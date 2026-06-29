Invel Real Estate: Ψήφος εμπιστοσύνης στην από Έλληνες και ξένους επενδυτές

Η Ιnvel Real Estate (“Invel”), μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στον τομέα του Real Estate, ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση του Invel Eudora Fund 2 (“the Fund”) εξασφαλίζοντας συνολικές δεσμεύσεις κεφαλαίων άνω των €400 εκατ., σημαντικά υψηλότερες από τον αρχικό στόχο των €300 εκατ. Σε συνδυασμό με την δανειακή χρηματοδότηση και κεφάλαια συνεπένδυσης το Fund θα διαθέτει δυνατότητα επενδύσεων που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Το Eudora Fund 2 της Invel εστιάζει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με κύριες αγορές την Ελλάδα και την Ιταλία, δύο αγορές που προσφέρουν ιδιαίτερα ελκυστικές επενδυτικές προοπτικές καθώς χαρακτηρίζονται από δομικές διαφορές μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατακερματισμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης εξειδικευμένων εταιρειών στον κλάδο των ακινήτων.

Με ευέλικτη και πειθαρχημένη στρατηγική, το Eudora Fund 2 επενδύει σε όλο το εύρος της κεφαλαιακής διάρθρωσης με δύο πυλώνες: αφενός την παροχή λύσεων ρευστότητας / ανακεφαλαιοποιήσεων, και αφετέρου επενδύσεις σε μεμονωμένα ακίνητα, χαρτοφυλάκια και εταιρείες. Το Fund επικεντρώνεται σε περιπτώσεις όπου οι αποτιμήσεις δεν αντανακλούν πλήρως τη θεμελιώδη αξία των περιουσιακών στοιχείων, οι συνθήκες της αγοράς δημιουργούν ελκυστικές επενδυτικές δυνατότητες και υπάρχουν σημαντικές προοπτικές δημιουργίας υπεραξίας.

Η ισχυρή υπερκάλυψη αποτυπώνει τη διαχρονική εμπιστοσύνη των επενδυτών στη διαφοροποιημένη επενδυτική στρατηγική της Invel καθώς και στο ισχυρό ιστορικό επιδόσεων (track record), στη βαθιά γνώση των τοπικών αγορών και την αποδεδειγμένη ικανότητα να εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες εκτός οργανωμένης αγοράς (off-market).

Σε αυτό το πλαίσιο, η Invel πέτυχε να προσελκύσει ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό κοινό υψηλής ποιότητας τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την υπόλοιπη Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αμερική, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, family offices, ιδρύματα και ασφαλιστικά ταμεία.

Μέχρι σήμερα, έχει δεσμευθεί περίπου το 60% των συνολικών κεφαλαίων του Fund σε 10 επενδύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ιταλία. Οι επενδύσεις αυτές καλύπτουν τους τομείς της κατοικίας, της φιλοξενίας, των logistics και των δομημένων χρηματοδοτήσεων (structured financing). Σε αυτές περιλαμβάνονται η στρατηγική συνεργασία με τη YellowSquare για τη δημιουργία μιας κορυφαίας υβριδικής πλατφόρμας φιλοξενίας (glostels) με στόχο περισσότερες από 5.000 κλίνες στη Νότια Ευρώπη, καθώς και χρηματοδότηση ύψους €111,2 εκατ. για τη στήριξη της μετατροπής του εμβληματικού Hotel Majestic, στη Via Veneto της Ρώμης, σε Baccarat Hotel Rome.

Αξίζει να τονιστεί ότι το Eudora Fund 2 ενσωματώνει περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σε όλο το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Invel σε μια επενδυτική προσέγγιση που σέβεται τις τοπικές κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον των περιοχών όπου δραστηριοποιείται. Ενδεικτικό παράδειγμα η δημιουργία, της πρώτης εξειδικευμένης πλατφόρμας ευέλικτης κατοικίας (flexible living) στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου 2.000 κατοικιών, όπου κάθε ακίνητο σχεδιάζεται με γνώμονα την ανθεκτικότητα στον χρόνο και στην κλιματική αλλαγή, με άριστη θερμομόνωση, αερισμό με εναλλάκτες θερμότητας, κεντρικό κλιματισμό υψηλής απόδοσης, προκατασκευασμένα τμήματα και ευρεία χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.