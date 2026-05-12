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«Παγώνει» η προβολή του Survivor μετά από σοβαρό τραυματισμό παίκτη
Ειδήσεις
10:56 - 12 Μάι 2026

«Παγώνει» η προβολή του Survivor μετά από σοβαρό τραυματισμό παίκτη

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΣΚΑΪ αναστέλλει προσωρινά τη μετάδοση του δημοφιλούς reality επιβίωσης Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη που συμμετέχει στην εκπομπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο παίκτης τραυματίστηκε σοβαρά όταν, ενώ έκανε ψαροντούφεκο στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα στον Άγιο Δομίνικο, παρασύρθηκε από τουριστικό σκάφος.

Το ατύχημα συνέβη το πρωί της Κυριακής (11/5), όταν το τουριστικό σκάφος «Adrien III», που κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα, χτύπησε τον νεαρό παίκτη, ο ο ποίος εκείνη την ώρα ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της αγωνιστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου, ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου.

Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε άμεσα από την Acun Medya για το περιστατικό και ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του παίκτη, τονίζοντας πως θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο. Παράλληλα, μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή μετάδοσης της εκπομπής.

Σύντομα αναμένεται νέα επίσημη ανακοίνωση, ενώ τόσο το κανάλι όσο και η οικογένεια του παίκτη ζητούν να αποφευχθεί η αναπαραγωγή ανακριβών πληροφοριών μέχρι να υπάρξει πλήρης ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση της Acun Medya

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

{https://exchange.glomex.com/video/v-digigp6t7tld?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 12/05/2026 - 11:03
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