Η Celestyal παρουσιάζει 190 νέες χειμερινές εκδρομές στους προορισμούς της Μεσογείου

Η Celestyal παρουσίασε το πρόγραμμα εκδρομών για τις νέες χειμερινές της κρουαζιέρες στην Ανατολική και Δυτική Μεσόγειο, με 190 εμπειρίες εκδρομών ήδη διαθέσιμες προς κράτηση.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει 118 εκδρομές για τις νέες χειμερινές κρουαζιέρες του Celestyal Discovery στη Δυτική Μεσόγειο, για τις περιόδους 2026/27 και 2027/28, καθώς και 72 εκδρομές για τις χειμερινές κρουαζιέρες 2027/28 του Celestyal Journey στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε εκδρομές μισής ημέρας, ολοήμερες και διήμερες, καθώς και σε 27 νέες εμπειρίες από τη σειρά εκδρομών «Αυθεντικές Συναντήσεις», οι οποίες προσφέρουν πιο άμεση επαφή με τους ανθρώπους και τα αξιοθέατα κάθε προορισμού, σε μικρότερες ομάδες.

Το πρόγραμμα εισάγει επίσης τη νέα πρόταση εκδρομών «Community Connections», η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρει τους επιβάτες, πέρα από την παραδοσιακή περιήγηση, πιο κοντά στους ανθρώπους, τους τοπικούς παραγωγούς και τις κοινότητες που δίνουν ζωή σε κάθε προορισμό.

Με αφορμή την παρουσίαση του νέου προγράμματος, η εταιρεία προσφέρει έκπτωση 15% σε όλες τις εκδρομές του νέου χειμερινού προγράμματος του Celestyal Discovery στη Δυτική Μεσόγειο, για αναχωρήσεις έως το τέλος του 2026, για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Ανάμεσα στις εκδρομές που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται:

«Mamas and Tapas», ολοήμερη εκδρομή «Αυθεντικές Συναντήσεις». Από τη Μάλαγα, οι επιβάτες ταξιδεύουν στην αγροτική Ανδαλουσία, όπου επισκέπτονται ένα ελαιοτριβείο, πριν φιλοξενηθούν στα σπίτια κατοίκων του ορεινού χωριού Alfarnate για ένα παραδοσιακό γεύμα πέντε πιάτων. Οι τιμές ξεκινούν από €110* ανά άτομο.

«Artisan Cheese Tour & Workshop», εκδρομή μισής ημέρας. Με αφετηρία το Κάδιθ, η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στη μικρή πόλη El Bosque, όπου οι επιβάτες γνωρίζουν τοπικούς τυροκόμους, συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό εργαστήριο και δοκιμάζουν τυριά που παρασκευάζονται με γάλα από κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής Sierra de Grazalema. Οι τιμές ξεκινούν από €101* ανά άτομο.

«Carcaixent Citrus Plantation & Spirit Tasting», εκδρομή μισής ημέρας «Community Connections». Με αφετηρία τη Βαλένθια, οι επιβάτες μεταφέρονται στην εξοχή του Carcaixent, όπου επισκέπτονται έναν οικογενειακό οπωρώνα εσπεριδοειδών που λειτουργεί από το 1870. Η εμπειρία περιλαμβάνει γνωριμία με τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας πορτοκαλιών, δοκιμή φρέσκου χυμού, χειροποίητων μαρμελάδων και μελιού από άνθη πορτοκαλιάς, καθώς και τοπικών λικέρ εσπεριδοειδών. Οι τιμές ξεκινούν από €80* ανά άτομο.

Άλλες εμπειρίες που ξεχωρίζουν περιλαμβάνουν ένα διαδραστικό μάθημα μαγειρικής tagine στην Ταγγέρη, μια ιδιωτική εμπειρία flamenco και tapas στο Κάδιθ, εργαστήρια αφιερωμένα στο φεστιβάλ Fallas της Βαλένθια, μια γαστρονομική περιήγηση στο Mercat de l’Olivar της Πάλμα, την εμπειρία «Taste of Istanbul», καθώς και ένα ταξίδι με τον ιστορικό ορεινό σιδηρόδρομο από τον Βόλο.

Η Janet Parton, Αντιπρόεδρος Marketing, Δημοσίων Σχέσεων και Εμπειρίας Πελατών της Celestyal, δήλωσε: «Για εμάς, μια αυθεντική μεσογειακή εμπειρία ήταν πάντοτε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή προσέγγιση σε έναν προορισμό και μια επίσκεψη στα πιο γνωστά αξιοθέατά του. Σημαίνει να γνωρίζεις τους ανθρώπους που ζουν εκεί και να κατανοείς τις παραδόσεις που έχουν διαμορφώσει τον τόπο.

»Ο χειμώνας είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδος για να ανακαλύψει κανείς τη Μεσόγειο. Οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί και οι επιβάτες έχουν περισσότερο χώρο και χρόνο για να βιώσουν ουσιαστικά τους προορισμούς. Μέσα από τις νέες μας εκδρομές ξηράς και την πρόταση «Community Connections», μπορούμε να τους φέρουμε πιο κοντά στην τοπική ζωή και τις παραδόσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο τουρισμός δημιουργεί πραγματική και ουσιαστική αξία για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις με τους οποίους έρχονται σε επαφή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους».

Στο πλαίσιο της τρέχουσας καμπάνιας της Celestyal «Χωρίς συνωστισμό, Αξέχαστη Εμπειρία, Αυθεντικά Μεσογειακό», η οποία διαρκεί έως τις 2 Νοεμβρίου 2026, οι επταήμερες χειμερινές κρουαζιέρες στη Μεσόγειο ξεκινούν από €469 ανά άτομο και περιλαμβάνουν όλα τα γεύματα στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου, απεριόριστα αναψυκτικά με τα γεύματα, δωρεάν βασικό WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα.