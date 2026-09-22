ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Celestyal παρουσιάζει 190 νέες χειμερινές εκδρομές στους προορισμούς της Μεσογείου
Ναυτιλία
10:53 - 22 Σεπ 2026

Η Celestyal παρουσιάζει 190 νέες χειμερινές εκδρομές στους προορισμούς της Μεσογείου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Celestyal παρουσίασε το πρόγραμμα εκδρομών για τις νέες  χειμερινές της κρουαζιέρες στην Ανατολική και Δυτική Μεσόγειο, με 190 εμπειρίες εκδρομών ήδη διαθέσιμες προς κράτηση.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει 118 εκδρομές για τις νέες χειμερινές κρουαζιέρες του Celestyal Discovery στη Δυτική Μεσόγειο, για τις περιόδους 2026/27 και 2027/28, καθώς και 72 εκδρομές για τις χειμερινές κρουαζιέρες 2027/28 του Celestyal Journey στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε εκδρομές μισής ημέρας, ολοήμερες και διήμερες, καθώς και σε 27 νέες εμπειρίες από τη σειρά εκδρομών «Αυθεντικές Συναντήσεις», οι οποίες προσφέρουν πιο άμεση επαφή με τους ανθρώπους και τα αξιοθέατα κάθε προορισμού, σε μικρότερες ομάδες.

Το πρόγραμμα εισάγει επίσης τη νέα πρόταση εκδρομών «Community Connections», η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρει τους επιβάτες, πέρα από την παραδοσιακή περιήγηση, πιο κοντά στους ανθρώπους, τους τοπικούς παραγωγούς και τις κοινότητες που δίνουν ζωή σε κάθε προορισμό.

Με αφορμή την παρουσίαση του νέου προγράμματος, η εταιρεία προσφέρει έκπτωση 15% σε όλες τις εκδρομές του νέου χειμερινού προγράμματος του Celestyal Discovery στη Δυτική Μεσόγειο, για αναχωρήσεις έως το τέλος του 2026, για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Ανάμεσα στις εκδρομές που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται:

  • «Mamas and Tapas», ολοήμερη εκδρομή «Αυθεντικές Συναντήσεις». Από τη Μάλαγα, οι επιβάτες ταξιδεύουν στην αγροτική Ανδαλουσία, όπου επισκέπτονται ένα ελαιοτριβείο, πριν φιλοξενηθούν στα σπίτια κατοίκων του ορεινού χωριού Alfarnate για ένα παραδοσιακό γεύμα πέντε πιάτων. Οι τιμές ξεκινούν από €110* ανά άτομο.
  • «Artisan Cheese Tour & Workshop», εκδρομή μισής ημέρας. Με αφετηρία το Κάδιθ, η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στη μικρή πόλη El Bosque, όπου οι επιβάτες γνωρίζουν τοπικούς τυροκόμους, συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό εργαστήριο και δοκιμάζουν τυριά που παρασκευάζονται με γάλα από κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής Sierra de Grazalema. Οι τιμές ξεκινούν από €101* ανά άτομο.
  • «Carcaixent Citrus Plantation & Spirit Tasting», εκδρομή μισής ημέρας «Community Connections». Με αφετηρία τη Βαλένθια, οι επιβάτες μεταφέρονται στην εξοχή του Carcaixent, όπου επισκέπτονται έναν οικογενειακό οπωρώνα εσπεριδοειδών που λειτουργεί από το 1870. Η εμπειρία περιλαμβάνει γνωριμία με τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας πορτοκαλιών, δοκιμή φρέσκου χυμού, χειροποίητων μαρμελάδων και μελιού από άνθη πορτοκαλιάς, καθώς και τοπικών λικέρ εσπεριδοειδών. Οι τιμές ξεκινούν από €80* ανά άτομο.

