Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη
12:05 - 18 Μάι 2026

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

Reporter.gr Newsroom
Για τις τιμές που θα δουν οι καταναλωτές στα πρατήρια καυσίμων μίλησε ο πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ αυτήν την βδομάδα.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του Κόλπου. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κίνησης βρέθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης, κοντά στο 1,80 ευρώ όπου και θα παραμείνει τις επόμενες μέρες.

Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε στο ΕΡΤnews ότι θεωρεί απαραίτητη την παράταση των μέτρων στήριξης, καθώς είναι αρκετά το πιθανό το σενάριο οι τιμές να παραμείνουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα το καλοκαίρι ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου.

Αυτό συμβαίνει καθώς η αγορά θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις μήνες προκειμένου να επανέλθει στην παραγωγή προηγούμενων ποσοτήτων.



Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 12:37
