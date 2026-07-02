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Στοά Αρσακείου: Η επένδυση των €40 εκατ. που φιλοδοξεί να ξαναζωντανέψει το ιστορικό κέντρο
Επιχειρήσεις
09:52 - 02 Ιουλ 2026

Στοά Αρσακείου: Η επένδυση των €40 εκατ. που φιλοδοξεί να ξαναζωντανέψει το ιστορικό κέντρο

Γιώργος Αλεξάκης
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Έπειτα από επτά χρόνια σχεδιασμού, αδειοδοτήσεων και κατασκευαστικών εργασιών, η Στοά Αρσακείου επιστρέφει στην καθημερινότητα της Αθήνας, φιλοδοξώντας να μετατρέψει μία από τις πιο ιστορικές γωνιές της πόλης σε έναν νέο προορισμό γαστρονομίας, εμπορίου, πολιτισμού και εκπαίδευσης.  

Το ιστορικό Μέγαρο Αρσακείου παραδίδεται εκ νέου στους Αθηναίους, με τη Legendary Food να επενδύει στην αναβίωση ενός κτιρίου σχεδόν 200 ετών, επιδιώκοντας όχι μόνο την εμπορική του αξιοποίηση αλλά και την επανένταξή του στον αστικό ιστό.

«Δεν είναι μια φωτοβολίδα, ούτε ένα κατοστάρι. Είναι ένας μαραθώνιος. Δεν είμαστε για λίγους, είμαστε για όλους», ήταν το μήνυμα της διοίκησης της εταιρείας, η οποία έκανε λόγο για ένα έργο που αποσκοπεί στην αναβίωση της γειτονιάς και της μεσογειακής κουλτούρας στο κέντρο της Αθήνας.

Ένα έργο που ξεκίνησε το 2019

Το εγχείρημα ξεκίνησε το 2019, όταν η Legendary Food υπέγραψε τη μίσθωση των περίπου 13.000 τ.μ. του συγκροτήματος από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Από την πρώτη στιγμή, στόχος ήταν να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική ταυτότητα του Μεγάρου, προσαρμόζοντάς το παράλληλα στις σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις.

«Πρόκειται ίσως για το ομορφότερο κτίριο της Αθήνας», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Legendary Food, Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, σημειώνοντας με ζέση για το εγχείρημα, ότι η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να συνδυαστεί η προστασία ενός ιστορικού μνημείου με ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο.

Επτά χρόνια αδειοδοτήσεων και 14 εγκρίσεις

Η διαδρομή, πάντως, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική. Η αδειοδότηση και η κατασκευή διήρκεσαν επτά χρόνια, με το έργο να περνά από 14 εγκρίσεις οκτώ διαφορετικών δημόσιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200 συναντήσεις μέχρι να διαμορφωθεί η ομάδα των 17 βασικών συνεργατών, ενώ το κτίριο αναβαθμίστηκε πλήρως ως προς την πυροπροστασία, τον φωτισμό, τον αερισμό, τα δίκτυα και την προσβασιμότητα. Συνολικά εγκαταστάθηκαν 2.250 φωτιστικά και δημιουργήθηκαν χώροι που φιλοξενούν περισσότερα από 740 φυτά.

Επένδυση 40 εκατ. ευρώ

Το συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα του έργου προσεγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ.

Η Legendary Food επένδυσε περίπου 22 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και ανάπτυξη του συγκροτήματος, ενώ οι 24 μισθωτές διέθεσαν επιπλέον 18 εκατ. ευρώ για τη διαμόρφωση των καταστημάτων τους. Οι συμβάσεις μίσθωσης κυμαίνονται από 9 έως 20 χρόνια, αντανακλώντας το υψηλό ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο χρονικός ορίζοντας απόσβεσης της επένδυσης υπολογίζεται στα επτά με οκτώ χρόνια.

Ένα οικοσύστημα γαστρονομίας, εμπορίου και πολιτισμού

Το νέο εγχείρημα οργανώνεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: τη γαστρονομία, το εμπόριο και τον πολιτισμό, με την εκπαίδευση να αποτελεί το τέταρτο στοιχείο της νέας ταυτότητας του συγκροτήματος.

Στον χώρο της γαστρονομίας λειτουργούν εννέα θεματικά concepts street food και τρία εστιατόρια με καθήμενους χώρους, ενώ η ΣΤΟΑ ΑΓΟΡΑ, θυγατρική της Legendary Food, αναλαμβάνει το παντοπωλείο νέας γενιάς με περισσότερα από 4.000 ελληνικά προϊόντα από περισσότερους από 300 παραγωγούς.

Στο εμπορικό σκέλος φιλοξενούνται concept stores ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ στον πυλώνα του πολιτισμού δημιουργείται το STOA Culture, με πρόγραμμα εκδηλώσεων, συναυλιών, θεάτρου, κινηματογράφου και εικαστικών δράσεων.

Παράλληλα, το ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν παραμένει στη θέση του, αποκτώντας νέα είσοδο, ενώ αναβιώνει και η Στοά του Βιβλίου με παρουσιάσεις, εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις.

Εκπαίδευση και Europa Experience

Σημαντικό ρόλο στο νέο εγχείρημα διατηρεί και η εκπαίδευση.

Το Europa Experience, το διαδραστικό κέντρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στεγάζεται στο Μέγαρο, αποτελεί ήδη το δεύτερο δημοφιλέστερο από τα 16 αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη σε επισκεψιμότητα.

Από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η λειτουργία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ενώ σε συνεργασία με τη Lidl δημιουργείται χώρος δωρεάν εκπαιδευτικών δράσεων γαστρονομίας για παιδιά.

Στόχος οι 10.000 επισκέπτες ημερησίως

Η λειτουργία των πρώτων καταστημάτων ξεκινά εντός Ιουλίου. Το ωράριο θα αρχίζει από τις 7 το πρωί, ενώ τα καταστήματα εστίασης θα παραμένουν ανοιχτά έως αργά το βράδυ, ανάλογα με την εμπορική κίνηση.

Η μέση κατανάλωση υπολογίζεται στα 12-13 ευρώ ανά άτομο, καθώς στόχος είναι η Στοά να αποτελεί έναν προσιτό προορισμό για όλους. Παράλληλα, αναπτύσσεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι επισκέπτες θα μπορούν να πραγματοποιούν παραγγελίες από όλα τα καταστήματα, ενώ θα υποστηρίζεται και υπηρεσία delivery.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η Στοά μπορεί να προσελκύει καθημερινά από 8.000 έως 10.000 επισκέπτες, αξιοποιώντας και το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή εργάζονται περίπου 100.000 άνθρωποι. Κίνητρο για την υψηλή επισκεψιμότητα πάντως είναι και η εκτιμώμενη μέση κατανάλωση που μπορεί να ξεκινά από τα 12 ευρώ, κάτι που όπως τόνισε ο κ. Τριανταφυλλόπουλος κάνει το χώρο προσιτό σε όλους και όλες, ντόπιους και επισκέπτες.

Από το πρώτο Παρθεναγωγείο στο νέο σημείο αναφοράς της Αθήνας

Υπενθυμίζεται ότι η ιστορία του Μεγάρου Αρσακείου ξεκινά το 1846, όταν στέγασε το πρώτο ελληνικό Παρθεναγωγείο. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, τον κινηματογράφο Ορφέα, το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν και τη Στοά του Βιβλίου, αποτελώντας διαχρονικά σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της πρωτεύουσας.

Σήμερα, η νέα Στοά Αρσακείου επιχειρεί να συνδέσει την ιστορία της με το μέλλον της Αθήνας, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν ανοιχτό, ζωντανό προορισμό που θα επαναφέρει ζωή σε μία περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια είχε χάσει σημαντικό μέρος της δυναμικής της. Φιλοξενεί δε στο χώρο του ιστορικού Ορφέα το σημείο προβολής για το Ευρωκοινοβούλιο, το δεύτερο πιο επισκέψιμο χώρο του κορυφαίου ευρωπαίκού θεσμού στην ΕΕ μετά το Βερολίνο που είναι στη θρυλική οδό με τις Φλαμουριές (Ούντερ ντερ Λίντεν (Unter den Linden, δηλαδή «Κάτω από τις φλαμουριές»).

Τελευταία τροποποίηση στις 02/07/2026 - 10:19
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