Άλλες εμπειρίες που ξεχωρίζουν περιλαμβάνουν ένα διαδραστικό μάθημα μαγειρικής tagine στην Ταγγέρη, μια ιδιωτική εμπειρία flamenco και tapas στο Κάδιθ, εργαστήρια αφιερωμένα στο φεστιβάλ Fallas της Βαλένθια, μια γαστρονομική περιήγηση στο Mercat de l’Olivar της Πάλμα, την εμπειρία «Taste of Istanbul», καθώς και ένα ταξίδι με τον ιστορικό ορεινό σιδηρόδρομο από τον Βόλο.

Η Janet Parton, Αντιπρόεδρος Marketing, Δημοσίων Σχέσεων και Εμπειρίας Πελατών της Celestyal, δήλωσε: «Για εμάς, μια αυθεντική μεσογειακή εμπειρία ήταν πάντοτε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή προσέγγιση σε έναν προορισμό και μια επίσκεψη στα πιο γνωστά αξιοθέατά του. Σημαίνει να γνωρίζεις τους ανθρώπους που ζουν εκεί και να κατανοείς τις παραδόσεις που έχουν διαμορφώσει τον τόπο.

»Ο χειμώνας είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδος για να ανακαλύψει κανείς τη Μεσόγειο. Οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί και οι επιβάτες έχουν περισσότερο χώρο και χρόνο για να βιώσουν ουσιαστικά τους προορισμούς. Μέσα από τις νέες μας εκδρομές ξηράς και την πρόταση «Community Connections», μπορούμε να τους φέρουμε πιο κοντά στην τοπική ζωή και τις παραδόσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο τουρισμός δημιουργεί πραγματική και ουσιαστική αξία για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις με τους οποίους έρχονται σε επαφή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους».

Στο πλαίσιο της τρέχουσας καμπάνιας της Celestyal «Χωρίς συνωστισμό, Αξέχαστη Εμπειρία, Αυθεντικά Μεσογειακό», η οποία διαρκεί έως τις 2 Νοεμβρίου 2026, οι επταήμερες χειμερινές κρουαζιέρες στη Μεσόγειο ξεκινούν από €469 ανά άτομο και περιλαμβάνουν όλα τα γεύματα στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου, απεριόριστα αναψυκτικά με τα γεύματα, δωρεάν βασικό WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πιέσεις» στις ευρωαγορές με φόντο ανησυχίες για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας και τη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

«Πιέσεις» στις ευρωαγορές με φόντο ανησυχίες για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας και τη Μέση Ανατολή 

Καταιγισμός δημοσκοπήσεων (σχεδόν) εν κενώ
Ανεμοδείκτης

Καταιγισμός δημοσκοπήσεων (σχεδόν) εν κενώ

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Νέα άνοδος στις αποδόσεις – Γαλλία και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο
Ομόλογα

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Νέα άνοδος στις αποδόσεις – Γαλλία και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Celestyal: Παρουσιάζει ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά
Επιχειρήσεις

Celestyal: Παρουσιάζει ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά

Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference - Φέρνει διαχρονικά τη νέα γενιά πιο κοντά σε ναυτιλία και κρουαζιέρα
Ναυτιλία

Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference - Φέρνει διαχρονικά τη νέα γενιά πιο κοντά σε ναυτιλία και κρουαζιέρα

Celestyal: Εισάγει tablets στις καμπίνες του Celestyal Discovery
Ναυτιλία

Celestyal: Εισάγει tablets στις καμπίνες του Celestyal Discovery

Celestyal: Παρουσιάζει την προσφορά «Suite Summer Sale» με τιμές από €559 το άτομο
Ναυτιλία

Celestyal: Παρουσιάζει την προσφορά «Suite Summer Sale» με τιμές από €559 το άτομο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
22/09/2026 - 12:35

ΚΕΝ Θήβας: Καταγγελίες νεοσυλλέκτων για τρωκτικά, συνωστισμό και προβλήματα στην επάρκεια του φαγητού

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/09/2026 - 12:34

Tο νέο PEUGEOT 208 Turbo 100 είναι διαθέσιμο από 18.900€ στην έκδοση Style Plus

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 12:25

ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Δυναμική προώθηση της Ελλάδας στην τουριστική αγορά της Δανίας

