποτέλεσμα — χωρίς κενά

Στον πυρήνα της σουίτας βρίσκεται η σύνδεση δεδομένων, αποφάσεων και εκτέλεσης σε ένα συνεχές περιβάλλον, όπου οι ευφυείς, αυτόνομοι, agents διαδραματίζουν ενεργό ρόλο. Μέσα από την agentic προσέγγιση, η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται στην ανάλυση, αλλά μετατρέπει άμεσα τις αποφάσεις σε ενέργειες, με συνέπεια και ταχύτητα.

Έτοιμη να ενσωματωθεί, σχεδιασμένη να αποδίδει

Η σουίτα έχει σχεδιαστεί για εύκολη ενσωμάτωση και λειτουργεί απρόσκοπτα τόσο με λύσεις της Qualco όσο και με συστήματα τρίτων, επιτρέποντας σταδιακή υιοθέτηση χωρίς σύνθετες αλλαγές στην υποδομή. Παράλληλα, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα, διασφαλίζει έλεγχο και διαφάνεια, με πλήρη καταγραφή ενεργειών, σαφείς κανόνες λειτουργίας και δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης.

Ο κ. Σπύρος Ρέτζεκας, CEO της Qualco Technology και Group Deputy CEO του oμίλου Qualco, δήλωσε: «Η Qualco Technology επενδύει διαχρονικά στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση δεδομένων, με σαφή προσανατολισμό στο αποτέλεσμα. Η νέα μας σουίτα ενσαρκώνει τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας μας, αποτελώντας φυσική συνέχεια αυτής της πορείας. Σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα και η ακρίβεια στη λήψη αποφάσεων καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα, το ζητούμενο δεν είναι περισσότερη ανάλυση, αλλά η δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης. Σε αυτό ακριβώς απαντά η νέα μας λύση, συνδέοντας δεδομένα, αποφάσεις και δράση σε ένα ενιαίο λειτουργικό πλαίσιο».

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