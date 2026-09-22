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Alpha Bank «ΦΟΙΤ it is»: Από την πρώτη μέρα στη σχολή μέχρι την πρώτη εργασία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:02 - 22 Σεπ 2026

Alpha Bank «ΦΟΙΤ it is»: Από την πρώτη μέρα στη σχολή μέχρι την πρώτη εργασία

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Bank παρουσιάζει το «ΦΟΙΤ it is», ένα νέο πρόγραμμα τραπεζικών λύσεων που συνοδεύει τους φοιτητές σε κάθε στάδιο της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους πορείας, από την εισαγωγή στοπανεπιστήμιο έως τα πρώτα βήματα στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα συνδυάζει καθημερινές τραπεζικές υπηρεσίες, σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και χρηματοδοτικές λύσεις σε μια ενιαία, απλή και πλήρως ψηφιακή εμπειρία.

Όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται εξ αποστάσεως, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα, κάτι που διευκολύνει ιδιαίτερα τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Με την έναρξη των σπουδών

Με την έναρξη των σπουδών τους, οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο βασικής τραπεζικής, που περιλαμβάνει:

  • Πρόσβαση στις υπηρεσίες Google Pay, Apple Pay, Digital Cards και IRIS.
  • Καταθετικό λογαριασμό «Alpha Προνομιακός».
  • Χρεωστική κάρτα Aegean Debit Visa με δωρεάν συνδρομή έως την ηλικία των 25 ετών για αγορές και πληρωμές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και 0% προμήθεια σε κάθε αγορά σε ξένο νόμισμα, χωρίς όρια και χωρίς προϋποθέσεις.
  • Καταναλωτικό δάνειο έως €3.000 προς τους γονείς του φοιτητή ή προς φοιτητές με εισόδημα, με προνομιακό τελικό επιτόκιο 6% και χωρίς έξοδα, για την κάλυψη πρώτων εξόδων εγκατάστασης, μετακίνησης και εξοπλισμού.

Η πρώτη σου πιστωτική κάρτα

Παράλληλα, οι φοιτητές κάνουν το πρώτο τους βήμα στην πίστωση με χαμηλά και ελεγχόμενα όρια, ώστε να αναπτύξουν σταδιακά χρηματοοικονομική αυτονομία και υπεύθυνη πιστωτική συμπεριφορά. Η τράπεζα προσφέρει την πιστωτική κάρτα Alpha Bank Bonus Visa με πιστωτικό όριο €300 και δωρεάν ετήσια συνδρομή έως την ηλικία των 25 ετών. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα μέσω ψηφιακών πορτοφολιών για ηλεκτρονικές και ανέπαφες συναλλαγές.

Στην πρώτη σου δουλειά

Η στήριξη δεν σταματά στο πτυχίο. Το πρόγραμμα προβλέπει κεφάλαιο κίνησης με προνομιακούς όρους προς επιχειρήσεις που απασχολούν φοιτητές ή νέους αποφοίτους, συμβάλλοντας στην κάλυψη του κόστους απασχόλησής τους.

Με το «ΦΟΙΤ it is», η Alpha Bank επενδύει σε μια συνολική εμπειρία που υπερβαίνει τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα, προσφέροντας στους φοιτητές τα εργαλεία και τη χρηματοδοτική ευελιξία που χρειάζονται για να χτίσουν με αυτοπεποίθηση το μέλλον τους.

Ο Παναγιώτης Διβριώτης, Retail Lending Director, δήλωσε: «Οι ανάγκες ενός πρωτοετούς φοιτητή δεν είναι ίδιες με εκείνες ενός τελειόφοιτου που ψάχνει την πρώτη του δουλειά. Γι' αυτό το «ΦΟΙΤ it is» δεν είναι ένα προϊόν αλλά μια διαδρομή: βασική τραπεζική χωρίς έξοδα στην αρχή, ένα πρώτο και προσεκτικά μετρημένο βήμα στην πίστωση στη συνέχεια, και στήριξη προς τις επιχειρήσεις που θα δώσουν σε αυτούς τους νέους την πρώτη τους ευκαιρία».

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