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:25

ΕΕ-Φιλιππίνες: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,5% στις αφίξεις και 2% στις διανυκτερεύσεις τον Ιούλιο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:07

Ιταλία: Τι προβλέπει το «πλαφόν» για τους ξένους μαθητές στα σχολεία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:00

Τραμπ–Σι: Στο τραπέζι δασμοί, AI και κυρώσεις κατά του Ιράν

Σχόλια Αγοράς
22/09/2026 - 11:52

Χρηματιστήριο: Ήπια διόρθωση με το βλέμμα στις 2.700 μονάδες

Αυτοδιοίκηση
22/09/2026 - 11:49

Δήμος Αθηναίων: 43.300 ευρώ σε νέους από 15 έως 24 ετών

Πολιτική
22/09/2026 - 11:44

Μπακογιάννη: Να κοπούν άμεσα τα φαινόμενα αλαζονείας σε υπουργούς του Μητσοτάκη

Πολιτική
22/09/2026 - 11:34

Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές

Business Facts
22/09/2026 - 11:29

«Τα Φιλαράκια»: Μια παρέα, έξι συμβόλαια και μια περιουσία

Πολιτική
22/09/2026 - 11:17

Χρυσοχοΐδης για απόδραση Ριζάι: Προσωπικά θα διαφωνούσα να πάρει άδεια - Είναι θέμα του νόμου

Οικονομία
22/09/2026 - 11:13

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη Δήλωση Έναρξης Χρήσης των εφαρμογών timologio/myDATAapp στην ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ειδήσεις
22/09/2026 - 11:10

Διπλό χτύπημα στο Ορμούζ – Δύο τραυματίες σε τάνκερ ελληνικής διαχείρισης

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 11:04

Νέο deal στην πληροφορική: Η HG Capital αποκτά το 70% της Entersoftone

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/09/2026 - 11:02

Alpha Bank «ΦΟΙΤ it is»: Από την πρώτη μέρα στη σχολή μέχρι την πρώτη εργασία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 10:58

«Trump TV»: Ο Τραμπ απαντά στο μποϊκοτάζ των αμερικανικών δικτύων με δικό του κανάλι

Ναυτιλία
22/09/2026 - 10:53

Η Celestyal παρουσιάζει 190 νέες χειμερινές εκδρομές στους προορισμούς της Μεσογείου

Χρηματιστήρια
22/09/2026 - 10:51

«Πιέσεις» στις ευρωαγορές με φόντο ανησυχίες για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας και τη Μέση Ανατολή 

Ομόλογα
22/09/2026 - 10:42

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Νέα άνοδος στις αποδόσεις – Γαλλία και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

Ανεμοδείκτης
22/09/2026 - 10:36

Καταιγισμός δημοσκοπήσεων (σχεδόν) εν κενώ

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 10:34

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η Euroxx ανεβάζει τον πήχη με νέα τιμή στόχος στα €55

Πολιτική
22/09/2026 - 10:30

Αποστολάκη: Παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων για τα ισόβια ασφαλιστήρια υγείας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/09/2026 - 10:26

Διεθνής Πιστοποίηση Τοp Employer Greece 2026 για την Πειραιώς

Ειδήσεις
22/09/2026 - 10:22

Τουρκία: Πυροβολισμοί έξω από λύκειο – Ένας νεκρός μαθητής, πολλοί τραυματίες

Ειδήσεις
22/09/2026 - 10:17

ifo: Τα παιδιά από φτωχότερες οικογένειες έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες να πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό

Πολιτική
22/09/2026 - 10:12

Χατζηδάκης από Βρυξέλλες: Εθνική επιτυχία η αναγνώριση των προσπαθειών για περιορισμό της γραφειοκρατίας

Αναλύσεις
22/09/2026 - 10:04

ΧΑ: Στόχος η προσέγγιση και υπέρβαση των 2.700 μονάδων για το ΓΔ

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 09:58

Volkswagen: Η Porsche «φρενάρει» την αναδιάρθρωση – Βουτιά στα περιθώρια κέρδους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