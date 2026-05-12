ΧΑ: Επιμένει ανοδικά παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και «βλέπει» τις 2.330 μονάδες

Το ΕΑ όπως και οι περισσότερες διεθνείς αγορές φαίνεται να ενσωματώνουν στις αποτιμήσεις τους την παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ / Ιράν σχετικά με τα στενά του Ορμούζ αλλά και συνολικά γύρω από την διένεξη που έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, με το μόνο σενάριο που θα μπορούσε να πλήξει εκ νέου τις αγορές να είναι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα επιδεινώσουν την κατάσταση.

Ο ΓΔ κινήθηκε χθες σε εύρος 30 περίπου μονάδων με το κλείσιμο πλησίον των 2300 μονάδων, δείχνοντας την διάθεση της αγοράς να δοκιμάσει τα πρόσφατα υψηλά των 2330 μονάδων. ΕΥΔΑΠ, OPTIMA, ΔΕΗ με τα μεγαλύτερα κέρδη χθες ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες στον FTSE είχαν ΜΟΗ και ΤΙΤΑΝ.

Επαναφορά και της ετήσιας απόδοσης του ΓΔ (+8,2%) σε άκρως ανταγωνιστικά επίπεδα παρόμοια με του S&P και υπερέχοντας πάνω από +9% έναντι του DAX (-0.7%), ενώ και ο τζίρος δείχνει διάθεση να επανέλθει στα επίπεδα πρώτου διμήνου με τον μέσο όρο έτους να κινείται κοντά στα 350 εκ.

Μετά την BOCHGR που ανακοίνωσε χθες αποτελέσματα τριμήνου (121 εκ. κέρδη, νέα δάνεια 860 εκ.) σήμερα είχαμε τις ανακοινώσεις από την OPTIMA η οποία παρουσίασε σημαντική οργανική ανάπτυξη, με τα κέρδη στα 47 εκ. (+22%), μεγάλη πιστωτική επέκταση 1 δις όπως και νέες καταθέσεις ύψους 1,6 δις. Μετά το κλείσιμο αναμένουμε τα μεγέθη από την ΔΕΗ τα οποία σε συνδυασμό με την ΓΣ της επόμενης Πέμπτης για την ΑΜΚ θα δώσει τον τόνο για την επόμενη ημέρα ενώ απόψε θα έχουμε και τις ανακοινώσεις από τον MSCI σχετικά με την εξαμηνιαία αναδιάρθρωση και τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν.

Σημαντική – αν και αναμενόμενη – εξέλιξη η ολοκλήρωση της εξαγοράς από την CREDIA του 70% της Pantelakis Sec. έναντι 8,5 εκ. μιας από τις καλύτερες ιδιωτικές χρηματιστηριακές με μακρόχρονη ιστορία στον χώρο, ενώ αναμένουμε από τις σημερινές ΓΣ (ALWN & ΟΛΘ) ειδήσεις σχετικά με την πορεία των εταιριών και τις εκτιμήσεις τους για το σύνολο της χρονιάς.

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση τα pivot points ο ΓΔ έχει μηνιαία αντίσταση στις 2313 μονάδες ενώ στο ημερήσιο μέτρημα πάτημα πάνω από τις 2290 δίνουν ανοδική προοπτική.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης