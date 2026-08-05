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Motor Oil: Πωλεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS στην AKTOR – Στα €300 εκατ. η αποτίμηση
Επιχειρήσεις
18:44 - 05 Αυγ 2026

Motor Oil: Πωλεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS στην AKTOR – Στα €300 εκατ. η αποτίμηση

Γιώργος Αλεξάκης
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Στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 75% της εταιρείας MANETIAL LIMITED, η οποία ελέγχει το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS E.S., προχώρησαν η Motor Oil και η AKTOR, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.  

Ειδικότερα, η Motor Oil γνωστοποίησε ότι υπεγράφη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) με την AKTOR για τη μεταβίβαση του 75% της MANETIAL LIMITED, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της Motor Oil και μητρική των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. Α.Ε.

Η συμφωνία αποτιμά τις δύο εταιρείες σε αξία επιχείρησης (enterprise value) 300 εκατ. ευρώ (σε βάση 100%). Το τελικό τίμημα για την πώληση του 75% θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού και τις προβλεπόμενες προσαρμογές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και έργων παραχώρησης (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από την πλευρά της, η THALIS E.S. εξειδικεύεται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για αντίστοιχες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Η ανακοίνωση της Motor Oil αποτελεί συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης που είχε δημοσιοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2026, ενώ η εταιρεία σημειώνει ότι θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο

Τελευταία τροποποίηση στις 05/08/2026 - 19:19
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