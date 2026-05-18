Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Κατά το άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα, η απόδοση του 10ετούς βρετανικού ομολόγου διαμορφωνόταν στο 5,15%, σημειώνοντας πτώση 2 μονάδων βάσης. Την Παρασκευή, οι αποδόσεις των 20ετών και 30ετών gilts είχαν εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα από το 1998. Τη Δευτέρα, το επιτόκιο του 30ετούς τίτλου παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, υποχωρώντας ωστόσο κατά 2 μονάδες βάσης στο 5,83%.

Το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται υπό πίεση μετά τις κακές επιδόσεις του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές, γεγονός που ενίσχυσε τις φωνές που ζητούν την αποχώρηση του Στάρμερ από την πρωθυπουργία.

Η πολιτική αναταραχή στη Βρετανία έχει οδηγήσει τις αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλά δεκαετιών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι μια πιθανή αλλαγή ηγεσίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων που περιορίζουν τον δανεισμό και τις δημόσιες δαπάνες, όπως υπογραμμίζει το CNBC.

Ο Στάρμερ έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει το ενδεχόμενο παραίτησης, ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπος με πιθανές εσωκομματικές προκλήσεις από κορυφαία στελέχη των Εργατικών, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, η πρώην αναπληρώτριά του Άντζελα Ρέινερ και ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ.

Ο Μπέρναμ, που θεωρείται εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, επιχείρησε το Σαββατοκύριακο να καθησυχάσει τις αγορές, δηλώνοντας ότι η δημοσιονομική πολιτική της χώρας θα παραμείνει αξιόπιστη ακόμη και αν ο ίδιος αναλάβει την πρωθυπουργία. Παράλληλα, ανασκεύασε παλαιότερες δηλώσεις του, στις οποίες είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Βρετανία βρίσκεται «όμηρος των αγορών ομολόγων».

«Ποτέ δεν είπα ότι μπορείς απλώς να αγνοήσεις τις αγορές ομολόγων», δήλωσε ο Μπέρναμ στο ITV News.

«Είπα ότι οι πολιτικοί έφεραν τη Βρετανία σε αυτή τη θέση εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο χάθηκε ο έλεγχος των δημόσιων οικονομικών και των κρατικών δαπανών, όταν παραχωρήσαμε τον έλεγχο της ενέργειας, του νερού και της στέγασης», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η πορεία του Μπέρναμ προς την ηγεσία μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Για να μπορέσει να διεκδικήσει την αρχηγία των Εργατικών, θα πρέπει πρώτα να εκλεγεί βουλευτής. Αν και έχει λάβει το «πράσινο φως» για να συμμετάσχει σε επαναληπτική εκλογή στην περιφέρεια Μέικερφιλντ, στη βόρεια Αγγλία, η νίκη του δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς αρκετά αντίπαλα κόμματα ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την έδρα.

Αναλυτές της Deutsche Bank σημείωσαν τη Δευτέρα ότι, παρά την προσπάθεια του Μπέρναμ να καθησυχάσει τις αγορές, οι επενδυτές «πιθανότατα θα φοβούνται αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών εάν γίνει πρωθυπουργός».

«Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επαναληπτική εκλογή, η οποία, σύμφωνα με το BBC, αναμένεται να διεξαχθεί στις 18 Ιουνίου. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο Μπέρναμ θα κερδίσει, καθώς πρόκειται για οριακή έδρα των Εργατικών και το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ κατέγραψε πολύ ισχυρή επίδοση στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Πολλά θα εξαρτηθούν και από το πόσο δυναμικά θα κινηθεί το Πράσινο Κόμμα, διασπώντας την ψήφο της αριστεράς», ανέφεραν οι αναλυτές.