Η γερμανική χημική βιομηχανία σε τροχιά απαισιοδοξίας – Στο χαμηλότερο σημείο τριετίας το κλίμα

Το επιχειρηματικό κλίμα στη χημική βιομηχανία της Γερμανία επιδεινώθηκε τον Απρίλιο, με τον δείκτη να υποχωρεί στις -29,0 μονάδες από -25,1 τον Μάρτιο, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών.

Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους στις -27,1 μονάδες, ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με τον Μάρτιο (-31,2). Ωστόσο, οι προσδοκίες για τις τιμές κατέρρευσαν, πέφτοντας από -18,6 στις -30,9 μονάδες.

«Η χημική βιομηχανία εμφανίζεται ιδιαίτερα απαισιόδοξη για το μέλλον, παρά ορισμένες μεμονωμένες θετικές ενδείξεις στην τρέχουσα δραστηριότητα», σημειώνει η ειδικός του Ifo Institute, Anna Wolf.

Η τρέχουσα αναταραχή στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες – που πυροδοτήθηκε από την κρίση στο Ιράν – οδήγησε σε μια αντιφατική εικόνα τον Απρίλιο. Από τη μία πλευρά, οι επιχειρήσεις καταγράφουν αύξηση στις νέες παραγγελίες, καθώς οι πελάτες στρέφονται σε τοπικούς προμηθευτές. Από την άλλη, μία στις τρεις εταιρείες αντιμετωπίζει ελλείψεις πρώτων υλών.

Οι τιμές των χημικών προϊόντων αυξήθηκαν και οι επιχειρήσεις αναμένουν περαιτέρω άνοδο. Ωστόσο, η ενίσχυση της ζήτησης εκτιμάται ως προσωρινή: οι εταιρείες σχεδιάζουν μείωση της παραγωγής τους τους επόμενους μήνες, ενώ τα πλάνα για την απασχόληση παραμένουν συγκρατημένα.

Όπως επισημαίνει η Anna Wolf, «η ήπια βελτίωση της επιχειρηματικής κατάστασης τον Απρίλιο αντανακλά κυρίως τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και όχι μια βιώσιμη ανάκαμψη».